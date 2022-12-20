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В Нотр-Дам-де-Пари нашли саркофаг - в нём была мумия с распиленным черепом

В Нотр-Дам-де-Пари нашли саркофаг - в нём была мумия с распиленным черепом

Автор:
20 декабря 2022 02:16
Сообщество : RealFishki
Метки: Нотр-Дам-де-Пари   археологи   захоронение   мумия   париж   раскопки   саркофаг   собор   ученые   франция   
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Исследования показали, что в детстве его еще и искусственно деформировали.

Собор Парижской Богоматери находится в центре французской столицы. Строили его долго: с 1163 по 1345 год. За это время возвели пятинефную базилику с венцом капелл. Фасад украсили скульптурами и водрузили 96-метровый шпиль.

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А в 2018-м французы задумали реставрировать этот самый шпиль. Построили леса, обложились материалами и кропотливо трудились целый год. А потом кто-то серьезно промахнулся с техникой безопасности - вспыхнул пожар. Очаг был как раз у шпиля. Пламя охватило всю кровлю, шпиль рухнул и разнес половину здания.

Чтобы восстановить собор в исходном виде, привлекли археологов. Сначала они зарылись в архивы, а потом еще и начали раскопки на месте пожара. И вот во время этих работ они наткнулись на два захоронения - они были под полом Нотр- Дам-де-Пари.

В одном саркофаге лежали останки каноника Антуана де ла Порта, умершего в 1710 году. В другом - скелет всадника благородного происхождения. Ученых особенно заинтересовал его череп: специально деформированный в раннем детстве и распиленный после кончины. Останки относились к XVI веку, мужчина скончался в возрасте 40 лет или около того. Ясно, что аристократ - по одежде, драгоценностям и оружию. Да другого и не захоронили бы в соборе.

Зачем ему деформировали череп - не ясно. Это вообще было крайне нетипично для того времени в Европе. Для австралийских аборигенов это было нормально, для африканцев, египтян и для многих других древних народов. А вот средневековые европейцы таким не увлекались.

После смерти всадника забальзамировали, поэтому череп и распилили. А перед тем, как положить в саркофаг - ещё и украсили цветами. Похоже на похороны вождя в древности, но никак не на аристократа из Средневековья.

Ученые сейчас плотно занимаются этим вопросом. И вскоре мы узнаем, почему в самом центре Парижа лежал аристократ, с деформированным черепом и похороненный по древним обычаям.

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Метки: Нотр-Дам-де-Пари   археологи   захоронение   мумия   париж   раскопки   саркофаг   собор   ученые   франция   
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Corvus Corax 2 часа назад
"И вскоре мы узнаем, почему в самом центре Парижа лежал аристократ, с деформированным черепом и похороненный по древним обычаям"

А нам расскажете? Очень уж интересно...
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