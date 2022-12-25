Как криптозоологи «охотятся» за мифическими существами

В 1933 году двое туристов заявили, что существо, похожее на динозавра, прошествовало мимо них и нырнуло в озеро. Этот рассказ попал в газеты, а уже в следующем году врач по имени Роберт Уилсон опубликовал знаменитую фотографию, на которой якобы видна торчащая из воды голова чудовища. Позже было доказано, что доктор устроил банальную фальсификацию, но поиски легендарного звероящера продолжаются до сих пор.

Компания «Google», например, разместила по периметру Лох-Несса камеры, позволив своим пользователям по всему миру «охотиться» за Несси не выходя из дома и круглосуточно. В разное время для поиска гостя из прошлого использовались гидролокатор, видеокамеры и подводные аппараты, но были ещё и сонары. Тщетность всех этих трудов ничуть не удивительна. Озеро Лох-Несс 20000 лет назад было укрыто как минимум многометровым льдом. Никакой динозавр, даже самый живучий, в этих условиях не уцелел бы.

Идем далее: бигфут. В 1967 году два ковбоя, выехав на бескрайние калифорнийские просторы, засняли на 16-миллиметровую камеру крупную обезьяну, которая, оглядываясь, быстро удалялась по пересеченной местности. Удивительным было то, что делала она это на двух ногах, совсем как человек.