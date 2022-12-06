«Весь СССР кормила, а сейчас не может одну нищую Латвию»: известный журналист прокомментировал скандальное интервью Лаймы Вайкуле

После февральских событий Лайма Вайкуле уехала из России и порвала все связи с нашей страной. Недавно она дала интервью и поделилась тем, сколько зарабатывала:

«Посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил? Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить!»