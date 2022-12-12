Игры по фильмам с Сильвестром Сталлоне

Одной из лучших игр по мотивам фильмов с Сильвестром Сталлоне я считаю игру "Demilition man" (Разрушитель). Игра представляет из себя сочный экшен-платформер, в котором нам предстоит взять на себя роль полицейского Джона Спартана, который должен уничтожить злодея Саймона Феникса.

Игра просто пестрит экшеном и разнообразием. Во время игры нам предстоит не только бегать и стрелять, но и совершать кувырки, лазить по стенам, потолку, швырять гранаты в противников и многое другое.