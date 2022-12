Игры по фильмам с Сильвестром Сталлоне

Сеговский вариант игры "Скалолаз" сильно отличается от 8-битной версии. Если на "Денди" игра представляла из себя платформер, то на "Sega mega drive" игра была сделана уже в жанре "Beat em up" и очень сильно напоминала культовую "Streets of rage". То есть, Гейбу приходилось расправляться с волнами противников, после чего можно было продвигаться дальше. Но если сравнивать данную игру со "Streets of Rage", то "Скалолаз" останется сильно позади.

Изначально у Гейба в наличии есть только его собственные кулаки (как и в версии на NES), но он может выбивать из врагов разнообразное оружие, например нож или узи.