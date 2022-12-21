Зигзаги судьбы героя-подростка, превратившегося в бандита

Юный Пётр Клыпа, глядя на брата, тоже мечтал о карьере военного. Но родственник, хорошо понимая все сложности и тяготы этой профессии, берёг братишку и настоял на поступлении того в музыкальный отряд. Разучивать нудные музыкальные партии того совершенно не прельщало. И парнишка часто нарушал правила, а порой и вообще сбегал с занятий проказничать с ровесниками.

21 июня 1941 года его разбудил грохот взрывов. С трудом понимая, что вокруг происходит, Петя увидел, что земля вокруг крепости устлана мёртвыми телами. А взрывы продолжаются. И тогда, несмотря на юный возраст, он решил, что не покинет Брестскую крепость и будет защищать её вместе со взрослыми по мере своих сил.