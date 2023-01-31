Почему древние народы считали Русь страной оборотней

Некоторые даже думали, что наши предки на несколько дней в году превращались в волков и бегали по лесам.
Римляне считали Восточную Европу зловещим краем. А греки, в том числе Геродот, описывали обитающее там племя нервов - им великий историк и приписывал баловство с перевоплощением в волков.
Геродот писал и о скифах, сведения о них он почерпнул из опыта жизни в Ольвии - сейчас это село Парутино в Николаевской области на Украине. Там он постоянно общался с местными, а те рассказывали ему о народах, с которыми имели дело. Мифологии и откровенных выдумок хватало, но были и более-менее достоверные факты.
Так что Геродот узнал и о соседях скифов - нервах. Историк писал, что это племя покинуло свою страну близ пустыни из-за расплодившихся змей. И поселилось вместе с будинами. Современные ученые полагают, что под змеями фигурировали балтские племена, у которых был культ этого пресмыкающегося. А переселение было незадолго до похода царя Дария на скифов в 513 году до н.э. Геродот считал, что та территория, которую заняли нервы - самая крайняя из обитаемых. Дальше начиналась безлюдная земля “обращенная к северному ветру”.
Вот как историк описывал это необычное племя:
“Эти люди, по-видимому, оборотни. Ведь скифы и эллины, которые живут в Скифии, говорят, что раз в год каждый невр становится волком на несколько дней, а затем снова возвращается в прежнее состояние”.
Надо отдать должное ученому мужу - всерьёз он всё же не поверил в сказки об оборотнях. Но об этом написал. Видимо, чтобы разбавить сухой текст каплей фэнтези.
Об этнической принадлежности нервов спорят до сих пор. Историк Эрнест Боннель считал их киммерийцами. Также были версии о балтийском, угро-финском или балтийском происхождении. Но одна из главных теорий - это были праславяне. Первым такое высказал академик Эдуард Эйхвальд в 1838 году. Того же придерживался и чешский исследователь Павел Шафарик, германист Карл Мюлленхоф и другие.
Земли нервов располагались к западу от Днепра. Но описание довольно расплывчато, так что некоторые выдвигают идею, что племя обитало на территории западной Украины и юге Белоруссии. От Карпат до Днепра. Вероятно, они были предками населения Галицко-Волынского княжества, а может и всей древней Руси.
Перевоплощение в волков - это басни. А объяснение стоит искать в обрядах и мифологии народа. В курганах сибирских скифов, например, находят множество изображений битв волков со змеями. Это отголосок прошлых сражений с племенами, а звери олицетворяют их тотемных животных. С нервами отождествляют милоградскую культуру и при её раскопках находят захоронения собак. Так что и у нервов был свой волчье-псовый культ. Кстати, сами “милоградцы” жили в землянках.
Скорее всего, нервы наряжались в волчьи шкуры при обрядах. Примерно так же, как и германо-скандинавские ульфхеднары. И чем яростней воин показывал волчьи повадки, тем более отчаянным бойцом он был. По крайней мере, так считалось. При обрядах, германцы вовсю использовали психотропные средства. Возможно, нервы делали тоже самое.
Отголоски волчьего культа прослеживаются в белорусском фольклоре. Там было множество сказок о волколаках. А в Полесье ходила легенда о богатыре Иване Сучиче, который был рождён собакой. Ну а жениха и его друзей перед свадьбой сравнивали с волками - насколько они быстры, сильны и выносливы.
Источник:
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Так называли племена полабских славян, обитавших до X века между Одером и Эльбой. Сами себя они именовали велетами или венедами. Название «лютичи» толкуется вполне понятно для современного русского слуха – происходит от слов «лютый, жестокий, злой». Военной эмблемой племени был волк, отсюда и определения, вполне подходящие этому хищнику. Современники пишут о храбрости и воинственности этого племени, доходящих до настоящей свирепости.