«Весь СССР кормила, а сейчас не может одну нищую Латвию»: известный журналист прокомментировал скандальное интервью Лаймы Вайкуле

Певица рассказала о том, как «содержала весь Советский Союз», а Алла Пугачёва «содержала всю эту Россию».
После февральских событий Лайма Вайкуле уехала из России и порвала все связи с нашей страной. Недавно она дала интервью и поделилась тем, сколько зарабатывала:
«Посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил? Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить!»
Источник:
Интервью прокомментировал Михаил Шахназаров. Он сам жил в Латвии и отлично знает, как популярна там Вайкуле. Но вот её слов о «содержании» он не понял:
«Человек кормил весь Советский Союз, а сейчас не может прокормить одну маленькую нищую Латвию. Как так происходит? Умственная деятельность, Лайма, это не ваше. И фраза "кормила всю Россию" — смешна».
О Лайме Вайкуле - с 32 минуты.
Источник:
Источник:
- История русских мобилизаций
- "Поддержать своих": муж Вайкуле объяснил поступок певицы
- Зачем евреи заселили Брайтон-Бич и как они выгнали оттуда афроамериканцев
- Самые известные рукопашные схватки русских против американцев
- Любви нет: теория стакана воды
Старая проститутка нам морали читает
Вообще, надо поинтересоваться, может мы чего-нибудь им должны? Ну, мне так... чисто поржать.