Как так вышло, что ирландцы забыли свой родной язык и не хотят к нему возвращаться

Сегодня все ирландцы говорят на английском - это мировой язык, а Ирландия находится рядом с Великобританией.

У большинства ирландцев есть родные и друзья в США и остальных англоязычных странах. Ирландцы видят себя неотъемлимой частью англоязычного мира и не планируют его покидать. При этом они помнят о своих корнях, но язык стал просто никому не нужен, кроме пары десятков пенсионеров в сёлах и узкой группы борцов за родной язык.