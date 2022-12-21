Дейрилендское испытание подземельем

Этот эпизод настолько из ряда вон выходящий, что его включили в учебники по судебной психиатрии в США. И поражает он не продуманностью или изящностью преступной задумки, а алогичностью и тупостью вкупе с жестокостью.
Обычный летний день в Калифорнии, Дейриленд. 16 июля 1976 года водитель Эдвард Рэй забрал 26 детей в возрасте от 5 до 14 лет, чтобы отвезти их после бассейна по домам.
Вскоре на дороге обнаружилось препятствие: фургон, перегородивший проезд, и стоящий возле него в растерянности худощавый парень. Эдвард остановился, чтобы взглянуть на проблему и предложить помощь. И моментально ощутил тычок от ствола в спину. Приятный молодой человек велел ему идти в автобус, лечь на заднее сиденье и не высовываться. А внутри того уже орудовали ребята в масках, выводя детей и заталкивая их в два фургона без опознавательных знаков с закрашенными окнами. Последним вытащили водителя.
Началось очень долгая дорога. Более 10 часов мужчины вели фургоны, пока перепуганные дети ждали своей участи, страдая от обезвоживания и дикой жары. Наконец остановка в поле. Детей пересчитали по головам, записали данные каждого и потребовали отдать по одной личной вещи.
Вереницу дезориентированных испуганных жертв похищения провели через поле и остановили перед какой-то странной кучей грязи. Которая при ближайшем рассмотрении оказалась ещё одним фургоном, полностью вкопанным в землю.
Когда через люк внутрь спустился последний ребёнок, изуверы прикрыли вход металлическим листом, уложили сверху пару батарей и засыпали всё землёй и щебнем. Да так аккуратно, что никто бы и не заподозрил, что под ним.
Внутри обнаружились матрасы, коробка под импровизированное отхожее место, скудный запас провизии, которой едва ли хватило бы разок перекусить такой толпе ребятни. Примитивная система вентиляции, которую преступники «любезно» организовали в фургоне, скоро накрылась. И тесное тёмное пространство заполнил смрад нечистот и рвоты. В фургоне повисла тяжёлая атмосфера горя, которое, казалось, было осязаемо.
Кислород катастрофически быстро заканчивался. И надо было искать выход. Водитель – единственный взрослый, решил попробовать отодвинуть люк, через который их загнали в фургон. Он сложил матрасы, забрался на импровизированную гору и начал пробовать сдвинуть его. С огромным трудом, но люк стал поддаваться. На помощь Рэю пришли старшие мальчики.
По очереди, постоянно отдыхая и страдая от нехватки воздуха, они поднимались к потолку, двигали лист и менялись. Пока наконец сверху не посыпалась щебёнка. Мужчина при помощи подростков в буквальном смысле прогрыз им выход на свободу, поскольку похитители оказались самоуверенными и присыпали вход только слегка, для маскировки.
Вереницу измученных подростков и малышей, бредущих через поле, увидел охранник карьера, возле которого, как оказалось, всё это происходило. Мужчина вытаращил глаза и выпалил: «Да вас же ищет весь мир!»
Полиция, пресса, родители, суета, слёзы радости. Оказалось, что окольными путями их привезли всего лишь в соседний городок. В ходе расследования под гипнозом Рэй вспомнил номер фургона, перегородившего дорогу. Он был зарегистрирован на имя Фредерика Ньюхолла Вудса. 24-летний оболтус был сыном хозяина того самого карьера. Его берут дома, тёпленьким. А затем обнаруживают и его помощников – братьев Шонфельдов, Ричарда и Джеймса, которым было 24 и 22 года.
И дальше начинается лютый трэш. Поскольку полицейским нужно выяснить мотивы. Оказывается, что основой преступления стала страшилка, которую великовозрастные идиоты вычитали в журнальчике.
Сообщить о преступлении в полицию и выставить условия дебилы просто… не смогли. Не дозвонились из-за перегрузки линии: родители похищенных обрывали телефоны. Было подготовлено письмо с требованием выкупа, адресованное Департаменту образования. Но, соответственно, там тоже никто ничего не узнал.
И вишенка на торте: семейство Вудс было более чем состоятельным. Братья Шонфельды тоже не бедствовали. Джеймс потом объяснил полиции, что они нахватали долгов. И решили таким способом закрыть все долговые обязательства. Ведь «дети беззащитны и бесценны».
Жадные и, мягко говоря, не особо умные. Этот факт признал даже адвокат главного фигуранта. Братьев выпустили в 2000-х. А Вудс, приговорённый к 27 пожизненным срокам, 19 раз подавал на УДО. И получал отказ. Есть информация, что в августе этого года ходатайство всё же удовлетворили, позволив 70-летнему Фредерику дожить отведённое ему время на свободе.
Впрочем, старикан в тюрьме не скучал: трижды женился и дважды развёлся, обзавёлся роскошной недвижимостью рядом с тюрьмой после получения многомиллионного наследства.
А как же дети? Хэппи энда не случилось: после перенесённого стресса практически все подсели на алкоголь и запрещённые препараты. Всю жизнь их мучили панические атаки, снились кошмары, терзали фобии типа боязни мышей, ветра или автомобилей. Несколько жертв сами стали преступниками и сели по причине «агрессивных попыток контроля других».
Фонд Вудса даже выплатил жертвам компенсацию. Не слишком большую. «На психолога», как сказала одна из жертв. Эд Рэй стал национальным героем. В честь водителя в его родном городе даже организовали праздник. Хотя регулярно возвращаться к событиям, которые хочется стереть из памяти, то ещё удовольствие. Героический водитель ушёл из жизни в 2012 году. И в последние дни практически все бывшие пленники подземелья навестили своего спасителя в больнице.
Мораль? Тупость, наглость и жадность беспредельна. Важно понимать, что совершенной безопасности нет нигде. Но и безвыходных ситуаций не бывает. Выход можно всегда отыскать, выбраться самому и вывести за собой других.
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