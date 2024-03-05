13 интересных изображений для любознательных людей

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Самое замечательное на нашей планете, это то, что на ней постоянно происходят удивительные и необычные вещи. В этом посте вы увидите любопытные фотографии нашего мира. Взгляните!
1. Потала - уникальный древний дворец в Лхасе, Тибет, расположенный на высоте 3767 метров над уровнем моря
Ни один дворец в мире не построен так высоко, как Потала. Свое название он получил от наименования священной горы, находящейся в Индии.
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7. В японском универмаге продана капсула для эвакуации от цунами
Внутри есть сиденья в гоночном стиле с полноценными ремнями безопасности, GPS-локатор, помещения для хранения еды и других принадлежностей для выживания, и запас кислорода на 60 минут. Корпус также позволяет использовать мобильный телефон для связи с внешним миром.
9. В пещере Чжундун в Китае живёт уникальное поселение, расположенное на высоте 1800 метров над уровнем моря. В гигантской пещере живет 21 семья. Там находится баскетбольная площадка и даже школа
12. Взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Гибралтара, пересекающаяся с главной дорогой
13. Западной лестнице, ведущей на крышу Храма Богини Хатхор в Египте, по оценкам, более 4500 лет
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