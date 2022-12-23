Гости столицы устроили массовую потасовку в караоке-баре

Очередная массовая драка лиц неопределённой национальности произошла в одном из караоке-баров в посёлке Десеновское (Новая Москва). Как рассказали очевидцы, в заведении повздорили две нетрезвые компании. Представители одной из них покинули бар, но затем вернулись с подмогой и принялись крушить всё вокруг. Пока им на глаза не попался из их обидчиков. Несмотря на попытки охранника защитить имущество заведения и посетителя, досталось всем. На обоих накинулись по нескольку человек и принялись избивать.



Охранник в итоге получил ранение плеча (в него выстрелили из травматического пистолета), а посетитель — перелом челюсти.