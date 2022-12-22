Шесть древних и загадочных мечей, найденных на территории России

Клинок рязано-окской культуры. Соответственно, и найден в Рязанской области. Народ, который им пользовался, был весьма воинственным - основал княжество, которое раскинулось на территории современной Центральной России, Чувашии, Мордовии и Марий Эл.

Его изготовили во времена, когда местные племена еще не приняли православие. Но когда ученые просветили его рентгеном и томографом, то в основании клинка нашли изображение Голгофы. Так что этот народ был знаком с христианской культурой задолго до крещения Руси.

Другой поразительный факт - клинок сделан из дамасской стали. А рядом с ним нашли несколько заготовок мечей из того же материала. Так что и эта технология была знакома местным. Но почему ее утратили потом - очередная загадка.