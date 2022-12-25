Горный гусь: Он покоряет Эверест дважды год. И чтобы выжить на высоте 8000 метров, его тело потерпело фундаментальные изменения

Первое — дыхание. Как и все птицы, гуси помимо обычных лёгких имеют дополнительную пару воздушных мешков: вдыхаемый воздух дважды насыщает кровь кислородом и улучшает аэродинамические свойства птахи. И лёгкие, и воздушные мешки горных гусей имеют более густую сеть кровеносных сосудов, что втройне увеличивает поступление О².

Второе — сердце. Левый желудочек имеет очень густую сеть капилляров, что делает живой насос ещё мощнее и эффективнее.