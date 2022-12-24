Самые необычные гоночные игры на приставке "Sega mega drive 2"

На приставке "Sega Mega drive 2" выходило немало интересных гоночных игр, но сегодня я хотел бы вспомнить именно необычные игры, которые выбивались своей уникальностью из общего набора.
Road Rash
Серия игр "Road rash" (3 части) - это, пожалуй, лучшая серия игр на приставке "Sega mega drive 2", связанная с мотоциклами. И да, это были не просто гонки, а самое настоящее рубилово на дороге, ведь нам не только нужно было прийти первыми любой ценой, даже путем избавления от конкурентов с помощью толкания ногами, удара дубиной или взмаха цепи. И как же было обидно, когда с мотоцикла скидывали именно нас. Приходилось тратить лишнее время, чтобы еще и добежать до этого мотоцикла.
Играя в эту игру, геймеры 90-х заряжались адреналином и полностью погружались в игровой процесс, а замечательная бодрая фоновая музыка способствовала этому еще больше.
Дополнительный азарт добавляла система прокачки, то есть покупки новых мотоциклов.
Ну и конечно же стоит отметить забавные катсцены после победы, поражения или вылета с трассы.
Micromachines
Серия игр про микромашинки также стала любима многими геймерами 90-х. Сама идея гонок игрушечных машинок по таким поверхностям как стол с канцелярскими предметами или ванна просто гениальна.
Самое главное - это ехать быстро, но аккуратно, чтобы не вылететь с поверхности или с моста, который представлен в виде обычной канцелярской линейки.
Ну и конечно же нельзя не отметить, что помимо микромашин можно было устраивать гонки на микровертолетах и микрокатерах.
Rock'n roll racing
Данная подборка была бы не полной без культовой игры "Rock'n roll racing" от компании "Blizzard". Эти изометрические гоночки между различными инопланетными расами покорили сердца огромного количества геймеров.
Игра была восхитительна во всем: отличная для того времени графика, устранение соперников с помощью выстрелов и ловушек, убойные комментарии, возможность апгрейда и покупки нового автомобиля.
Ну и отдельно хотелось отметить мощный саундтрек, состоящий из культовых рок'н рольных песен.
Virtual Racing
Если судить по игровому процессу, то игра "Virtual Racing" представляет из себя стандартные гоночки с кругами, без апгрейдов и каких-либо интересных фишек.
Но ее уникальность заключалось в другом. Данная игра была первой и наверное единственной игрой в жанре "Racing", которая выходила в полноценном формате 3D без псевдотрехмерной графики.
Изначально, никто и подумать не мог, что на обычную домашнюю 16-битную сегу можно перенести такую игру, так как железо самой сеги этого не позволяло. Но в 1994 году появилась возможность создать отдельный картридж в увеличенном специальном корпусе, куда был установлен процессор Sega Virtua на новом чипе, благодаря чему стало возможным играть в это 3D-чудо на домашних приставках "Sega"/
Правда, и цена на этот картридж оказалась весьма высокой, из-за чего игру покупали не так часто.
А какие гоночные игры были вашими любимыми на приставке "Sega mega drive 2"?
Источник:
- Популярные чит-коды от старых игр, которые сохранились в нашей памяти спустя более 20 лет
- Игры по фильмам с Сильвестром Сталлоне
- С чего начинались "Танчики": история игры "Battle City"
- Игры по фильмам со Шварценеггером
- "Dangerous Dave": игра про знаменитого мужика с дробовиком
Virtua Racing - https://ru.wikipedia.org/wiki/Virtua_Racinghttps://ru.wikipedia.org/wiki/Virtua_Racing
А вот "Top Gear 2" очень крутая игруха с системой прокачки, повреждениями и нитро-ускорениями.