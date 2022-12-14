Как Сергей Супонев ошибся с игрой "Contra Force" в передаче "Dendy: Новая реальность"

Но несмотря на то, что он постоянно упоминал название "Super Contra 6", в самой передаче были показаны кадры именно из оригинальной "Contra Force".

Это, кстати, был далеко не первый косяк Супонева в данном плане. Однажды, он обозревал игру "Super Mario 16", которая является пиратским хаком игры "Joe and Mac", а позднее он обозревал уже оригинальную "Joe and Mac", рассказывая о том, что это клон игры "Super Mario 16".

Но дальше происходит самое интересное. Супонев утверждает, что данная игра является продолжением оригинальной "Контры", и что игрокам вновь приходится бегать за двух персонажей в синих и красных штанах. Я даже опущу тот факт, что в игре "Contra Force" четыре персонажа.