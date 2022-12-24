15 занимательных фотографий необычных вещей

3083
16
В путешествиях, мы встречаем много интересного и необычного. Но в повседневной жизни мы часто теряем любознательность. А жизнь нам продолжает доказывать, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться, если только присмотреться. В этом посте вы убедитесь, что в мире ещё много удивительного.
Это один из новых роботов, используемых на китайских железнодорожных станциях, его программное обеспечение для распознавания лиц используется для поимки преступников
×
×
Польский курорт для больных астмой на соляной шахте. Соль помогает сохранить сухость легких и уменьшить приступы астмы
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 поразительных фотографий со всего мира
- Это Австралия, детка: 30 веских причин никогда туда не ехать
- 20 занимательных фотографий любопытных редкостей
- 30 интересных находок, которыми поделились на просторах сети
- 15 увлекательных фотографий необыкновенных вещей
Новости партнёров
НочноЙ Токио... Токио - город, а не село...