Самые популярные глюки в играх на приставке "Dendy"

Играя в игры на 8-битных приставках Dendy (именно Dendy, а не NES), геймеры 90-х периодически сталкивались с глюками в тех или иных играх. И дело вовсе не самой игре, а как правило из-за неправильного портирования. И сегодня я предлагаю вам вспомнить несколько таких игр.
Golden Axe 3
На самом деле никакой игры "Golden axe" на приставке NES не было, и уж тем более не было третьей части этой культовой серии игр. Но на приставке "Dendy" нам эта игра попадалась. Правда, как я уже узнал позже, на самом деле данная игра называется "Astyanax".
Прямо на первом уровне данной игры нас ждал один очень "замечательный" глюк. В одном моменте игра вдруг стала наполняться символами и спрайтами, что явно не являлось задумкой игры.
Из-за этого дальнейшее прохождение игры было весьма затруднительным. Правда, многие все таки прорывались через это обилие глюков и продолжали игру. Но в дальнейшем геймеров ждали все новые и новые порции различных глюков.
Super Rescue (Robocop 3)
Естественно, данная игра не имеет ничего общего с игрой "Robocop 3". Просто "господа пираты" обозвали знаменитую игру "Tokkyuu Shirei Solbrain" именно так. Правда, изменили они не только название, но и убрали выбор уровня.
И все бы ничего, но именно в этой пираткой версии игроки столкнулись с глюком, из-за которого дальнейшее прохождение игры стало невозможным.
После прохождения уровня F нам предстоит сражаться с боссом на лифте. И казалось бы, это вполне себе обычный босс, которого вполне реально победить. Вот только радоваться после победы над боссом не стоит, так как после этого вам снова предстоит биться с этим же боссом. В итоге, после каждой победы над этим боссом, мы будем вынуждены сражаться с ним снова и снова, и так до бесконечности.
Черепашки ниндзя 3
Особое место в сердцах детей 90-х занимали "Черепашки ниндзя". Это и фильмы, и комиксы, и игрушки, и наклейки, и культовый мультсериал, ну и конечно же игры на приставке "Dendy".
Естественно, многие геймеры 90-х играли в третью часть этой культовой серии игр. Но, к сожалению, многим геймерам досталась именно глючная версия этой игры. И те геймеры, которые смогли дойти до Шредера, испытали этот глюк на себе.
Как известно, когда Шредер начинает мигать, это означало, что он был уже при смерти, и по нему нужно было нанести всего пару ударов. Вот только после нанесения этой пары ударов Шредер переставал мигать и сражался с нами с новыми силами.
Побив его еще немного, он снова начинал мигать, но потом снова переставал это делать. И сколько бы мы не пытались бить по врагу, он никак не хотел умирать. Многие тут же начали искать подвох и пытаться убивать его как-то по особенному, но все было тщетно.
И лишь спустя время мы узнали в чем было дело. Как оказалось, компания "Konami" вшила в игру специальный защитный код, который усложнял игру при удалении копирайтов с титульного экрана. Пираты этого не знали (а может им было все равно), поэтому и наводняли рынок игрой с убранными копирайтами, из-за чего обычные враги становились сильнее, а Шредера и вовсе нельзя было убить.
Felix the cat
По хорошему счету каких-то глюков в игре про кота Феликса не было. Вот только многим данная игра попадалась в темном варианте. То есть, экран был гораздо темнее, чем он должен был быть на самом деле. Да, к этому привыкаешь, но все равно хотелось поиграть в более комфортных условиях.
Shadow warrior
Наверняка, многие из вас играли в культовую игру "Ninja Gaiden". Это отличная игра, где мы берем на себя роль некоего ниндзя, боремся с врагами, подбираем новое оружие и паверапы и т.д.
А вот европейцы выпускали данную игру под названием "Shadow warrior", так как на слово "ниндзя" был запрет. Но не только названием данная версия игры отличалась от оригинала. Дело в том, что из игры были убраны фонарики с оружием и прочими паверапами, из-за чего всю игру нам приходилось проходить исключительно с начальным мечом.
Да, конечно, можно было встретить несколько фонариков за игру, но до одного из них невозможно было добраться, ибо его запросили куда-то наверх, а при взятии другого фонарика игра просто зависала.
И конечно же, не забудьте написать в комментариях, с какими глюками в играх на приставке "Dendy" приходилось сталкиваться именно вам.
Источник:
- "Dangerous Dave": игра про знаменитого мужика с дробовиком
- Культовые компьютерные игры 90-х, которые со временем сменили жанр и механику игры
- Игры по фильмам с Сильвестром Сталлоне
- Как Сергей Супонев ошибся с игрой "Contra Force" в передаче "Dendy: Новая реальность"
- Игры по фильмам со Шварценеггером
Так что покупая игру, вы покупаете ... ничего! В том смысле что абсолютно ничего вам не гарантировано. Ни стабильность, ни заявленный сюжет, ни то что после очередного патча, игра не превратится в абсолютно не то за что вы заплатили. Да, часть всего этого прописано в пользовательских соглашениях, но утешает это слабо.