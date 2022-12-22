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"Не суетитесь, спокойно, всё нормально": Шойгу проинспектировал позиции солдат в зоне СВО

"Не суетитесь, спокойно, всё нормально": Шойгу проинспектировал позиции солдат в зоне СВО

Автор:
22 декабря 2022 14:34
Сообщество : Военное
Метки: ВС РФ   видео   инспекция   позиции   сво   шойгу   
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Отмечается, что Шойгу уже дважды за месяц побывал на передовых позициях военнослужащих РФ. Но в этот раз Минобороны решило опубликовать видео с визитом министра.

Министерство обороны России сообщило, что сегодня, в четверг, глава ведомства Сергей Шойгу побывал в зоне проведения специальной военной операции и проверил условия размещения военнослужащих различных подразделений.

"Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей. Министр обороны проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи", — сообщили в Минобороны РФ.

Отдельно отмечается, что в ходе проверки одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил министру обороны об организации медицинского обеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти, а также запасах медикаментов и медицинского имущества.

По окончании инспекции Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и подчеркнул, что "все нормально", передаёт РИАН.

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Метки: ВС РФ   видео   инспекция   позиции   сво   шойгу   
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4  комментария
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1k
⚉ ☯ ⚇ Полчаса назад
А либералы и прочие отребье включая иностранное все твердят, что это все вранью, т.к. на кадрах видно зеленую травку, ну и в принципе это единственный их довод..
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1k
Alex Полчаса назад
Че, млять, нормально?
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Burzum
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