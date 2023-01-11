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Приставке Денди исполнилось 30 лет!

Приставке Денди исполнилось 30 лет!

Автор:
11 января 2023 10:20
Сообщество : Игромир
Метки: 30 лет   геймеры   денди   игра   приставка   факты   фото   
558
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А те мальчишки, которые в 90-х играли в Марио и Танчики, уже сами взрослые дядьки...

Совсем недавно, 17 декабря, легендарной приставке Денди исполнилось 30 лет. Наверное, в этот день Марио затянул песню группы «Сектор газа»: «В этот день родили меня на свет, мне сегодня тридцать лет». =) А может и не Марио, а какой-то другой герой игр, а вспомнил, слоник в кепке у них символ.

Казалось бы, ещё совсем недавно мы с друзьями ходили друг к другу в гости, чтобы поиграть в Денди, порой даже на черно-белом телевизоре. А тут хоба… и четвёртый десяток пошёл. И я думаю, что ещё через тридцать лет мы даже не вспомним, какой у нас был телефон и компьютер, а Денди запомнили навсегда.

Уже много раз писал про эту игровую приставку, но каждая статья была про какой-то отдельный её элемент. Сейчас же хочется собрать всё вместе.

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Картриджи

Дискеты, кассеты, как их только не называли. В каждом регионе по-своему. Ходили их покупать на рынок или в какой-то магазин, где ещё и аудиокассеты продавались. Часто менялись с друзьями, часто они потом терялись и находились где-то уже совсем у другого друга в коробке.

Доставали их из жёлтых пластиковых «кейсов» и хранили эти зелёные плашечки просто в коробке из-под обуви. Хотя упаковки и не было, но мы могли отличить какая там игра по размеру и черным точкам на плате.

Были картриджи с 9999 игр, из которых штук 9 разных, остальные повторялись. Такой вот маркетинг. =)

Джойстики

Они же геймпады, бывали разными. Часто на джойстике для второго игрока было меньше кнопок, отсутствовали «Start» и «Select». Это была своеобразная дедовщина детства, потому что главный джойстик всегда доставался старшему брату.

А помните пистолет?

У него даже своё название есть «Zapper». Из него можно было стрелять по уткам, в тарелки и всяким ковбоям. Если в утку не попал, то из кустов вылезала собака и ржала над нами – первый «тролль» нашего детства. =)

В детстве я думал, что в пистолете есть какой-то лазер, а телевизор считывает информацию своим кенископом (который можно было посадить). Но всё оказалось проще.

В пистолете встроен фотоэлемент. В момент выстрела, например по утке, картинка на долю секунду становится чёрной и только в месте мишени появляется бело пятно. И если пистолет был наведён чётко на мишень, то фотоэлемент улавливает светлое пятно, и срабатывает сигнал – «попал».

И оказывается, можно было в момент выстрела просто навести пистолет на окно или лампочку, и так «попадать» во всех уток. Как хорошо, что в детстве я этого не знал, а верил в чудо. =)

Блок питания

Это была проблемная часть приставки, потому что он постоянно перегревался и всё зависало. Ну и играли мы, конечно, порой не пять минут. Приходилось ждать, пока блок остынет, ещё его можно было положить в холодильник.

Книжка с секретами

Специальные ходы, коды и секретики были в некоторых играх. Чтобы их узнать можно было наткнуться на них в игре случайно, либо вычитать в специальной книге. Которую было ещё и не так-то просто достать. Поэтому у нас она передавалась как реликвия.

А сохраняться ведь в играх было нельзя, поэтому мы иногда подглядывали в эту книжку.

Кинескоп

Эта легендарная фраза, что «Кинескоп посадишь», уже срослась с приставкой и говорилась миллион раз, но как её не вспомнить в такой день. Ещё не на всех отечественных телевизорах приставка передавала цветное изображение. Поэтому многие, в том числе и я, играли в черно-белые "Танчики", "Марио", "Утиные истории" и "Батл Тодс".

Уже потом я узнал, что в телевизор нужно было впаять специальную "приблуду", тогда бы изображение было цветное.

Многим из тех мальчишек, которые когда-то таскали друг к другу картриджи с новыми играми, уже самим за тридцать лет. Многие уже воспитывают своих детей, которые в том возрасте, как были и мы тридцать лет назад. И игры у них уже совсем другие. Кто-то просит смартфон, кто-то планшет.

А у нас вот были "Денди", а у кого-то раньше «Спектрум», а у кого-то позже «Сега «и «Сони Плейстейшн».

Время идёт, всё меняется одно неизменно - дети, они и в Африке - дети! =)


А у вас какая любимая игра была на Денди?

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Метки: 30 лет   геймеры   денди   игра   приставка   факты   фото   
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7  комментариев
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33k
Korolev Час назад
Пошли с отцом покупать мне Dendy. Dendy в магазине не оказалось, но было это. Так я стал программистом...
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2k
vijilante 7 минут назад
Она стОила в 94'- м $40
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2k
Basket Полчаса назад
А я маме на Новый год подарил. Эмоций от танчиков было больше, чем у ребёнка от фейерверка.
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17k
Вася 39 минут назад
рупь три минуты, трояк за пятнадцать
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68
ruslan d Час назад
Да , было дело ... Потом на Сеге фаталки подбирали к МК ... никогда не понимал как ребята это делали )))
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