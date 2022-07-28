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В Египте нашли могилу древнего полководца

В Египте нашли могилу древнего полководца

Автор:
28 июля 2022 10:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   археологи   археология   гробница   египет   находка   новости   раскопки   
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Археологи в Египте обнаружили гробницу возрастом 2600 лет, принадлежащую командиру иностранных наемников по имени Вахибре-мери-Нейт. Гробница оборудована самой большой бальзамировочной камерой, когда-либо найденный в Египте.
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Источник:

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Метки: Ynews   археологи   археология   гробница   египет   находка   новости   раскопки   
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