13 интересных изображений для любознательных людей

Внутри есть сиденья в гоночном стиле с полноценными ремнями безопасности, GPS-локатор, помещения для хранения еды и других принадлежностей для выживания, и запас кислорода на 60 минут. Корпус также позволяет использовать мобильный телефон для связи с внешним миром.