Игроков сборной Аргентины пришлось эвакуировать на вертолётах из-за фанатов

Болельщики заблокировали улицы, автобус с открытым верхом, на котором ехали игроки сборной, не смог двинуться с места и так и не добрался до центра города, потому футболистов пришлось эвакуировать вертолётами.

Решение об эвакуации футболистов на полицейских вертолетах принял глава Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Чики Тапиа, который сообщил о нём на своей странице в Твиттере.

Что касается фанатов, то в толпе многие получили травмы, а два человека даже погибли. Один запутался и задохнулся из-за флага, который намотался на шею во время перемещения болельщика на мотоцикле. Второй несчастный упал с крыши, выплясывая победный танец во славу сборной. Кроме этого, полицейские задержали 13 человек у Обелиска- конечной точки, куда направлялся парад футболистов (но так и не доехал). Хулиганы каким-то образом сумели проникнуть внутрь монумента, а один даже поднялся на самый его верх - эвакуировать этого рьяного болельщика пришлось с помощью пожарных.