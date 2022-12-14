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Как Сергей Супонев ошибся с игрой "Contra Force" в передаче "Dendy: Новая реальность"

Как Сергей Супонев ошибся с игрой "Contra Force" в передаче "Dendy: Новая реальность"

Автор:
14 декабря 2022 10:23
Сообщество : Игромир
Метки: Dendy: Новая реальность   геймер   игра   передача   сергей супонев   факты   фото   
804
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Одной из культовых передач для детей 90-х можно смело назвать программу "Dendy: Новая реальность", ведущим которой был непревзойденный и харизматичный Сергей Супонев. Ни для кого не секрет, что дядя Сережа очень много импровизировал, поэтому в его передачах было немало "косяков".

В частности, сегодня мне хотелось бы отметить, как он ловко облажался во время своего мини-обзора на игру "Contra Force", который можно посмотреть во втором выпуске телепередачи "Dendy: Новая реальность" от 24.09.1994.

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Начнем с того, что вместо оригинальной игры "Contra Force" он рассказывал про картридж с игрой "Super Contra 6". А как вы наверняка помните, игра "Super Contra 6" является пиратским китайским хаком игры "Contra Force".

Но несмотря на то, что он постоянно упоминал название "Super Contra 6", в самой передаче были показаны кадры именно из оригинальной "Contra Force".

Это, кстати, был далеко не первый косяк Супонева в данном плане. Однажды, он обозревал игру "Super Mario 16", которая является пиратским хаком игры "Joe and Mac", а позднее он обозревал уже оригинальную "Joe and Mac", рассказывая о том, что это клон игры "Super Mario 16".

Но дальше происходит самое интересное. Супонев утверждает, что данная игра является продолжением оригинальной "Контры", и что игрокам вновь приходится бегать за двух персонажей в синих и красных штанах. Я даже опущу тот факт, что в игре "Contra Force" четыре персонажа.

Вот только "Contra Force" является не продолжением, а скорее спин-офф-приквелом, в котором от оригинальной Контры кроме названия ничего и нет. Ну разве что есть еще город "Neo City", который встречается в игре "Contra 3" в будущем, но данная игра на "Dendy" не выходила. Более того, хронологически "Contra Force" является самой первой частью игры, так как все события происходят в 1992 году.

Хотя, может Супонев действительно имел ввиду "Super Contra 6", где были перенесены спрайты персонажей из обычной "Супер Контры"? Но тогда зачем вставлять в передачу кадры из оригинальной "Contra Force"?

Но и это еще не все. Сергей Супонев сказал в своем выпуски, что герои данной игры до сих пор не имеют имен, что сразу показывает, что сам он в эту игру не играл.

Ведь в самом начале игры нам предстоит выбрать одного (двух) из четырех персонажей, у которых есть имена (фамилии) - Burns, Smith, Iron, Beans. Да и во время самой игры имя персонажа отображается внизу.

Даже если брать пиратскую "Super Contra 6", то у местных подделок также были имена - Ryu, Guile, Bill и Rambo. Да и у оригинальных персонажей классической Контры были вполне реальные имена - Билл и Лэнс, правда, в то время об этом у нас в стране мало кто знал.

Ну и завершить статью я хотел бы еще одним изречением Супонева. Сергей утверждал, что после прохождения игры нас ждет мультфильм. Правда, вместо мультфильма нас ждала лишь статичная картинка с четырьмя героями и титры.

Естественно, всё это никак не отменяет значимость данной передачи для детей того времени. Да и какая разница, что там говорил Супонев? Главное - как он это говорил и какие игры он показывал.


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Метки: Dendy: Новая реальность   геймер   игра   передача   сергей супонев   факты   фото   
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19  комментариев
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1k
Andrey Час назад
я в 94 школу закончил, отучился в универе, работал в нескольких конторах
и тут кто-то вспоминает косяк в детской передаче 28-летней давности
еще Бонуса и Гамовера вспомните
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24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Насчет Контра Форц добавлю еще кое-что. Изначально это вообще не Контра, а называлась она Arc Hound, но в японии ее отменили, и выпустили только в США с названием Контра (чтобы лучше продавалась). Потому она вообще ничего общего с контрой не имеет.
Насчет передачи Новая Реальность, там всегда были косяк на косяке. Супонев судя по всему реально не играл во многие игры (видимо времени не хватало), и ему видимо давали просто пометки тех, кто играл.
Ну а насчет косяков в названиях игр и прочего, тут ничего удивительного. Играли в то, что имелось на рынке, а на рынке был исключительно только пиратский контент (вся Денди была пиратской от самой приставки, и кончая картриджами к ней). Интернета как такового не было, потому инфу проверить было никак.
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5k
Terminator 40 минут назад
Глубоко копнул. Какая мораль из анализа? Какие выводы?
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0
Juri 42 минуты назад
Вот это мега зануда!
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1k
Алексей Гулевич 52 минуты назад
даже не почитал суперпост с интриганами
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51
ruslan d 59 минут назад
Боже, какая интрига в 2022 году
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6k
Roman Час назад
Т.е. то, что эта "Денди" вся была пиратской версией NES, автора не напрягает?! Там было пиратское ВСЁ.
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12k
Linuksoid Час назад
А зачем вы сейчас про это пишите? Почему в 1994 году ему об этом не написали/сказали? Или решили умного включить, когда информация стала доступна? Очередной высер высероделателя из 2022г., пытающегося показать себя умным по отношению к 1994г.
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15k
куджо Час назад
фигня, я не видел никогда супер контру 6, но слышал , пацаны говорили что она оригинал а форс подделка
форс у меня была с бесконечными жизнями одна на картридже... Со всеми вытекающими последствиями
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14k
Majul Час назад
Cупонев был лучиков нашего подросткового/детского счастья в то непростое время. Плевать мы хотели на его "косяки". Он рассказывал про игры. Точка. Этого было достаточно. Никто тогда не искал прохождения особо, важен был сам факт наличия игры, любой по сути.
А уж в 2022 году вспомнить какие-то "косяки" Супонева такое себе...
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319
Ivan Shotgun Час назад
Прям услышал музыку из этих игр, она была завораживающей, гипнотизирующей и т.д.
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