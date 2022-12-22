FISHKINET
Сообщество RealFishki 1031 пост • 97 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Шесть древних и загадочных мечей, найденных на территории России

Шесть древних и загадочных мечей, найденных на территории России

Автор:
22 декабря 2022 02:09
Сообщество : RealFishki
Метки: Клинок   Мордовия   Скифы   археологи   древняя русь   закадка   курган   меч   могильник   раскопки   
966
7

Находки уникальные - среди них есть первый клинок в истории человечества.

Древнейший из найденных мечей

×
×

Его изготовили в IV в до н.э., а нашли в Адыгее - при раскопках могильника Клады. Относится к индоевропейской культуре, а его форма до сих пор остаётся загадкой. Возможно, сгибание - это ритуал “кончины” клинка вслед за его владельцем. Но пока это лишь предположение ученых.

Келермесский меч

Его тоже нашли в Адыгее, в Келермесском кургане. Оружие парадное, украшено золотом и явно принадлежало вождю. Его изготовили в IV-VII вв. до н.э.

Царский меч

Был найден в скифском кургане в Оренбургской области и датирован IV-V вв н.э. Это настоящее произведение искусства, инкрустированное золотом и украшенное изображениями птиц.

Меч викинга

Как ни странно, его нашли в Мордовии - в Шакшанском могильнике среди древних захоронений. Клинок выкован в X-IX вв. до н.э., на него нанесли клеймо Улфбрихт, а навершие украшено изображением Одина. Как он оказался в Мордовии - та еще загадка.

Меч Людота Коваль

Клинок обнаружили в Полтавской губернии в конце 19-го века и посчитали обычным скандинавским мечом. Но в наше время его обработали и на лезвии проступила надпись “Людота Коваль”. Учёные полагают, что это была полноценная торговая марка того времени, а не просто имя мастера.

Его датировали XI в. н.э. и это старейший из мечей с надписью производителя на Руси.

Меч с изображением христианской Голгофы

Клинок рязано-окской культуры. Соответственно, и найден в Рязанской области. Народ, который им пользовался, был весьма воинственным - основал княжество, которое раскинулось на территории современной Центральной России, Чувашии, Мордовии и Марий Эл.

Его изготовили во времена, когда местные племена еще не приняли православие. Но когда ученые просветили его рентгеном и томографом, то в основании клинка нашли изображение Голгофы. Так что этот народ был знаком с христианской культурой задолго до крещения Руси.

Другой поразительный факт - клинок сделан из дамасской стали. А рядом с ним нашли несколько заготовок мечей из того же материала. Так что и эта технология была знакома местным. Но почему ее утратили потом - очередная загадка.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Клинок   Мордовия   Скифы   археологи   древняя русь   закадка   курган   меч   могильник   раскопки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Sasa Час назад
Автор! Какие-то нелогичности! Вероятно опечатки? Поправьте!

1. Древнейший из найденных мечей. Найден в 4 веке ДО НАШЕЙ ЭРЫ! Тогда
следующие клинки еще древней!
2. Келермесский меч. Его изготовили в 4-7 вв. до н.э.! Значит он древней Древнейшего!
3. Меч викинга. Клинок выкован в 10-9 вв. до н.э.? А этот еще древней всех? Явно 10 век Нашей эры, а не до Нашей!

Вы в линии системы отсчета до и после Нашей Эры разберитесь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Андрей Иванов Час назад
Ну как узнали секрет дамасской стали, всё просто
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20732



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 котов с чудинкой, которым нужна перезагрузка
30 котов с чудинкой, которым нужна перезагрузка
Почему до сих пор не истребили манцинеллу - "яблоню смерти"
Почему до сих пор не истребили манцинеллу - "яблоню смерти"
Набирающие популярность в сообществах
Что почитать с детьми на зимних каникулах? Кира Булычева!
Что почитать с детьми на зимних каникулах? Кира Булычева!
Чисто по-русски: успешные бренды, рождённые в СССР. Часть 1
Чисто по-русски: успешные бренды, рождённые в СССР. Часть 1
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Спалился

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#автомир#новый год#история#картинки#Приколы#путешествия#в мире
#Юмор#Прикол#животные#подборка#люди#аварии#авто аварии#США#Реакция#задержание
#интересно#забавно#факты#полиция#Ynews#дтп#креатив#Еда#Жизнь#искусство
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Археологические загадки, которые ставят учёных в тупик Археологические загадки, которые ставят учёных в тупик В Египте нашли могилу древнего полководца В Египте нашли могилу древнего полководца В Перу во дворе испанской больницы 16 века раскопали кладбище В Перу во дворе испанской больницы 16 века раскопали кладбище Московские полицейские задержали пьяного мужика, который разгуливал по городу с катаной Московские полицейские задержали пьяного мужика, который разгуливал по городу с катаной На Южном Урале нашли серебряные «паспорта» древних людей На Южном Урале нашли серебряные «паспорта» древних людей

На что жалуетесь?

Вернуться