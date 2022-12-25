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Как криптозоологи «охотятся» за мифическими существами

Как криптозоологи «охотятся» за мифическими существами

Автор:
25 декабря 2022 09:55
Метки: Криптозоология   животные   интересно   
318
6

Технологии помогают развивать науку. Это аксиома, спорить с которой бессмысленно


Но как быть, например, с такой областью исследований, как криптозоология, где объектом изучения являются мифические существа вроде лох-несского чудовища? Здесь они тоже используются, но, как понятно, мало чем помогают. Например, к поискам лох-несского монстра привлекались камеры для ночной съемки, подводные аппараты и даже гидролокатор, понятно, что все это было совершенно безуспешно.

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Криптозоология, то есть «скрытая зоология», считается псевдонаукой. Энтузиасты, пытающиеся прославиться в этой сфере, как правило, не утруждают себя использованием научного метода и падки до самых сомнительных улик. Их не интересуют вопросы плотности популяции и размера ареала криптид, которые, по идее, должны рассматриваться в первую очередь, если кто-то намеревается всерьез говорить о реально существующем виде животных. Но решимости и упорства этим людям и в самом деле не занимать.


Пройдемся по основным пунктам этой, откровенно говоря, тухловатой повестки. Легенда о лох-несском чудовище (Несси) родилась ещё в средние века. Утверждают, что жившие в Шотландии пикты оставили после себя резные изображения монстра, у которого вместо ног были плавники.

В 1933 году двое туристов заявили, что существо, похожее на динозавра, прошествовало мимо них и нырнуло в озеро. Этот рассказ попал в газеты, а уже в следующем году врач по имени Роберт Уилсон опубликовал знаменитую фотографию, на которой якобы видна торчащая из воды голова чудовища. Позже было доказано, что доктор устроил банальную фальсификацию, но поиски легендарного звероящера продолжаются до сих пор.


Компания «Google», например, разместила по периметру Лох-Несса камеры, позволив своим пользователям по всему миру «охотиться» за Несси не выходя из дома и круглосуточно. В разное время для поиска гостя из прошлого использовались гидролокатор, видеокамеры и подводные аппараты, но были ещё и сонары. Тщетность всех этих трудов ничуть не удивительна. Озеро Лох-Несс 20000 лет назад было укрыто как минимум многометровым льдом. Никакой динозавр, даже самый живучий, в этих условиях не уцелел бы.


Идем далее: бигфут. В 1967 году два ковбоя, выехав на бескрайние калифорнийские просторы, засняли на 16-миллиметровую камеру крупную обезьяну, которая, оглядываясь, быстро удалялась по пересеченной местности. Удивительным было то, что делала она это на двух ногах, совсем как человек.

Подлинность «репортажа» была поставлена под сомнение мгновенно, но это не помешало бесчисленному количеству энтузиастов начать настоящую охоту на криптида. Они устанавливали камеры слежения, делали слепки следов, собирали необычно выглядящую шерсть и проводили её генетический анализ.


В 2012 году профессор Университета штата Айдахо представил общественности проект «Сокол», в рамках которого выслеживать прямоходящую обезьяну планировалось с помощью дирижабля с дистанционным управлением. Бюджет затеи оценивался в 300000 долларов.

Следует отметить, что идея воздушного слежения была вовсе не оригинальной. Телеканал «Animal Planet» немногим ранее использовал для той же цели дроны. Очки ночного видения, камеры наблюдения, тепловизоры – ничто так и не предоставило убедительных доказательств существования североамериканской разновидности снежного человека.


И, наконец, чупакабра. Это латиноамериканское чудовище является самым молодым представителем таинственной группы криптид. Сообщения о нем появились в 1995 году – это был рассказ домохозяйки из Пуэрто-Рико, которая описала стоящее на двух ногах существо с большими глазами. Впоследствии ему приписали способность высасывать всю кровь из своих жертв, а именно домашних животных.

Чупакабра, собственно, переводится не иначе как «козлосос». Латиноамериканские криптозоологи пытались выследить монстра с помощью камер видеонаблюдения, но успеха, как легко догадаться, не добились. В какой-то момент в связи с высоким ажиотажем к делу подключились настоящие ученые. Они провели ДНК-анализ нескольких трупов животных, заявленных чупакабрами. В результате выяснилось, что местные жители принимают за таковых болеющих чесоткой койотов, потерявших практически всю свою шерсть.


Впрочем, не будем забывать о том, что когда-то такими же мифическими существами считались гигантские кальмары, а ещё раньше гориллы. Показательна также следующая история.

В 1938 году в Южной Африке были обнаружены целаканты – рыбы, известные только по ископаемой летописи и считавшиеся вымершими миллионы лет назад. Но местные жители были прекрасно знакомы с «гомбассами», как они их называли. Понятно, что наука не могла пропустить сквозь сито своего внимания крупных приматов и тем более динозавров, но открытия меньшего масштаба вполне возможны. Только криптозоологи к ним, скорее всего, не будут иметь никакого отношения.

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Метки: Криптозоология   животные   интересно   
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1  комментарий
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Mountain Fox Полчаса назад
"Пройдемся по основным пунктам этой, откровенно говоря, тухловатой повестки" - не то слово, отборный тухляк, стухнувший еще до моего рождения, а ведь я уже бородат. По данной теме столько нового и интересного за все эти годы написано, но автор поста посчитал, что говно с годами как вино - только вкуснее становится.
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Настя Кузнецова
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https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
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