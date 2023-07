Книжки с кодами и секретами для игр на Dendy и Sega: читерство и экономия нервов для детей 90-х

Но если 555 игр еще можно было понять, то 7000 выглядело весьма абсурдной цифрой, так как такого количества игр на приставке Dendy просто не было.

Но откуда же столько игр? Все дело в том, что создатели этих книг использовали примерно такую же хитрую схему как и в случае с картриджем "9999 игр в 1". То есть, игр там было в разы меньше, но туда включались разнообразные пиратские хаки. Поэтому, в книге могли, например, присутствовать такие игры как "Joe and Mac" и "Super Mario 16". Хотя, конечно же, все мы знаем, что "Super Mario 16" - это не более чем пиратский хак игры "Joe and mac".

То же самое касается и игры "Monster in my pocket" и ее пиратской версии "Batman and Flash".