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Канга: мудрость Китая в нестандартном наказании

Канга: мудрость Китая в нестандартном наказании

Автор:
20 декабря 2022 11:41
Сообщество : Факты
Метки: Китай   доска   интересно   канга   колодка   наказание   ношение   практика   преступление   ярмо   
3142
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На Руси с мелкими преступниками обходились стандартными способами: бить плетьми, рвать ноздри, в кандалы да на каторгу. У азиатов своя система видения мира. И наказания в ней издревле были специфические. С эдаким философским подтекстом, чтобы и позорно и больно было, и посиди-подумай, мил человек.

Итак, канга. Имеет древнейшую историю. На русский переводится как «ярмо», а, по сути, представляет собой что-то типа колодок, надетых на шею. Руки наказываемого при этом могут как просто связать, так и прикрепить к самой колодке или в любом другом месте на теле. Либо просто оставить свободными.

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Вроде, не всё так страшно. Не цепь с гирей и не кандалы. Но на деле любое привычное действие с такой конструкцией на шее даётся очень тяжело. Даже поесть самостоятельно невозможно, если только кто не покормить. То есть к постоянной тяжести и давлению на мышцы и скелет добавляется ещё и перманентное чувство голода и жажды. Ведь доброхоты не будут постоянно стоять рядом, чтобы кормить и поить по первому зову.

Лежать невозможно. Значит, сон только сидя. Довольно быстро канга начинает стирать кожу, а потом и мышцу, провоцируя жуткую непрерывную боль, от которой не избавиться. А потом и смерть. Но зная об этой побочке, срок ношения колодки устанавливали такой, чтобы наказанный не отбыл к праотцам, если  не ставились такие цели. Обычно от нескольких недель до трёх месяцев. 

Но канга чаще всего уже была вишенкой на торте. А предшествовали её надеванию другие виды телесных наказаний. Обычно порка. Если правонарушитель злостный или особенно отличился, его продолжали периодически лупцевать и уже в процессе наказания. Даже карманного палача к преступнику приставляли, чтобы тот с заданной периодичностью или рандомно напоминал поркой о содеянном.

На канге часто писали причину – описание злодеяния или провинности, которые привели несчастного в колодочные объятия. Особо злостные негодяи должны были ещё и носить на руке колокольчик. Он оповещал о приближении злодея, которого народ, понятно, встречал не цветами и сладостями, а плевками, пинками и криками с молчаливого согласия надсмотрщика. А если такового не имелось, то преступник и не мог ничего сделать. Так что канга параллельно выполняла ещё и роль своего рода позорного столба.

В кангу заковывали вне зависимости от пола и возраста. Могли использовать даже групповое наказание для нескольких преступников. Но, надо сказать, наказывали таким способом не всех подряд, а только действительно отличившихся граждан: воров, грабителей, казнокрадов, в том числе из числа чиновников и знати (что логично, ведь у простого народа доступа к государственной казне не было). То есть ходим, позоримся, размышляем о своём нехорошем поведении, делаем выводы. Наказание использовалось в Китае вплоть до начала прошлого века.

Как вы считаете, а в современных реалиях прижилась бы какая-то адаптированная форма канги?

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Метки: Китай   доска   интересно   канга   колодка   наказание   ношение   практика   преступление   ярмо   
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10  комментариев
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22k
SolomonA Час назад
Восточные народы имеют богатый и весьма изощренный опыт в придумывании пыток и истязаний...
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44
Егор Летов 23 минуты назад
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50k
Хельги Полчаса назад
На Руси с мелкими преступниками обходились стандартными способами: бить плетьми, рвать ноздри, в кандалы да на каторгу.
Для справки: 24 ноября 1699 г - день рождения каторги в Российской Империи.
До Петра Алексеевича ни какой такой каторги на Руси не было.
Далее - тюрьма и каторга как наказание появились крайне не давно.
Ранее тюрьма была только как место где проводилось следствие - СИ и место содержания до исполнения наказания.
Каторга - изобретение европейское, если быть точным то в образе галер у греков и позже римлян, а в образе ссылки и рабства - то первые естественно самые добрые - англичане, для ирландцев.
Ну и последнее - да Китай это отдельный МИР, но если этот МИР сравнивать с добротой сифилизованного европейского запада - то он гораздо более человечный.
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0
Himars01 48 минут назад
ЭТИИЧНО НЕЭТИИЧНО.. Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут, перевоспитыаают.. А надо как в Турции в старину поступали. Посадят вора в чан с дерьмом, только голова торчит и возят по городу. А над ним янычар с мечом и через каждые пять минут каааак вжжжиик мечом над чаном. Так что если вор, не нырнёт, голова с плеч. Вот так он весь день в дерьмо и нырял! .. --- Так это в Турции, там тепло!!!!
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22k
sanchesS80 58 минут назад
За некоторые правонарушения вполне можно и выписывать недельку такой фиговины. Выводить утром на улицу, 8-10 часов чтобы стояли, вечером назад. За такие преступления, где сажать вроде бы не стоит, но наказать как-то надо.
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4k
Vlamir Час назад
Насчет казнокрадов - это актуально! Сколько же досочек одномоментно понадобится!?
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6k
Roman Час назад
Соседи вон плёнку и столбы используют. От мудроты неимоверной, наверняка.
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