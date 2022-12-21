Игроков сборной Аргентины пришлось эвакуировать на вертолётах из-за фанатов

Встречать вернувшихся из Катара футболистов пришло около четырех миллионов человек. Ликование толпы в Буэнос-Айресе было таким ярким и эмоциональным, что автобус с игроками просто застрял в море людей.
Сборная Аргентины стала чемпионом прошедшего в Катаре мирового первенства. На родине спортсменов встречали как героев. Автобус с игроками еле плыл по улице города. Фанаты были готовы нести любимцев на руках, а прикоснуться к футбольным звездам мечтал примерно каждый.
День возвращения сборной правительство Аргентины объявило выходным (20 декабря) - да и кто бы работал, если в Буэнос-Айресе состоялся парад? Так выглядел город, встречающий своих любимцев.
Болельщики заблокировали улицы, автобус с открытым верхом, на котором ехали игроки сборной, не смог двинуться с места и так и не добрался до центра города, потому футболистов пришлось эвакуировать вертолётами.
Решение об эвакуации футболистов на полицейских вертолетах принял глава Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Чики Тапиа, который сообщил о нём на своей странице в Твиттере.
Что касается фанатов, то в толпе многие получили травмы, а два человека даже погибли. Один запутался и задохнулся из-за флага, который намотался на шею во время перемещения болельщика на мотоцикле. Второй несчастный упал с крыши, выплясывая победный танец во славу сборной. Кроме этого, полицейские задержали 13 человек у Обелиска- конечной точки, куда направлялся парад футболистов (но так и не доехал). Хулиганы каким-то образом сумели проникнуть внутрь монумента, а один даже поднялся на самый его верх - эвакуировать этого рьяного болельщика пришлось с помощью пожарных.
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