"Ради чего я отказалась от жизни в Москве?": убежавшая в Латвию Божена Рынска получила мизерный гонорар за статью - и обиделась

Гонорар пообещали небольшой, и Божена сторговалась на 400 евро (хотя вообще меньше чем за 1000 евро, по её словам, большие материалы не пишет), однако в результате получила в два раза меньшую сумму. Этот обман поразил журналистку в самое сердце. "Если свои типа приличные не платят и кидают, то зачем удивляться, что коллеги ушли работать к Симоньян?" - горько сетует Рынска.

История в подробностях, включая переписку с редактором "Новой газеты"*, была вывалена на всеобщее обозрение в соцсетях Курицыной (настоящая фамилия журналистки).







