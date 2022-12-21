Дейрилендское испытание подземельем

Вскоре на дороге обнаружилось препятствие: фургон, перегородивший проезд, и стоящий возле него в растерянности худощавый парень. Эдвард остановился, чтобы взглянуть на проблему и предложить помощь. И моментально ощутил тычок от ствола в спину. Приятный молодой человек велел ему идти в автобус, лечь на заднее сиденье и не высовываться. А внутри того уже орудовали ребята в масках, выводя детей и заталкивая их в два фургона без опознавательных знаков с закрашенными окнами. Последним вытащили водителя.

Началось очень долгая дорога. Более 10 часов мужчины вели фургоны, пока перепуганные дети ждали своей участи, страдая от обезвоживания и дикой жары. Наконец остановка в поле. Детей пересчитали по головам, записали данные каждого и потребовали отдать по одной личной вещи.