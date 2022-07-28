В Египте нашли могилу древнего полководца

В зависимости от того, в какой именно период жил полководец, его судьба могла сложиться совсем по-разному, говорят ученые. «Я думаю, что Вахибре прожил большую часть своей жизни, а может быть, и всю свою жизнь, во время 26-й династии», — предполагает Бенджамин Салливан, преподаватель древней истории в Университете штата Аризона. Он сомневался, что Вахибре стал бы хвалиться тем, что он «командующий иностранными наемниками», если бы жил во времена 27-й династии — времени, когда персы правили древним Египтом. Кроме того, Салливан отметил, что этот титул чаще использовался во времена 26-й династии.

Примечательно, что в гробнице не было найдено ни доспехов, ни оружия, отмечает Даниэль Гомес-Кастро, историк, который много занимался темой наемников в древнем мире. По словам Гомес-Кастро, возможно, Вахибре был не боевым командиром, а политическим назначенцем, который выполнял административные задачи, например, следил за тем, чтобы наемникам платили. Если Вахибре жил во времена, когда Египтом управляли персы, он мог быть родственником «Династа», человека, назначенного персами и имевшего некоторую местную власть.

Если гробница действительно относится ко времени персидского правления, значит, «персы были настолько уверены в своей власти, что доверили столь важный пост местному сановнику», — говорит Стефан Пфайффер, профессор древней истории в Университете Мартина Лютера в Лондоне. Впрочем, по словам ученого, это был не единственный подобный случай. Гробница, принадлежащая египтянину по имени Уджахорреснет, относится ко времени персидского правления, и при этом надписи на ней гласят, что он служил высокопоставленным чиновником персов, отметил Пфайффер.