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Как так вышло, что ирландцы забыли свой родной язык и не хотят к нему возвращаться

Как так вышло, что ирландцы забыли свой родной язык и не хотят к нему возвращаться

Автор:
05 сентября 2022 17:08
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   ирландия   история   лингвистика   путешествия   туризм   
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90% ирландцев на данный момент англоговорящие. В лучшем случае они помнят немногое, из школьного курса. Также ирландский язык можно услышать в маленьких деревушках на краю Изумрудного острова, где живёт примерно 10% ирландцев.

Источник:

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Метки: интересное   ирландия   история   лингвистика   путешествия   туризм   
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9  комментариев
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7k
Shtoppi 3 часа назад
<<При этом они помнят о своих корнях, но язык стал просто никому не нужен, кроме пары десятков пенсионеров в сёлах и узкой группы борцов за родной язык.>>
Какой интересный у них избирательный патриотизм. о корнях помнят, а язык просрали за ненадобностью. Не это ли утрата самобытности и начало вырождения нации? Получается ирландцы это уже не совсем ирландцы, а какой-то народ гибрид-приспособленец.
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7k
Роман 37 минут назад
Не ирландцы, но думаю в тему =))
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1k
Безумная Белла 39 минут назад
Вот так. В центре Европы аж до 19го века дожил древний красивый и развитый язык. И все. И больше его нет. А теперь давайте сравним с татарским, калмыцким, ненецким...
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4k
Влад 49 минут назад
Очень жаль, когда на твоих глазах умирает язык, носители которого не вымерли, не исчезли, более того, исчисляются миллионами. Особенно такой древний и интересный язык.
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6k
evenSeven 54 минуты назад
А вот шотландцы и валлийцы поимели англичан в виду. Их языки вполне себе живы. Более того, принц Артур, с который англичане так носятся, вообще-то, тоже был валлийцем, и всех, кто говорил на английском языке, вздергивал на первом же суку.
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1k
Kariya 2 часа назад
Можно глянуть список языков, находящихся под угрозой исчезновения, ирландский еще не так уж плохо себя чувствует на фоне некоторых. А если язык являлся частью какой-то семьи или успешно контактировал с другими, то полностью и не исчезнет. Как латинский, который вроде как мертв, но корни откуда только ни торчат.
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1k
fivus 2 часа назад
все просто: это СССР поддерживал национальные языки и культуру (даже галицийский диалект австро-венгерского языка Грушевского). Причем подозрительно, что был выбран именно этот "новояз" из 12. И то, что ирландцы не говорят на родном языке - чистая политика: СССР пытался сохранить все разнообразие (Кроме эксУкраины,Туркестана (внезапно - латиница по "просьбе" Великобритании), Восточных национальностей...включая Евреев) Британия крайне не заинтересована в ирландцах. Если вспомнить историю -работорговля началась не с негров. Она началась с порабощенных великобританией Ирландцев
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4k
dampfer 3 часа назад
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СергейПименов 3 часа назад
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