15 занимательных фотографий необычных вещей

В путешествиях, мы встречаем много интересного и необычного. Но в повседневной жизни мы часто теряем любознательность. А жизнь нам продолжает доказывать, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться, если только присмотреться. В этом посте вы убедитесь, что в мире ещё много удивительного.

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Это один из новых роботов, используемых на китайских железнодорожных станциях, его программное обеспечение для распознавания лиц используется для поимки преступников 0 Источник:

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Польский курорт для больных астмой на соляной шахте. Соль помогает сохранить сухость легких и уменьшить приступы астмы 0 Источник:

Ночное Токио выглядит как компьютерная игра 0 Источник:

Попытка приготовить яичницу в Антарктиде 0 Источник:

Гриб Анемон вонючий, встречается по всей Океании, отличается неприятным запахом падали 0 Источник:

Рождественская ёлка в Японии 0 Источник:

Невероятные голубые глаза у лошади 0 Источник:

Павильон Просветленных в парке Муанг Боран, Таиланд 0 Источник:

Стеклянные сферы, помещённые в стеклянные кубы 0 Источник:

Автобус гармошка с нарисованным аккордеоном 0 Источник:

Белуджистанская карликовая песчанка - один из самых маленьких грызунов в мире 0 Источник:

Акведук Veluwemeer соединяет материковую Голландию с искусственным островом Флеволанд 0 Источник:

Глубоководное существо 0 Источник:

Вид из дома в Трабзоне, Турция 0 Источник: