Самые необычные гоночные игры на приставке "Sega mega drive 2"

Серия игр про микромашинки также стала любима многими геймерами 90-х. Сама идея гонок игрушечных машинок по таким поверхностям как стол с канцелярскими предметами или ванна просто гениальна.

Самое главное - это ехать быстро, но аккуратно, чтобы не вылететь с поверхности или с моста, который представлен в виде обычной канцелярской линейки.