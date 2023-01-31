Почему древние народы считали Русь страной оборотней

Геродот писал и о скифах, сведения о них он почерпнул из опыта жизни в Ольвии - сейчас это село Парутино в Николаевской области на Украине. Там он постоянно общался с местными, а те рассказывали ему о народах, с которыми имели дело. Мифологии и откровенных выдумок хватало, но были и более-менее достоверные факты.

Так что Геродот узнал и о соседях скифов - нервах. Историк писал, что это племя покинуло свою страну близ пустыни из-за расплодившихся змей. И поселилось вместе с будинами. Современные ученые полагают, что под змеями фигурировали балтские племена, у которых был культ этого пресмыкающегося. А переселение было незадолго до похода царя Дария на скифов в 513 году до н.э. Геродот считал, что та территория, которую заняли нервы - самая крайняя из обитаемых. Дальше начиналась безлюдная земля “обращенная к северному ветру”.

Вот как историк описывал это необычное племя: