Оскорбительный «мужик», смена пола чукчами и другие интересные факты и истории

В 1990 и 1996 году были проведены исследования, выяснившие, почему женская грудь обвисает. Оказалось, что виной всему бюстгальтер, из-за которого мышцы, поддерживающие грудь, быстрее атрофируются.

Сегодня в слове «мужик» нет ничего осудительного, однако изначально оно носило уменьшительно-уничижительный характер и обозначало социальное неравенство. Высокопоставленных людей называли мужами, а тех, кого относили к мелкоте как раз и именовали мужиками.

Первоначально Снегурочка не была символом Нового года. Она появилась из народной сказки о сделанной из снега и ожившей девочке, вышедшей в 1869 году. Через четыре года Александр Островский выпустил одноимённую пьесу, где и представил её как дочку Деда Мороза.