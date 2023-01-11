Совсем недавно, 17 декабря, легендарной приставке Денди исполнилось 30 лет. Наверное, в этот день Марио затянул песню группы «Сектор газа»: «В этот день родили меня на свет, мне сегодня тридцать лет». =) А может и не Марио, а какой-то другой герой игр, а вспомнил, слоник в кепке у них символ.

Казалось бы, ещё совсем недавно мы с друзьями ходили друг к другу в гости, чтобы поиграть в Денди, порой даже на черно-белом телевизоре. А тут хоба… и четвёртый десяток пошёл. И я думаю, что ещё через тридцать лет мы даже не вспомним, какой у нас был телефон и компьютер, а Денди запомнили навсегда.

Уже много раз писал про эту игровую приставку, но каждая статья была про какой-то отдельный её элемент. Сейчас же хочется собрать всё вместе.