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Горный гусь: Он покоряет Эверест дважды год. И чтобы выжить на высоте 8000 метров, его тело потерпело фундаментальные изменения

Горный гусь: Он покоряет Эверест дважды год. И чтобы выжить на высоте 8000 метров, его тело потерпело фундаментальные изменения

Автор:
25 декабря 2022 18:07
Метки: интересно   птицы   факты   
350
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Горный гусь — так себе проводник. Он знает короткую дорогу, но пройти по ней и остаться в живых может только он сам. Наверное, поэтому ещё нет ни одного гусиного турагентства, ведь лететь напрямую через Эверест — смертельное приключение — не замёрзнешь, так задохнёшься. Однако эти птицы совершают его дважды (!) в год и не жалуются, что путёвки в этот раз не ол инклюзив.

Весной инстинкты заставляют птиц подняться на крыло. Из болот и низин Индии, где гуси провели всю зиму, они летят на север, чтобы найти пару и вывести птенцов. Дачи пернатых находятся возле высокогорных водоёмов Тянь-Шаня, Памира и Алтая. А самый простой способ добраться из точки А в точку Б — по прямой линии, тут и гусю понятно. Вот и летят они, как завещали предки — прямиком через Гималаи, поднимаясь на высоту более 8.000 метров. На этой заоблачной высоте температура воздуха может опускаться ниже −20⁰С. Прибавьте к этому сильный ветер, разряженный воздух и пониженное содержание кислорода.

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Причина такой удивительной приспособленности к экстремальным условиям объясняется просто: горные гуси — мутанты. Как и большинство видов, устойчивых ко всяким крайностям, птицы имеют точечные мутации генов и особые модификации тела, позволяющие им совершать невозможное. У пернатых целых 6 козырей — они-то и превращают гусиную тушку в современный скоростной самолёт.

Первое — дыхание. Как и все птицы, гуси помимо обычных лёгких имеют дополнительную пару воздушных мешков: вдыхаемый воздух дважды насыщает кровь кислородом и улучшает аэродинамические свойства птахи. И лёгкие, и воздушные мешки горных гусей имеют более густую сеть кровеносных сосудов, что втройне увеличивает поступление О².


Второе — сердце. Левый желудочек имеет очень густую сеть капилляров, что делает живой насос ещё мощнее и эффективнее.

Третье — прокачанные мышцы. Поскольку в полёте птицы не надеются на попутные ветра, а машут крыльями сами, их мускулатура имеет одно отличие от других видов птиц. У любого животного в каждой клеточке мышц есть митохондрии — тельца, что поглощают кислород и создают энергию. Но у горных гусей митохондрии расположены очень близко к оболочке клетки. Это обеспечивает меньший путь передачи энергии, а значит, она быстрее попадает в мышцы.

Четвёртое — точечная мутация аминокислоты. Это очень хитрый трюк, помогающий птицам не задохнуться. Над Гималаями количество О² в воздухе снижается от 30 до 50% от нормы — для человека смертельно, а гуси летят при таких условиях 7-8 часов подряд!


Гемоглобин — вещество крови, переносящее кислород в ткани, имеет у пернатых высокое сродство к кислороду при низких температурах. Всё просто: гусь поднимается, наверху холодно. Птица вдыхает холодный разряженный воздух, а измененный гемоглобин жадно поглощает все крупицы кислорода. Далее кровь направляется в мышцы, согретые постоянной работой, и гемоглобин очень быстро отдает весь кислород. Хитро!

Пятое — во время миграции некоторые функции птичьего организма замедляются. Например — приостанавливается пищеварение, а энергия поступает из уже имеющихся запасов. Так гусь тратит драгоценный О² только на полёт. А благодаря взмахам крыльев птица не замерзает — теплая кровь от работающих мышц идет обратно в сердце и согревает его.

Шестое — взаимопомощь. Горные гуси летят клином, а уставшая первая птица часто меняется с другими. Стиль полёта у гусей тоже особенный: лапчатые меняют высоту полёта в зависимости от рельефа. Это может выглядеть неэффективно, однако такие американские горки над горами настоящими — довольно выгодный ход.

Все эти механизмы предназначены ради одного — продолжить свой род. Перелетев через цепь горных хребтов, гуси строят гнёзда и выбирают партнёров. Верность они хранят не хуже лебедей, пара остаётся вместе на всю долгую жизнь — почти 20 лет. Самка откладывает 2-6 яиц. Через месяц на свет проклюнутся будущие покорители Эвереста.

Малыши готовы следовать за родителями сразу же. Мама с папой учат гусят щипать траву и коренья — основную пищу гусей, а также добывать мелких насекомых и рыбу в качестве белкового десерта. Иногда горные гуси селятся рядом с полями, тогда пернатые без зазрения совести клюют пшеницу, ячмень, рис и кукурузу. За 2 месяца гусята обучатся азам выживания и становятся на крыло. Тогда-то они и совершат свою первую великую миграцию обратно в Индию.

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Метки: интересно   птицы   факты   
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4  комментария
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8k
Борис Карабанов Час назад
Блин, и опять, и опять "разрЯженный воздух"... Это непобедимо, или, как ещё часто сейчас говорят: этот народ не победить.
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39k
turyst 12 минут назад
Меня вот что интересует, о када вообще, появилась необходимость таких перелётов?

Вот, допустим, ты гусь.
Добрался со своей гусыней до тёплых краёв.
Да ещё и с весёлой компанией.
Тепло, хорошо, сытно.

Так нахрен оттуда вообще улетать?
Что, всё за зиму сожрали и больше нечего? Так нет, есть вокруг и коренье и трава и рыба с насекомыми.
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9k
Garpia121 52 минуты назад
И вот такое чудо природы, какая-то гадина с ружьём, просто развлекающаяся убийством, может уничтожить в одну секунду. Как все несправедливо устроено.
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