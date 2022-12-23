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Гости столицы устроили массовую потасовку в караоке-баре

Гости столицы устроили массовую потасовку в караоке-баре

Автор:
23 декабря 2022 12:55
Сообщество : Криминал
Метки: Новая москва   видео   задержание   караоке-бар   полиция   потасовка   
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Никогда такого не было!

Очередная массовая драка лиц неопределённой национальности произошла в одном из караоке-баров в посёлке Десеновское (Новая Москва). Как рассказали очевидцы, в заведении повздорили две нетрезвые компании. Представители одной из них покинули бар, но затем вернулись с подмогой и принялись крушить всё вокруг. Пока им на глаза не попался из их обидчиков. Несмотря на попытки охранника защитить имущество заведения и посетителя, досталось всем. На обоих накинулись по нескольку человек и принялись избивать.

Охранник в итоге получил ранение плеча (в него выстрелили из травматического пистолета), а посетитель — перелом челюсти.

Сообщается, что также досталось и другим посетителям бара, которые случайно попали в замес. Но серьёзные травмы, требовавшие врачебного вмешательства, получили только двое.

Потасовка произошла 4 декабря, и только сегодня стало известно, что полиция задержала трёх суетологов: Ильяса, Хизира и Адама. Полицейские считают их главными подозреваемыми.

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Метки: Новая москва   видео   задержание   караоке-бар   полиция   потасовка   
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37  комментариев
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7k
Том Сойер 2 часа назад
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7k
Николай 9 минут назад
Считают.... вот это анекдот... записи мало...Э - Эффективность пол месяца искали и не до конца удалось установить соответствие лиц на видео задержаным... ох там наверное тест днк нужно проводить для установления соответствия....
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1k
investas 12 минут назад
Какие гости столицы? Они вообще то граждане России, прописаны в Москве) теперь мы - местные их гости)
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2k
Роман 14 минут назад
Бар-то тут причем - им что там двери со стойкой такого наговорили, что им прилетело?
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1k
ZOV 15 минут назад
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17k
Роберт Шекли 22 минуты назад
Примечательно, что "горячая кровь" образуется только в толпе против одного
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21k
BiZ 23 минуты назад
мужику, который дважды уснул, надо пойти в театральное и в кино сниматься.
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7k
ишты 23 минуты назад
"...полиция задержала трёх суетологов: Ильяса, Хизира и Адама. " - уже извинились, можно отпускать?
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18
Иван Сусанин 24 минуты назад
на фронт их в петушиную девизию
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52k
Олег Полчаса назад
контактный зоопарк! Сажать всех обезьян надолго.
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4k
alex Полчаса назад
опять козлобородые обезьяны без национальности
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2k
Dema Полчаса назад
Какие гости?Коренные масквичи.
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14k
Ser 39 минут назад
Ах какой слог!
" лиц неопределённой национальности "

Это ... для нынешней России стало "норма". Утираться от "черноты" своей или гастеров, они, не русские нужны "власти"
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1k
lafonten 41 минуту назад
Масквабад...
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675
KoteBasilio 44 минуты назад
группа лиц по предварительному сговору

хотя ... откуда у обезьян лица !!!! овцеёбы

сколько на обезьяну штаны не надевай - человеком она не станет
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4k
alex 46 минут назад
посадки таких петухов крайне важны
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21k
ЦСКА 51 минуту назад
Помню в лихие 90-е, очень похожую гоп-дискотеку на Автозаводской под названием "курятник"....Пару-тройку раз в месяц, возникали подобные ситуации! Каждый раз, все заканчивалось одинаково: Приезжал автобус с СОБРами, все присутствующие (иногда даже бвбы) под автоматами клались мордами в пол, а потом начинались разборка "полетов, сортировка и опи.з.д.ю.ливание особо активных "дэнсеров"! При этом, среди воспитуемых, царила полная идиллия и по национальному, и по социальному признакам....
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−1
Serg 53 минуты назад
Шакалы обоссанные.
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29k
Григорий 53 минуты назад
Удалить 1,5 см члена всем и пускай идут.
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22k
Дмитрий 54 минуты назад
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2k
Pogost 58 минут назад
Горячая кровь? В штурмовики к вагнеровцам....Там кровушка то поостынет....
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