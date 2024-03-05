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13 интересных изображений для любознательных людей

13 интересных изображений для любознательных людей

Автор:
05 марта 2024 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Изображения   Любознательные   Необычные   мир   происходят   
1092
14

Самое замечательное на нашей планете, это то, что на ней постоянно происходят удивительные и необычные вещи. В этом посте вы увидите любопытные фотографии нашего мира. Взгляните!

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Метки: Вещи   Изображения   Любознательные   Необычные   мир   происходят   
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3  комментария
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35k
Teodor 53 минуты назад
Комментарий к фото
Пришел мальчик в музыкальную школу, открыл и бормочет: "И что батя будет делать в банке с моей скрипкой..?"
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597
Makfatym 43 минуты назад
Комментарий к фото
вот она какая ... "капсула смерти"...
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281
Dmitry N 52 минуты назад
Хотелось бы анлим на карте и везде побывать.
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