"Ради чего я отказалась от жизни в Москве?": убежавшая в Латвию Божена Рынска получила мизерный гонорар за статью - и обиделась

Божена Рынска не захотела оставаться в России после начала СВО и уехала в Латвию. Оппозиционно настроенная журналистка взялась написать большую статью о светской жизни в Москве, но издатель обманул, заплатив вдвое меньше обещанного. Рынска оскорблена и просит убрать материал, удивляясь подлости "от своих".
Божена Рынска - одна из мелькавших в прессе, кто покинул Россию после начала СВО. За границей она даёт интервью, печатается в либеральных изданиях - тем и живёт. Накануне нового года ей заказали большой материал о светской жизни Москвы. Рынска - знаток этой сферы, ведь без неё в своё время не обходилась ни одна столичная тусовка.
Гонорар пообещали небольшой, и Божена сторговалась на 400 евро (хотя вообще меньше чем за 1000 евро, по её словам, большие материалы не пишет), однако в результате получила в два раза меньшую сумму. Этот обман поразил журналистку в самое сердце. "Если свои типа приличные не платят и кидают, то зачем удивляться, что коллеги ушли работать к Симоньян?" - горько сетует Рынска.
История в подробностях, включая переписку с редактором "Новой газеты"*, была вывалена на всеобщее обозрение в соцсетях Курицыной (настоящая фамилия журналистки).
В соцсетях делают ставки, через какое время Рынска плюнет на свои принципы и вернётся в Москву. Как считаете?
* — «Новая Газета. Европа» признана нежелательной организацией на территории РФ
Источник:
- Как разводят туристов на Кубе: не дайте себя обмануть
- Мошенники выманили 50 млн рублей у экс-начальника финансовой службы Минобороны СССР
- История одного спасения и трагедия спасительницы
- Нарисованный бассейн и другие аферы китайских строителей
- "ОАЭ, гудбай!" Верке Сердючке пожизненно запретили въезд в Арабские Эмираты
И инфляции они не подвластны...
Ей уже 50, старенькая становится, вот в утиль и сливают. Кому нужна бывшая милфа-тусовщица?
Да и ChatGPT уже научился писать массовые заметки "про нашего мальчика" и раскидывать их на сайтах-вонючках.
Какая же ты в итоге Рынска оказалась........