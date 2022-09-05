Как так вышло, что ирландцы забыли свой родной язык и не хотят к нему возвращаться

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90% ирландцев на данный момент англоговорящие. В лучшем случае они помнят немногое, из школьного курса. Также ирландский язык можно услышать в маленьких деревушках на краю Изумрудного острова, где живёт примерно 10% ирландцев.
Ирландский язык относится к кельтским островным индоевропейским языкам. Он также является одним из древнейших письменных языков Европы - некое подобие письменности на нём существовало минимум с V-го столетия н.э.
Интересно, что в отличие от остальных кельтских языков, уничтоженных римлянами и германцами, ирландский процветал в средние века. И даже получил распространение - ирландские племена высадились в современной Шотландии, где и дали начало гэльскому языку.
Интересно, что в отличие от остальных кельтских языков, уничтоженных римлянами и германцами, ирландский процветал в средние века. И даже получил распространение - ирландские племена высадились в современной Шотландии, где и дали начало гэльскому языку.
Англичане полностью захватили Изумрудный остров к 18 веку и ирландский язык спокойно существовал всё это время. До первой половины 19 века.
Тогда в Ирландии был просто катастрофический неурожай картофеля из-за чего разразился страшный голод. Большая часть сельских ирландцев, которые были главными носителями языка, была вынуждена оставить родной остров (или скончаться от голода). Тогда страна потеряла почти четверть коренного населения.
Тогда в Ирландии был просто катастрофический неурожай картофеля из-за чего разразился страшный голод. Большая часть сельских ирландцев, которые были главными носителями языка, была вынуждена оставить родной остров (или скончаться от голода). Тогда страна потеряла почти четверть коренного населения.
Те, кто выжил смешались с городским населением Ирландии, которое давно перешло на английский.
Последним известным лингвистам ирландцем, который не знал английского языка, считается Шон О'Эйнири, который умер в 1998 году. Всю жизнь дедушка Шон прожил в родной деревне Килгаллиган и английский язык ему просто не понадобился. А вот под старость лет О'Эйнири стал настоящей находкой для этнографов, которым он пел песни на чистом ирландском языке.
Последним известным лингвистам ирландцем, который не знал английского языка, считается Шон О'Эйнири, который умер в 1998 году. Всю жизнь дедушка Шон прожил в родной деревне Килгаллиган и английский язык ему просто не понадобился. А вот под старость лет О'Эйнири стал настоящей находкой для этнографов, которым он пел песни на чистом ирландском языке.
Сегодня все ирландцы говорят на английском - это мировой язык, а Ирландия находится рядом с Великобританией.
У большинства ирландцев есть родные и друзья в США и остальных англоязычных странах. Ирландцы видят себя неотъемлимой частью англоязычного мира и не планируют его покидать. При этом они помнят о своих корнях, но язык стал просто никому не нужен, кроме пары десятков пенсионеров в сёлах и узкой группы борцов за родной язык.
У большинства ирландцев есть родные и друзья в США и остальных англоязычных странах. Ирландцы видят себя неотъемлимой частью англоязычного мира и не планируют его покидать. При этом они помнят о своих корнях, но язык стал просто никому не нужен, кроме пары десятков пенсионеров в сёлах и узкой группы борцов за родной язык.
А язык, кстати, очень красивый, лексически богаты и очень древний.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Какой интересный у них избирательный патриотизм. о корнях помнят, а язык просрали за ненадобностью. Не это ли утрата самобытности и начало вырождения нации? Получается ирландцы это уже не совсем ирландцы, а какой-то народ гибрид-приспособленец.