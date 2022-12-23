Гости столицы устроили массовую потасовку в караоке-баре

Никогда такого не было!
Очередная массовая драка лиц неопределённой национальности произошла в одном из караоке-баров в посёлке Десеновское (Новая Москва). Как рассказали очевидцы, в заведении повздорили две нетрезвые компании. Представители одной из них покинули бар, но затем вернулись с подмогой и принялись крушить всё вокруг. Пока им на глаза не попался из их обидчиков. Несмотря на попытки охранника защитить имущество заведения и посетителя, досталось всем. На обоих накинулись по нескольку человек и принялись избивать.
Охранник в итоге получил ранение плеча (в него выстрелили из травматического пистолета), а посетитель — перелом челюсти.
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Сообщается, что также досталось и другим посетителям бара, которые случайно попали в замес. Но серьёзные травмы, требовавшие врачебного вмешательства, получили только двое.
Потасовка произошла 4 декабря, и только сегодня стало известно, что полиция задержала трёх суетологов: Ильяса, Хизира и Адама. Полицейские считают их главными подозреваемыми.
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Это ... для нынешней России стало "норма". Утираться от "черноты" своей или гастеров, они, не русские нужны "власти"
хотя ... откуда у обезьян лица !!!! овцеёбы
сколько на обезьяну штаны не надевай - человеком она не станет