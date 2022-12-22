Шесть древних и загадочных мечей, найденных на территории России

Находки уникальные - среди них есть первый клинок в истории человечества.
Древнейший из найденных мечей
Его изготовили в IV в до н.э., а нашли в Адыгее - при раскопках могильника Клады. Относится к индоевропейской культуре, а его форма до сих пор остаётся загадкой. Возможно, сгибание - это ритуал “кончины” клинка вслед за его владельцем. Но пока это лишь предположение ученых.
Келермесский меч
Его тоже нашли в Адыгее, в Келермесском кургане. Оружие парадное, украшено золотом и явно принадлежало вождю. Его изготовили в IV-VII вв. до н.э.
Царский меч
Был найден в скифском кургане в Оренбургской области и датирован IV-V вв н.э. Это настоящее произведение искусства, инкрустированное золотом и украшенное изображениями птиц.
Меч викинга
Как ни странно, его нашли в Мордовии - в Шакшанском могильнике среди древних захоронений. Клинок выкован в X-IX вв. до н.э., на него нанесли клеймо Улфбрихт, а навершие украшено изображением Одина. Как он оказался в Мордовии - та еще загадка.
Меч Людота Коваль
Клинок обнаружили в Полтавской губернии в конце 19-го века и посчитали обычным скандинавским мечом. Но в наше время его обработали и на лезвии проступила надпись “Людота Коваль”. Учёные полагают, что это была полноценная торговая марка того времени, а не просто имя мастера.
Его датировали XI в. н.э. и это старейший из мечей с надписью производителя на Руси.
Меч с изображением христианской Голгофы
Клинок рязано-окской культуры. Соответственно, и найден в Рязанской области. Народ, который им пользовался, был весьма воинственным - основал княжество, которое раскинулось на территории современной Центральной России, Чувашии, Мордовии и Марий Эл.
Его изготовили во времена, когда местные племена еще не приняли православие. Но когда ученые просветили его рентгеном и томографом, то в основании клинка нашли изображение Голгофы. Так что этот народ был знаком с христианской культурой задолго до крещения Руси.
Другой поразительный факт - клинок сделан из дамасской стали. А рядом с ним нашли несколько заготовок мечей из того же материала. Так что и эта технология была знакома местным. Но почему ее утратили потом - очередная загадка.
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1. Древнейший из найденных мечей. Найден в 4 веке ДО НАШЕЙ ЭРЫ! Тогда
следующие клинки еще древней!
2. Келермесский меч. Его изготовили в 4-7 вв. до н.э.! Значит он древней Древнейшего!
3. Меч викинга. Клинок выкован в 10-9 вв. до н.э.? А этот еще древней всех? Явно 10 век Нашей эры, а не до Нашей!
Вы в линии системы отсчета до и после Нашей Эры разберитесь!