Сокровища, которые были найдены учёными с целью хотя бы на шаг приблизиться к разгадке мировых тайн

Ещё в 2001 году археологам посчастливилось обнаружить неразграбленную семейную усыпальницу начала II века, в которой находились два мраморных саркофага. В них были захоронены 18-летний римский юноша Тит Карвилий Гемеллий и его мать — Эбуция Кварта из рода Сергиев.

Самой удивительной находкой стало кольцо из золота с голографическим портретом, которое принадлежало матери парня. Археологи выяснили, что молодой человек умер первым (о чём свидетельствуют надписи на саркофаге). Видимо, именно после его гибели мать решила заказать себе столь необычное кольцо, чтобы её сын всегда находился рядом.

Богомол сохранён в первозданном куске янтаря, которому около 30 миллионов лет