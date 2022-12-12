Игры по фильмам с Сильвестром Сталлоне

Многие боевики 90-х были перенесены на 8-битные и 16-битные платформы. Естественно, фильмы с Сильвестром Сталлоне не стали исключением.
И сегодня мы вспомним игры на 8-битных и 16-битных приставках по мотивам фильмов с Сильвестром Сталлоне.
Demolition Man (Sega)
Одной из лучших игр по мотивам фильмов с Сильвестром Сталлоне я считаю игру "Demilition man" (Разрушитель). Игра представляет из себя сочный экшен-платформер, в котором нам предстоит взять на себя роль полицейского Джона Спартана, который должен уничтожить злодея Саймона Феникса.
Игра просто пестрит экшеном и разнообразием. Во время игры нам предстоит не только бегать и стрелять, но и совершать кувырки, лазить по стенам, потолку, швырять гранаты в противников и многое другое.
Помимо этого, в игре имеется два режима. Как и в культовой игре "Super Contra", некоторые уровни предстоит проходить с видом сверху. В общем, игра просто не даст вам скучать.
Cliffhanger (NES)
Игра "Скалолаз" стала единственной игрой по мотивам фильмов с Сильвестром Сталлоне, в которую я поиграл на приставке "Денди", хотя их в принципе было очень мало. Самые культовые игры обосновались именно на приставке "Sega mega drive 2".
Сюжет игры повторяет события фильма. Нашему герою предстоит идти по гористой местности, убивать врагов, лазить по веревкам, лестницам и скалам и многое другое. В начале мы можем рассчитывать только на свои кулаки, но затем герой найдет камни, ножи для метания и даже пистолет.
Графика в игре, конечно, оставляет желать лучшего, но сам игровой процесс весьма неплох. Особенно забавен был момент, когда нам приходилось съезжать по склону на трупе врага, словно на сноуборде.
Ну и отдельно стоит отметить весьма устрашающую музыку, которая будет сопровождать игрока на протяжении всей игры.
Cliffhanger (Sega)
Сеговский вариант игры "Скалолаз" сильно отличается от 8-битной версии. Если на "Денди" игра представляла из себя платформер, то на "Sega mega drive" игра была сделана уже в жанре "Beat em up" и очень сильно напоминала культовую "Streets of rage". То есть, Гейбу приходилось расправляться с волнами противников, после чего можно было продвигаться дальше. Но если сравнивать данную игру со "Streets of Rage", то "Скалолаз" останется сильно позади.
Изначально у Гейба в наличии есть только его собственные кулаки (как и в версии на NES), но он может выбивать из врагов разнообразное оружие, например нож или узи.
В остальном игровой процесс классический. Нам предстоит идти вперед, убивая врагов, а также перепрыгивать обрывы, лазить по веревкам и по скалам, что весьма логично для игры под названием "Скалолаз". Безусловно, это далеко не лучшая игра со Слаем. И я бы даже сказал, что это худшая игра по фильма со Сталлоне на приставке Sega mega drive 2.
Judge Dredd (Sega)
А вот игры "Судья Дредд", созданная по мотивам одноименного фильма, вышла довольно интересной. И в принципе, ее можно поставить в один ряд с игрой "Разрушитель".
Нам под управление дается сам судья Джозеф Дредд, в распоряжении которого имеется разнообразное оружие для уничтожения его врагов. Но самое интересное, что врагов можно не только убивать, но и арестовывать их, получая за это дополнительные очки.
В плане прохождения игра не пестрит особым разнообразием, но тем не менее есть один уровень, который резко отличается от остальных по геймплею. Нам предстоит проходить его на летающем мотоцикле, отстреливаясь от врагов.
Rocky (Sega master system)
Довольно странно, что игра "Рокки" выходила только на 8-битной приставке "Sega maste system". Именно из-за этого у нас в стране ее мало кто видел.
Игра представляет из себя простенький файтинг, а именно боксерские поединки на ринге. Но перед каждым боем игроку нужно пройти квалификацию, а именно долбить грушу на время.
Сама по себе игра не только простенькая, но и короткая, и проходится всего минут за 15-20. Ну а что хотеть от игры, в наличии которой имеется всего 3 поединка и 3 квалификационной тренировки?
Но стоит отметить, что хотя бы все поединки, а точнее соперники, были взяты из фильма. Первый враг - Апполон Крид, второй - Лэнг, а третий - Драго.
Rambo (NES)
Лично мне не довелось поиграть в эту игру, но все же не рассказать о ней я не мог.
Игра "Rambo" представляет из себя весьма унылый платформер, где старине Джону Рэмбо предстоит бегать по джунглям, уничтожая разнообразных врагов, в том числе и змеи, которые будут встречаться в огромных количествах в самом начале игры.
По ходу игры Джон Рэмбо будет собирать разнообразное оружия и даже качать уровни, получая опыт за убитых врагов. С каждым новым уровнем Рэмбо будет становиться более сильным и смертоносным.
Rambo (Master system)
На 8-битной сеге игра "Rambo" также присутствовала, но она сильно отличается от вышеупомянутой игры на "NES". На сей раз игра представляет собой не платформер, а игру с видом сверху. Она даже чем-то напоминает известную на приставке "NES" игру "Jackal". Только вместо джипов нам под управление дается уже, собственно, сам Джон Рэмбо.
Эту же версию игры могли видеть обладатели культового домашнего компьютера "ZX Spectrum", но ,конечно же, в своей своеобразной графике.
Конечно, я мог что-то упустить, поэтому, обязательно напишите в комментариях, какие игры по мотивам фильмов со Сталлоне помните вы, и какая из них нравилась вам больше всего.
Источник:
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