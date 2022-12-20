Канга: мудрость Китая в нестандартном наказании

Вроде, не всё так страшно. Не цепь с гирей и не кандалы. Но на деле любое привычное действие с такой конструкцией на шее даётся очень тяжело. Даже поесть самостоятельно невозможно, если только кто не покормить. То есть к постоянной тяжести и давлению на мышцы и скелет добавляется ещё и перманентное чувство голода и жажды. Ведь доброхоты не будут постоянно стоять рядом, чтобы кормить и поить по первому зову.