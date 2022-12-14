Как Сергей Супонев ошибся с игрой "Contra Force" в передаче "Dendy: Новая реальность"

Одной из культовых передач для детей 90-х можно смело назвать программу "Dendy: Новая реальность", ведущим которой был непревзойденный и харизматичный Сергей Супонев. Ни для кого не секрет, что дядя Сережа очень много импровизировал, поэтому в его передачах было немало "косяков".
В частности, сегодня мне хотелось бы отметить, как он ловко облажался во время своего мини-обзора на игру "Contra Force", который можно посмотреть во втором выпуске телепередачи "Dendy: Новая реальность" от 24.09.1994.
Начнем с того, что вместо оригинальной игры "Contra Force" он рассказывал про картридж с игрой "Super Contra 6". А как вы наверняка помните, игра "Super Contra 6" является пиратским китайским хаком игры "Contra Force".
Но несмотря на то, что он постоянно упоминал название "Super Contra 6", в самой передаче были показаны кадры именно из оригинальной "Contra Force".
Это, кстати, был далеко не первый косяк Супонева в данном плане. Однажды, он обозревал игру "Super Mario 16", которая является пиратским хаком игры "Joe and Mac", а позднее он обозревал уже оригинальную "Joe and Mac", рассказывая о том, что это клон игры "Super Mario 16".
Но дальше происходит самое интересное. Супонев утверждает, что данная игра является продолжением оригинальной "Контры", и что игрокам вновь приходится бегать за двух персонажей в синих и красных штанах. Я даже опущу тот факт, что в игре "Contra Force" четыре персонажа.
Вот только "Contra Force" является не продолжением, а скорее спин-офф-приквелом, в котором от оригинальной Контры кроме названия ничего и нет. Ну разве что есть еще город "Neo City", который встречается в игре "Contra 3" в будущем, но данная игра на "Dendy" не выходила. Более того, хронологически "Contra Force" является самой первой частью игры, так как все события происходят в 1992 году.
Хотя, может Супонев действительно имел ввиду "Super Contra 6", где были перенесены спрайты персонажей из обычной "Супер Контры"? Но тогда зачем вставлять в передачу кадры из оригинальной "Contra Force"?
Но и это еще не все. Сергей Супонев сказал в своем выпуски, что герои данной игры до сих пор не имеют имен, что сразу показывает, что сам он в эту игру не играл.
Ведь в самом начале игры нам предстоит выбрать одного (двух) из четырех персонажей, у которых есть имена (фамилии) - Burns, Smith, Iron, Beans. Да и во время самой игры имя персонажа отображается внизу.
Даже если брать пиратскую "Super Contra 6", то у местных подделок также были имена - Ryu, Guile, Bill и Rambo. Да и у оригинальных персонажей классической Контры были вполне реальные имена - Билл и Лэнс, правда, в то время об этом у нас в стране мало кто знал.
Ну и завершить статью я хотел бы еще одним изречением Супонева. Сергей утверждал, что после прохождения игры нас ждет мультфильм. Правда, вместо мультфильма нас ждала лишь статичная картинка с четырьмя героями и титры.
Естественно, всё это никак не отменяет значимость данной передачи для детей того времени. Да и какая разница, что там говорил Супонев? Главное - как он это говорил и какие игры он показывал.
Источник:
- 8 интересных фактов об электронном питомце "Тамагочи"
- С чего начинались "Танчики": история игры "Battle City"
- "Dangerous Dave": игра про знаменитого мужика с дробовиком
- Как создавалась игра "Dune 2" и почему никто не видел первую часть?
- Популярные чит-коды от старых игр, которые сохранились в нашей памяти спустя более 20 лет
и тут кто-то вспоминает косяк в детской передаче 28-летней давности
еще Бонуса и Гамовера вспомните
Насчет передачи Новая Реальность, там всегда были косяк на косяке. Супонев судя по всему реально не играл во многие игры (видимо времени не хватало), и ему видимо давали просто пометки тех, кто играл.
Ну а насчет косяков в названиях игр и прочего, тут ничего удивительного. Играли в то, что имелось на рынке, а на рынке был исключительно только пиратский контент (вся Денди была пиратской от самой приставки, и кончая картриджами к ней). Интернета как такового не было, потому инфу проверить было никак.
форс у меня была с бесконечными жизнями одна на картридже... Со всеми вытекающими последствиями
А уж в 2022 году вспомнить какие-то "косяки" Супонева такое себе...