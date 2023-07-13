Книжки с кодами и секретами для игр на Dendy и Sega: читерство и экономия нервов для детей 90-х

Они очень сильно помогали многим геймерам 90-х, чтобы упростить прохождение той или иной игры. Хотя, встречались порой довольно абсурдные секреты.
Сегодня я хотел бы вспомнить старые добрые книжки с кодами, секретами и подсказками для игр на приставках Dendy и Sega Mega drive 2.
Книги с секретами и паролями включали в себя самое разнообразное количество игр. В одной книге. например, могло содержаться112 игр, в другой - 555 игр, а в третьей - 7000 игр (точнее не игр, но об этом дальше).
Но если 555 игр еще можно было понять, то 7000 выглядело весьма абсурдной цифрой, так как такого количества игр на приставке Dendy просто не было.
Но откуда же столько игр? Все дело в том, что создатели этих книг использовали примерно такую же хитрую схему как и в случае с картриджем "9999 игр в 1". То есть, игр там было в разы меньше, но туда включались разнообразные пиратские хаки. Поэтому, в книге могли, например, присутствовать такие игры как "Joe and Mac" и "Super Mario 16". Хотя, конечно же, все мы знаем, что "Super Mario 16" - это не более чем пиратский хак игры "Joe and mac".
То же самое касается и игры "Monster in my pocket" и ее пиратской версии "Batman and Flash".
Также, как вам тоже наверняка известно, многие игры имели разные названия и незначительные отличия в зависимости от региона. Взять хотя бы игру "Shadow of the ninja". Такое название носила американская версия игры, тогда как японская версия называлась "Kage", а европейская - "Blue shadow".
Или можно вспомнить игру "Ghosts'n goblins", которую также можно было встретить под названиями "Makaimura" или "Ghostly village" .
Ну и конечно же туда входили разнообразные пиратские порты с других игровых приставок. Взять хотя бы такие игры как "Aladdin", "Super Aladdin" или "The Lion king".
Но и это еще не все. Чтобы добавить массовости, хитрые авторы книги пихали одну и ту же игру 2 раза. Но в одном случае игра имела артикль The, а в другое уже нет. То есть, на букву L мы могли найти игру "Lion king", а на букву Т - "The lion king". Хотя, это была одна и та же игра.
Во всех этих случаях авторы просто отсылали читателя на оригинал. Например, если зайти на ту же игру "Lion King" мы могли обнаружить лишь ссылку "Смотрите игру "The Lion King".
Да и на самом деле в книжке было заявлено не 5000, 7000 или 9000 игр, а 9000 описаний и паролей к играм. То есть одна игра могла включать в себя как пароли, так и описание с секретами. Хитрый ход, тем более, что многие видели огромную цифры 7000, а остальное даже не читали, наивно полагая, что речь идет именно о количестве игр.
Но особенно смешно было видеть на книжке с кодами для Dendy сеговского Соника или гориллу Конга из игры "Donkey Kong country" с приставки Super Nintendo.
Контент
В основном, в подобных книгах мы могли найти пароли от уровней, чит-коды (оружие, бессмертие и т.д.), внутриигровые комбинации, коронные суперудары и т.д.
Но иногда встречались и советы по прохождению, причем весьма абсурдные. Например, в какой-то из книг можно было увидеть весьма абсурдный совет для игры "Ghosts'n goblins", который звучал примерно так: "Будьте осторожны. Зомби могут вылезти прямо под вами. Сами решайте, как вам проще проходить уровень - сверху или снизу".
Ну и конечно же нельзя было не отметить некоторые художества, а точнее иллюстрации, которые были показаны напротив некоторых игр. Порой казалось, что люди, которые рисовали иллюстрации, вообще в глаза не видели эти игры. А если рисунки и соответствовали игре, то выглядели они настолько абсурдно, что было даже смешно.
Вообще, несмотря на некоторую абсурдность, эти книги очень даже помогали и берегли психику неокрепших детских умов. Я даже помню, что как-то застопорился в игре "Another world" на приставке "Sega mega drive 2". Ну никак я не мог пройти какой-то уровень, хоть ты тресни. У меня был соблазн купить книгу, где можно будет посмотреть пароли, но денег было жаль ради одной игры. А никто из друзей кроме меня эту игру не любил, а в их книжках ее почему-то не было.
Тогда я пошел в магазин и попросил показать мне книжки с паролями для сеговских игр. В одной из них (как сейчас помню "1700 в 1" с изображением Donkey Kong) я обнаружил пароли к этой игре и тупо их запомнил, не покупая книги. Правда, часть из них я забыл, но все равно большая часть сохранилась в моей голове. Даже сейчас, не заглядывая в интернет, могу с ходу назвать такие пароли как TFBB, HTDC, KRFK, LDKD, XDDJ, BRTD и LFCK. Больше, к сожалению, не помню. Много уже времени прошло.
Переплет
Речь, конечно, идет не о всех книжках, но многие из них выходили в дешевом склееном варианте. Поэтому книга разваливалась на части как только мы открывали ее. И в итоге со временем от книги оставались лишь отдельные листы, причем не все, так как многие из них куда-то бесследно пропадали.
Кстати, если вы хотите вновь окунуться в детство и поиграть в старые добрые 8-битные игры, в которые вы играли на "Dendy", то рекомендую вам приобрести портативную 8 битную консоль SUP, в которую можно играть как дома, подключив ее к телевизору, так и где-нибудь в дороге. Портативная приставка уже содержит в своем арсенале несколько сотен культовых 8-битных игр. И в отличие от картриджей типа "9999 in 1" все игры здесь разные. Да и старые пароли вам также могут пригодиться.
А у вас были подобные книжки с паролями и секретами? Как часто вы ими пользовались?
Источник:
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