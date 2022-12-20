В Нотр-Дам-де-Пари нашли саркофаг - в нём была мумия с распиленным черепом

Зачем ему деформировали череп - не ясно. Это вообще было крайне нетипично для того времени в Европе. Для австралийских аборигенов это было нормально, для африканцев, египтян и для многих других древних народов. А вот средневековые европейцы таким не увлекались.

После смерти всадника забальзамировали, поэтому череп и распилили. А перед тем, как положить в саркофаг - ещё и украсили цветами. Похоже на похороны вождя в древности, но никак не на аристократа из Средневековья.