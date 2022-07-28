В Египте нашли могилу древнего полководца

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Археологи в Египте обнаружили гробницу возрастом 2600 лет, принадлежащую командиру иностранных наемников по имени Вахибре-мери-Нейт. Гробница оборудована самой большой бальзамировочной камерой, когда-либо найденный в Египте.
Археологи в Египте обнаружили 2600-летнюю гробницу командира иностранных наемников» по имени Вахибре-мери-Нейт. В тайнике для бальзамирования, оборудованном в гробнице, найдено более 370 керамических кувшинов для хранения материалов, использованных для мумификации полководца, что делает его «самым большим тайником для бальзамирования, когда-либо найденным в Египте», говорится в заявлении группы египетских и чешских исследователей. Гробница найдена в Абусире, в нескольких километрах к югу от гигантского некрополя в Саккаре.
Расхитители могил похитили мумию Вахибре-мери-Нейта еще в древности, но археологи обнаружили остатки его саркофага с начертанными на них иероглифами. Согласно заявлению ученых, они указывают на его личность и цитируют часть главы 72 Книги Мертвых, в которой описывается «воскрешение умершего и его уход в загробную жизнь».
Расхитители могил похитили мумию Вахибре-мери-Нейта еще в древности, но археологи обнаружили остатки его саркофага с начертанными на них иероглифами. Согласно заявлению ученых, они указывают на его личность и цитируют часть главы 72 Книги Мертвых, в которой описывается «воскрешение умершего и его уход в загробную жизнь».
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В скачестве командующего наемными войсками древнего Египта Вахибре-мери-Нейт «контролировал и командовал наемниками, прибывающими с островов Эгейского моря и Малой Азии», гласит надпись на стене гробницы.
Как утверждают ученые, полководец жил либо в конце 26-й династии (примерно с 688 г. до н.э. по 525 г. до н.э.), либо в начале 27-й династии (525 г. до н.э. до 404 г. до н.э.). Египет был независимым во время 26-й династии, а в эпоху 27-й династии страна была завоевана и управлялась персами.
Несмотря на то, что в стране росло иностранное влияние, Вахибре-мери-Нейт, похоже, был «местного происхождения», о чем свидетельствуют его имя и артефакты, найденные в гробнице, говорит руководитель чешских археологов в Египте Мирослав Барта. Почему он был похоронен с самым большим из известных тайников для бальзамирования из древнего Египта, точно неизвестно. «Это сложный вопрос, и на данном этапе ответа мы не знаем», — сказал Барта.
Полководец также был похоронен с 402 глазурованными глиняными фигурками шабти. Древние египтяне верили, что шабти работали на умерших в загробной жизни, и их часто находят в египетских гробницах. Среди находок также есть амулет-скарабей и остракон, осколок глиняной посуды, на котором написаны заклинания из Книги Мертвых.
Несмотря на то, что в стране росло иностранное влияние, Вахибре-мери-Нейт, похоже, был «местного происхождения», о чем свидетельствуют его имя и артефакты, найденные в гробнице, говорит руководитель чешских археологов в Египте Мирослав Барта. Почему он был похоронен с самым большим из известных тайников для бальзамирования из древнего Египта, точно неизвестно. «Это сложный вопрос, и на данном этапе ответа мы не знаем», — сказал Барта.
Полководец также был похоронен с 402 глазурованными глиняными фигурками шабти. Древние египтяне верили, что шабти работали на умерших в загробной жизни, и их часто находят в египетских гробницах. Среди находок также есть амулет-скарабей и остракон, осколок глиняной посуды, на котором написаны заклинания из Книги Мертвых.
Ученые со всего мира заинтересовались находкой. «Это, безусловно, важное, интересное и долгожданное открытие, хотя и не уникальное в этой области: чехи работают в Абусире уже более двадцати лет, они раскопали несколько гробниц высоких сановников конца 26-начала 27-й династии», - говорит Гюнтер Виттманн, профессор египтологии Вюрцбургского университета имени Юлия Максимилиана в Германии.
В зависимости от того, в какой именно период жил полководец, его судьба могла сложиться совсем по-разному, говорят ученые. «Я думаю, что Вахибре прожил большую часть своей жизни, а может быть, и всю свою жизнь, во время 26-й династии», — предполагает Бенджамин Салливан, преподаватель древней истории в Университете штата Аризона. Он сомневался, что Вахибре стал бы хвалиться тем, что он «командующий иностранными наемниками», если бы жил во времена 27-й династии — времени, когда персы правили древним Египтом. Кроме того, Салливан отметил, что этот титул чаще использовался во времена 26-й династии.
Примечательно, что в гробнице не было найдено ни доспехов, ни оружия, отмечает Даниэль Гомес-Кастро, историк, который много занимался темой наемников в древнем мире. По словам Гомес-Кастро, возможно, Вахибре был не боевым командиром, а политическим назначенцем, который выполнял административные задачи, например, следил за тем, чтобы наемникам платили. Если Вахибре жил во времена, когда Египтом управляли персы, он мог быть родственником «Династа», человека, назначенного персами и имевшего некоторую местную власть.
Если гробница действительно относится ко времени персидского правления, значит, «персы были настолько уверены в своей власти, что доверили столь важный пост местному сановнику», — говорит Стефан Пфайффер, профессор древней истории в Университете Мартина Лютера в Лондоне. Впрочем, по словам ученого, это был не единственный подобный случай. Гробница, принадлежащая египтянину по имени Уджахорреснет, относится ко времени персидского правления, и при этом надписи на ней гласят, что он служил высокопоставленным чиновником персов, отметил Пфайффер.
Примечательно, что в гробнице не было найдено ни доспехов, ни оружия, отмечает Даниэль Гомес-Кастро, историк, который много занимался темой наемников в древнем мире. По словам Гомес-Кастро, возможно, Вахибре был не боевым командиром, а политическим назначенцем, который выполнял административные задачи, например, следил за тем, чтобы наемникам платили. Если Вахибре жил во времена, когда Египтом управляли персы, он мог быть родственником «Династа», человека, назначенного персами и имевшего некоторую местную власть.
Если гробница действительно относится ко времени персидского правления, значит, «персы были настолько уверены в своей власти, что доверили столь важный пост местному сановнику», — говорит Стефан Пфайффер, профессор древней истории в Университете Мартина Лютера в Лондоне. Впрочем, по словам ученого, это был не единственный подобный случай. Гробница, принадлежащая египтянину по имени Уджахорреснет, относится ко времени персидского правления, и при этом надписи на ней гласят, что он служил высокопоставленным чиновником персов, отметил Пфайффер.
Источник:
АНТИФИШКИ
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