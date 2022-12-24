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15 занимательных фотографий необычных вещей

15 занимательных фотографий необычных вещей

Автор:
24 декабря 2022 22:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Занимательные   Необычные   интересное   любознательность   мир   фотографии   
3083
16
В путешествиях, мы встречаем много интересного и необычного. Но в повседневной жизни мы часто теряем любознательность. А жизнь нам продолжает доказывать, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться, если только присмотреться. В этом посте вы убедитесь, что в мире ещё много удивительного.
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Метки: Вещи   Занимательные   Необычные   интересное   любознательность   мир   фотографии   
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3  комментария
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19k
Corvus Corax Час назад
"Ночное Токио ..."

НочноЙ Токио... Токио - город, а не село...
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72k
Viktor Час назад
Не Голландию, а Нидерланды.

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