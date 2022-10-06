FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7460 постов • 791 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Сокровища, которые были найдены учёными с целью хотя бы на шаг приблизиться к разгадке мировых тайн

Сокровища, которые были найдены учёными с целью хотя бы на шаг приблизиться к разгадке мировых тайн

Автор:
06 октября 2022 08:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Прошлое   археологи   находка   раскопки   ученые   фото   
4977
17

Так уж сложилось, что кинематограф распространил об археологии массу ложных стереотипов. Многие убеждены, что раскопки и поиск новых артефактов всегда должны сопровождаться удивительными приключениями, полными опасностей и загадок (давайте вспомним тех же Индиану Джонса и Лару Крофт). Какие тут могут быть раскопки, если на каждом шагу подстерегают враги?

Настоящие же археологи — люди терпеливые, дотошные и усидчивые. Чтобы отыскать предметы из прошлого, благодаря которым можно понять, ка жили люди и животные в древние времена, им приходится тратить на раскопки долгие годы и даже десятилетия. Конечно, на первый взгляд может показаться, что это занятие скучноватое. Однако немногочисленные минусы полностью перекрываются при обнаружении действительно ценных и интересных находок. Некоторые из них представлены ниже.


Дайверы освещают голову Сераписа, найденную в затонувшем египетском городе Канопус

×
×

Целая статуя когда-то достигала более 4 метров в высоту. Её создали примерно в 200 году до нашей эры.


Греческие нарукавные повязки II века до н.э.

Египетская туника возрастом 4500 лет

В Камбодже археологи нашли древнюю статую демона-охранника

Найденная статуя имеет высоту 1,9 метра и ширину 58 сантиметров. Артефакт представляет огромную историческую ценность, даже несмотря на то, что у статуи отсутствуют части ног и рук.


Байи — итальянский город, который ушёл под воду вследствие вулканической активности несколько сотен лет назад

Раскопки в подводном городе начались лишь в 1959 году, поскольку именно в это время появилось специальное оборудование, позволяющее сделать это. Они продолжаются по сей день.


Стеклянные слитки, найденные на затонувшем корабле

Самые ранние из известных неповрежденных стеклянных слитков были найдены на месте крушения корабля Улубурун, затонувшего у берегов Турции между 1330-1300 годами до нашей эры. Всего было найдено и восстановлено 175 дискообразных слитков, окрашенных синим, бирюзовым и лавандовым цветами.


Золотое кольцо с лицом херувима, вырезанное из зелёного камня. Сделано в 19 веке


Флакон для духов из кальцитового алебастра, извлечённый из гробницы Тутанхамона

Флакон был изготовлен приблизительно в 1323 году до нашей эры.


Перуанский удлинённый череп с хирургически имплантированным металлическим протезом

Возраст находки оценивается примерно в 2000 лет. Специалисты заключили, что пациент успешно пережил хирургическую процедуру и некоторое время жил с пластиной.


Яйцо титанозавра: один из крупнейших когда-либо живших видов


Кольцо Карвилия — удивительный артефакт, обнаруженный учёными в Риме в 2001 году

Ещё в 2001 году археологам посчастливилось обнаружить неразграбленную семейную усыпальницу начала II века, в которой находились два мраморных саркофага. В них были захоронены 18-летний римский юноша Тит Карвилий Гемеллий и его мать — Эбуция Кварта из рода Сергиев.

Самой удивительной находкой стало кольцо из золота с голографическим портретом, которое принадлежало матери парня. Археологи выяснили, что молодой человек умер первым (о чём свидетельствуют надписи на саркофаге). Видимо, именно после его гибели мать решила заказать себе столь необычное кольцо, чтобы её сын всегда находился рядом.


Богомол сохранён в первозданном куске янтаря, которому около 30 миллионов лет


Гёбекли-Тепе — храмовый комплекс, которому приблизительно 12000 лет

На данный момент раскопано около 5% участка.


В Коста-Рике находят древние каменные шары, о предназначении которых учёные пока не догадываются

Мичиганский университет извлекает череп шерстистого мамонта на фермерском поле

Это кусок мумифицированной кожи эдмонотзавра, выкопанный в Монтане, США

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   Прошлое   археологи   находка   раскопки   ученые   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Сергей 54 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
165
Чистый бес 3 минуты назад
"Ещё в 2001 году археологам посчастливилось обнаружить неразграбленную семейную усыпальницу начала II века..." и разграбить самим

Многие из тех, кого сейчас называют расхитителями, в свое время тоже считали себя археологами, многие были англосаксами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
Хухрмухр 14 минут назад
Египетская туника возрастом 4500 лет
------
У них там походу свой алиэкспресс был.Один рукав короткий,другой длинный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
Хухрмухр 17 минут назад
Греческие нарукавные повязки II века до н.э.
--------
У них тоже дружинники были?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 58 минут назад
Подводный мир древнего города Байи

вв 55:35
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Bill Час назад
Флакон был изготовлен приблизительно в 1323 году, 3 сентября, в 16:46, до нашей эры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лёха Час назад
"были найдены учёными с целью хотя бы на шаг приблизиться к разгадке мировых тайн"
Автор понял, что написал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Rus77 2 часа назад
В 1936 году, египтологом Уолтером Брайеном Эмерай, во время раскопок Мастаба Сабу (могила 3111, c. 3100-3000 до н.э) в Саккара, был обнаружен диск, разделённый на три части. Сабу являлся сыном Фараона Анедджиба (пятый правитель первой династии древнего Египта).

Устройство приблизительно 23.5 дюймов в диаметре и немного более 4 дюймов высоты. Хотя первоначально предполагали, что он был вырезан из сланца, оказалось, диск сделан из камня метасилта материала, часто используемого египетскими резчиками из-за его способности выдерживать тонкую, детальную работу без перелома. Другие сосуды, найденные в этой могиле, также вырезаны из этого плотного камня.

Артефакт представляет из себя правильную круглую тонкостенную каменную тарелку, изготовленную из мета-алеврита (метасилта в западной терминологии), с тремя тонкими загнутыми к центру наплывами края и небольшой цилиндрической втулкой посередине. В местах загиба лепестков края к центру окружность диска продолжается тонким ободом круглого сечения около сантиметра в диаметре. Диаметр составляет примерно 70см, форма окружности не идеальна. Эта тарелка вызывает ряд вопросов, как о непонятном назначении подобного предмета, так и о способе, с помощью которого она была изготовлена, поскольку аналогов не имеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1061620



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Свежайший выпуск лингвошуток и каламбуров
Свежайший выпуск лингвошуток и каламбуров
"Будут вас иметь": призывник-блогер в сети рассказал о недостатке еды и нарвался на жёсткую критику властей
"Будут вас иметь": призывник-блогер в сети рассказал о недостатке еды и нарвался на...
Набирающие популярность в сообществах
Происхождение световых столбов в небе над российскими регионами раскрыто (#ноэтонеточно)
Происхождение световых столбов в небе над российскими регионами раскрыто (#ноэтонеточно)
Утка и две капусты. Получилась солянка. В мультиварке
Утка и две капусты. Получилась солянка. В мультиварке
Cubot KingKong Mini3: компактный смартфон с NFC
Cubot KingKong Mini3: компактный смартфон с NFC
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Эх если бы

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#дтп#животные#прикол#новости#шоу бизнес#США#звезды#сатира
#Юмор#факты#интересное#картинки#Россия#позитив#Ynews#улыбнуло#автомобили#автомир
#интересно#подборка#аварии#авто аварии#люди#фотографии#Приколы#Разное#Еда#Израиль
Иностранные знаменитости, пожелавшие стать русскими Иностранные знаменитости, пожелавшие стать русскими 13 крайне неожиданных находок, которые люди сделали во время ремонта 13 крайне неожиданных находок, которые люди сделали во время ремонта В Португалии нашли самый большой в Европе скелет динозавра В Португалии нашли самый большой в Европе скелет динозавра В гробнице на Оркнейских островах обнаружены полированные каменные шары возрастом более 4000 лет В гробнице на Оркнейских островах обнаружены полированные каменные шары возрастом более 4000 лет В Египте обнаружили 110 нетронутых древних гробниц В Египте обнаружили 110 нетронутых древних гробниц 9-метровый «морской дракон», который жил 180 миллионов лет назад 9-метровый «морской дракон», который жил 180 миллионов лет назад

На что жалуетесь?

Вернуться