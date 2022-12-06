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«Весь СССР кормила, а сейчас не может одну нищую Латвию»: известный журналист прокомментировал скандальное интервью Лаймы Вайкуле

«Весь СССР кормила, а сейчас не может одну нищую Латвию»: известный журналист прокомментировал скандальное интервью Лаймы Вайкуле

Автор:
06 декабря 2022 15:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Михаил Шахназаров   Россия   СССР   интервью   лайма вайкуле   латвия   
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Певица рассказала о том, как «содержала весь Советский Союз», а Алла Пугачёва «содержала всю эту Россию».

После февральских событий Лайма Вайкуле уехала из России и порвала все связи с нашей страной. Недавно она дала интервью и поделилась тем, сколько зарабатывала:

«Посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил? Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить!»

Интервью прокомментировал Михаил Шахназаров. Он сам жил в Латвии и отлично знает, как популярна там Вайкуле. Но вот её слов о «содержании» он не понял:

«Человек кормил весь Советский Союз, а сейчас не может прокормить одну маленькую нищую Латвию. Как так происходит? Умственная деятельность, Лайма, это не ваше. И фраза "кормила всю Россию" — смешна».

О Лайме Вайкуле - с 32 минуты.

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Метки: Алла Пугачева   Михаил Шахназаров   Россия   СССР   интервью   лайма вайкуле   латвия   
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19  комментариев
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107
gh0st 2 часа назад
Что она бл№дь такое несёт???
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8k
Влад 2 минуты назад
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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4k
foggen2 6 минут назад
Если Лайма содержала за счёт своих магических "иначе невозможно понять её бред" способностей ВЕСЬ СССР,то кто мешает ей сейчас ,щёлкнув пальцем,поднять всю Прибалтику до уровня ну,хотя бы тридцатилетней давности?С заводами,рыбоперерабатывающими комбинатами,бесплатными санаториями.
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8k
Влад 7 минут назад
#ДЕМЕНЦИЯВАЙКУЛЕ
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46k
Андрей 8 минут назад
Латвийский депутат предлагает её лишить гражданства и посадить за то, что она кормила СССР, который оккупировал маленькую Латвию.
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1k
ChePaev 11 минут назад
ага, "кормильцы" фуевы, гляди ка, оказывается на их деньги в космос летали, "Буран" запускали, атомные станции строили, месторождения газовые и нефтяные открывали, строили БАМ и Богучанскую ГЭС.
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8k
GROMOZEKA Полчаса назад
Во дожили.
Старая проститутка нам морали читает
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95
Евген Полчаса назад
Жалкий конец советских звёзд.
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28k
EvilHomer 46 минут назад
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28k
Григорий 46 минут назад
Наши миллиардеры тоже кормят нас всех, а себе только чуть-чуть отщипывают, на необходимое.
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5k
Компьютер DELL монитором 50 минут назад
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15k
куджо 52 минуты назад
Э тётя, я ч не доедал получается?! Тогда подкинь деньжат мамаша
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32k
Fat Lynx Час назад
"Мы столько денег заработали для СССР" - не для СССР, а в СССР... это две огромные разницы.
Вообще, надо поинтересоваться, может мы чего-нибудь им должны? Ну, мне так... чисто поржать.
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16k
Александр Час назад
Ссылка coub.com
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August

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