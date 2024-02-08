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"Ради чего я отказалась от жизни в Москве?": убежавшая в Латвию Божена Рынска получила мизерный гонорар за статью - и обиделась

"Ради чего я отказалась от жизни в Москве?": убежавшая в Латвию Божена Рынска получила мизерный гонорар за статью - и обиделась

Автор:
08 февраля 2024 19:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Божена Рынска   гонорар   журналистика   латвия   обман   релоканты   статья   
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Божена Рынска не захотела оставаться в России после начала СВО и уехала в Латвию. Оппозиционно настроенная журналистка взялась написать большую статью о светской жизни в Москве, но издатель обманул, заплатив вдвое меньше обещанного. Рынска оскорблена и просит убрать материал, удивляясь подлости "от своих".


Божена Рынска - одна из мелькавших в прессе, кто покинул Россию после начала СВО. За границей она даёт интервью, печатается в либеральных изданиях - тем и живёт. Накануне нового года ей заказали большой материал о светской жизни Москвы. Рынска - знаток этой сферы, ведь без неё в своё время не обходилась ни одна столичная тусовка.


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Гонорар пообещали небольшой, и Божена сторговалась на 400 евро (хотя вообще меньше чем за 1000 евро, по её словам, большие материалы не пишет), однако в результате получила в два раза меньшую сумму. Этот обман поразил журналистку в самое сердце. "Если свои типа приличные не платят и кидают, то зачем удивляться, что коллеги ушли работать к Симоньян?" - горько сетует Рынска.


История в подробностях, включая переписку с редактором "Новой газеты"*, была вывалена на всеобщее обозрение в соцсетях Курицыной (настоящая фамилия журналистки).




В соцсетях делают ставки, через какое время Рынска плюнет на свои принципы и вернётся в Москву. Как считаете?


* — «Новая Газета. Европа» признана нежелательной организацией на территории РФ

Источник:

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Метки: Божена Рынска   гонорар   журналистика   латвия   обман   релоканты   статья   
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112  комментариев
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137k
parallax 5 часов назад
Курицына она, Ку-ри-цы-на! Это "Рынска" надо ставить в скобки.
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897
FreelancerND 22 минуты назад
Как в Латвию? Ее же папик в лондонах [мат], нет?
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12k
Злобный 43 минуты назад
Она была валютная проститутка при СССР под КГБ, сейчас что-то юбалом щёлкает. Вы вообще о ком пишите?
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2k
qwer 50 минут назад
Курицина, пиши на латышском, или где ты там., плати налоги и не отсвечивай. Ишь, дура какая, решила, что ей всё дадут. Кроме [мат] тут даром ничего не дадут. Да и его тоже.
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187
Эрик Картман 53 минуты назад
А иначе какая же это жертва?
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984
ProFanas 59 минут назад
Цена предателю - 30 серебряников...
И инфляции они не подвластны...
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31k
Григорий Час назад
"Ради чего я отказалась" да ради выплат от фондов и отказалась. Была Евгения продажной и искала рубль подлиннее, тут струйка стала тоньше, а назад с таким ароматом уже нельзя, да и все одно платят в обычных изданиях мало.
Ей уже 50, старенькая становится, вот в утиль и сливают. Кому нужна бывшая милфа-тусовщица?
Да и ChatGPT уже научился писать массовые заметки "про нашего мальчика" и раскидывать их на сайтах-вонючках.
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6k
Duckk Час назад
Прикольно, но я даже не знаю кто это... Ну кроме того, что на фото какая-то уродливая баба.
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7k
V2.Smirnov Час назад
Если она и статьи пишет в том же стиле, что и сообщение - то это она должна за публикацию доплачивать, а не ей гонорар.
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6k
Alex Час назад
Что, свои же крысята Бомжену и опустили? А поделом!
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15k
info-kozirev Час назад
Рыло Курицино,до сих пор не одуплит,что предателей нигде не уважают и не ценят.
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568
Сергей Час назад
Эта крыса уже себе на несколько уголовных статей на трепала. Пускай приезжает
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812
Артем Час назад
А почему все «курицины» меняют фамилию? Что с фамилией не так?
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2k
ОТДЕЛ К Час назад
А какое отношение хотела эта куриная Буженина с Рынка после таких слов?
Ссылка www.youtube.com
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32k
Владимир Час назад
Нда..

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42
Павел Час назад
Люди глупы и наивны, думают что они кому то где то нужны и гадят своим близким, хорошо что теперь им преподала судьба урок.
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37k
gfjhtgfjhf Час назад
Мадам торгуется... Ну что, придётся осваивать другую профессию.
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8k
Умница-красавица 2 часа назад
Накуй не впускать, даже если в ногах на КПП валяться будет
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5k
foggen2 2 часа назад
Эх,Божена,Божена.............
Какая же ты в итоге Рынска оказалась........
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599
zu4ara 2 часа назад
вообщепохуйдонеё
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11k
Фомич 2 часа назад
А что значит "оплачивая за дом 1/5 по закону"?
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