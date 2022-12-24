Оскорбительный «мужик», смена пола чукчами и другие интересные факты и истории

Очередная рабочая неделя позади, а значит, настало время для традиционной подборки любопытных фактов и историй обо всём на свете.
Весьма трагичный финал жизни ждал легендарного математика Курта Гёделя, который в конце страдал от мании отравления. Из-за этого он питался только тем, что готовила его супруга Адель. После того, как она попала в больницу, Гёдель перестал есть и умер от истощения, хотя до этого был абсолютно здоров.
В 1990 и 1996 году были проведены исследования, выяснившие, почему женская грудь обвисает. Оказалось, что виной всему бюстгальтер, из-за которого мышцы, поддерживающие грудь, быстрее атрофируются.
Сегодня в слове «мужик» нет ничего осудительного, однако изначально оно носило уменьшительно-уничижительный характер и обозначало социальное неравенство. Высокопоставленных людей называли мужами, а тех, кого относили к мелкоте как раз и именовали мужиками.
Первоначально Снегурочка не была символом Нового года. Она появилась из народной сказки о сделанной из снега и ожившей девочке, вышедшей в 1869 году. Через четыре года Александр Островский выпустил одноимённую пьесу, где и представил её как дочку Деда Мороза.
22 июля 1941 года Большой Кремлёвский дворец мог прекратить своё существование, ведь на него была сброшена 250-килограммовая немецкая бомба. Однако, пробив крышу и потолок, она застряла и чудом не взорвалась.
В Японии есть мужская традиция ходить в бар с начальством. Причём от последнего должна не только исходить инициатива сборища, но и именно он должен оплачивать счёт. Считается, что подобные посиделки лучше укрепляют рабочие связи.
Многим знаком фильм ужасов «Пункт назначения». Вот только изначально он должен был быть одной из серий «Секретных материалов».
Сальвадор Дали обманул японскую художницу и бывшую супругу Джона Леннона Йоко Оно на 10 тыс. долларов. Именно такую сумму она предложила ему за один из его усов. Вот только Дали считал её ведьмой, а посему думал, что ус нужен для заклинания. Деньги он, конечно же, взял, только отправил вместо частички себя травинку.
За всю историю человечества затонуло лишь 9 атомных подводных лодок. Среди них оказалось 7 русских и 2 американские. Большинство из них по-прежнему находятся на дне океана.
Первая электрическая гирлянда появилась в 19 веке благодаря телеграфисту Ральфу Моррису. Он развесил на ёлке маленькие сигнальные лампочки, использовавшиеся на телефонных пультах.
Оказывается, что смена пола существовала уже давно, правда, не в привычном сегодня понимании. А делали её чукчи. Они верили, что в тело человека может вселиться дух, правда, не всегда нужного пола. Тогда «одухотворённый» (чаще мужчина) начинал носить одежду другого пола и вести себя соответствующим образом.
Акция от британской сети магазинов WHSmith, проходившая в 2009 году, оказалась самой настоящей «чернухой». Ведь там, в качестве подарка ко Дню отца, рекламировали книгу о Йозефе Фритцле. Это человек известен тем, что 24 года держал свою собственную дочь взаперти в подвале. Неудивительно, что за эту выходку сети пришлось очень долго извиняться.
Источник:
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Наверное это вам английские ученые рассказали?) Видимо в Африке все женщины, всю жизнь по саванне бегают только в лифчиках и снимают их для съемок)