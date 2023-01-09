Самые популярные глюки в играх на приставке "Dendy"

Особое место в сердцах детей 90-х занимали "Черепашки ниндзя". Это и фильмы, и комиксы, и игрушки, и наклейки, и культовый мультсериал, ну и конечно же игры на приставке "Dendy".

Естественно, многие геймеры 90-х играли в третью часть этой культовой серии игр. Но, к сожалению, многим геймерам досталась именно глючная версия этой игры. И те геймеры, которые смогли дойти до Шредера, испытали этот глюк на себе.

Как известно, когда Шредер начинает мигать, это означало, что он был уже при смерти, и по нему нужно было нанести всего пару ударов. Вот только после нанесения этой пары ударов Шредер переставал мигать и сражался с нами с новыми силами.

Побив его еще немного, он снова начинал мигать, но потом снова переставал это делать. И сколько бы мы не пытались бить по врагу, он никак не хотел умирать. Многие тут же начали искать подвох и пытаться убивать его как-то по особенному, но все было тщетно.

И лишь спустя время мы узнали в чем было дело. Как оказалось, компания "Konami" вшила в игру специальный защитный код, который усложнял игру при удалении копирайтов с титульного экрана. Пираты этого не знали (а может им было все равно), поэтому и наводняли рынок игрой с убранными копирайтами, из-за чего обычные враги становились сильнее, а Шредера и вовсе нельзя было убить.

Felix the cat