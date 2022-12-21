Зигзаги судьбы героя-подростка, превратившегося в бандита

Будучи ещё совсем юным, почти ребёнком, Пётр демонстрировал чудеса храбрости, добывая для защитников Брестской крепости провизию, воду и лекарства. А потом вдруг выбрал преступную стезю. Почему так круто изменилась жизнь юного героя?
Когда мальчик был ещё маленьким, умер его отец. И Петю отправили на воспитание к старшему брату. Тот командовал полком, куда пристроил и подросшего младшего братишку.
Юный Пётр Клыпа, глядя на брата, тоже мечтал о карьере военного. Но родственник, хорошо понимая все сложности и тяготы этой профессии, берёг братишку и настоял на поступлении того в музыкальный отряд. Разучивать нудные музыкальные партии того совершенно не прельщало. И парнишка часто нарушал правила, а порой и вообще сбегал с занятий проказничать с ровесниками.
21 июня 1941 года его разбудил грохот взрывов. С трудом понимая, что вокруг происходит, Петя увидел, что земля вокруг крепости устлана мёртвыми телами. А взрывы продолжаются. И тогда, несмотря на юный возраст, он решил, что не покинет Брестскую крепость и будет защищать её вместе со взрослыми по мере своих сил.
Уже на следующий день парнишка отыскал вражеский склад с боеприпасами. Из ближайшей реки таскал воду для раненых, приносил лекарства из разрушенной санчасти. Когда командир понял, что дальше удерживать крепость нет смысла, он отдал распоряжение всем детям и женщинам сдаться в плен.
Пётр категорически отказался и попытался прорваться через осаду. Но потерпел неудачу и попал в плен. Спустя пару месяцев ухитрился сбежать. Но снова попал в лапы фашистов. И те отправили парнишку уже в Германию. Освободили Клыпу союзные войска после окончания войны. На предложение уехать в США он ответил отказом и вернулся в Брест.
Но сломали Петра, как ни странно, не жизненные тяготы и испытания, которые под силу пережить не каждому взрослому. А дружба с давним приятелем Лёвой Стотиком, который предложил Клыпе непыльный заработок на спекуляции.
Несколько лет всё шло нормально. Но это как раз тот случай, когда верёвочке обязательно приходит конец. В 1949 году преступников поймали. Клыпа отлично понимал, что за содеянное (а на счету подельника была смерть милиционера помимо грабежей) их ждёт суровое наказание. Но приговор – 25 лет показался для него невероятным. Он несколько раз пытался сбежать. И даже совершить суицид. Но попытки не увенчались успехом.
Как раз в то время советский писатель Сергей Смирнов начал работу над книгой «Брестская крепость». И собирал материал. Он вышел и на Клыпу, отыскать которого помог его брат Николай. Смирнов написал осуждённому и попросил описать те события, в которых Клыпа участвовал. Пётр ответил. Смирнов подключил свои связи, и спустя 7 лет с Клыпы сняли обвинения и освободили.
Пётр вернулся домой, в Брянск. Женился, пошёл работать токарем. Получил награду – орден. После выхода книги вышло так, что наибольший интерес аудитории вызвала именно судьба Петра. Он стал кумиром молодёжи, его стали приглашать на публичные мероприятия и просить выступить, рассказать о войне. Впрочем, активная общественная жизнь оказалась короткой: в 1983 году Клыпа скончался от онкологии в возрасте 57 лет.
Повторный всплеск интереса к личности Петра произошёл после выхода на экраны картины «Брестская крепость» 2010 года. Он выступил прототипом одного из персонажей, Саши Акимова. Те, кому известно о судимости Петра Сергеевича, предпочитают не распространяться об этих страницах его жизни. Ведь ошибиться может каждый. Не каждый признает ошибку и стойко и с достоинством примет наказание за неё.
Источник:
- Приговариваю себя к высшей мере: тёмная история бывшего Героя СССР
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Что взорвалось в Брестской крепости 21 июня 1941 г.?