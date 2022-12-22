"Не суетитесь, спокойно, всё нормально": Шойгу проинспектировал позиции солдат в зоне СВО

Отдельно отмечается, что в ходе проверки одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил министру обороны об организации медицинского обеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти, а также запасах медикаментов и медицинского имущества.



По окончании инспекции Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и подчеркнул, что "все нормально", передаёт РИАН.