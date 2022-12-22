"Не суетитесь, спокойно, всё нормально": Шойгу проинспектировал позиции солдат в зоне СВО

Отмечается, что Шойгу уже дважды за месяц побывал на передовых позициях военнослужащих РФ. Но в этот раз Минобороны решило опубликовать видео с визитом министра.
Министерство обороны России сообщило, что сегодня, в четверг, глава ведомства Сергей Шойгу побывал в зоне проведения специальной военной операции и проверил условия размещения военнослужащих различных подразделений.
"Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей. Министр обороны проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи", — сообщили в Минобороны РФ.
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Отдельно отмечается, что в ходе проверки одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил министру обороны об организации медицинского обеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти, а также запасах медикаментов и медицинского имущества.
По окончании инспекции Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и подчеркнул, что "все нормально", передаёт РИАН.
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