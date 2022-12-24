FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4853 поста • 1047 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Оскорбительный «мужик», смена пола чукчами и другие интересные факты и истории

Оскорбительный «мужик», смена пола чукчами и другие интересные факты и истории

Автор:
24 декабря 2022 17:43
Сообщество : Факты
Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   
2380
10

Очередная рабочая неделя позади, а значит, настало время для традиционной подборки любопытных фактов и историй обо всём на свете.

Весьма трагичный финал жизни ждал легендарного математика Курта Гёделя, который в конце страдал от мании отравления. Из-за этого он питался только тем, что готовила его супруга Адель. После того, как она попала в больницу, Гёдель перестал есть и умер от истощения, хотя до этого был абсолютно здоров.

×
×

В 1990 и 1996 году были проведены исследования, выяснившие, почему женская грудь обвисает. Оказалось, что виной всему бюстгальтер, из-за которого мышцы, поддерживающие грудь, быстрее атрофируются.


Сегодня в слове «мужик» нет ничего осудительного, однако изначально оно носило уменьшительно-уничижительный характер и обозначало социальное неравенство. Высокопоставленных людей называли мужами, а тех, кого относили к мелкоте как раз и именовали мужиками.


Первоначально Снегурочка не была символом Нового года. Она появилась из народной сказки о сделанной из снега и ожившей девочке, вышедшей в 1869 году. Через четыре года Александр Островский выпустил одноимённую пьесу, где и представил её как дочку Деда Мороза.

22 июля 1941 года Большой Кремлёвский дворец мог прекратить своё существование, ведь на него была сброшена 250-килограммовая немецкая бомба. Однако, пробив крышу и потолок, она застряла и чудом не взорвалась.

В Японии есть мужская традиция ходить в бар с начальством. Причём от последнего должна не только исходить инициатива сборища, но и именно он должен оплачивать счёт. Считается, что подобные посиделки лучше укрепляют рабочие связи.

Многим знаком фильм ужасов «Пункт назначения». Вот только изначально он должен был быть одной из серий «Секретных материалов».

Сальвадор Дали обманул японскую художницу и бывшую супругу Джона Леннона Йоко Оно на 10 тыс. долларов. Именно такую сумму она предложила ему за один из его усов. Вот только Дали считал её ведьмой, а посему думал, что ус нужен для заклинания. Деньги он, конечно же, взял, только отправил вместо частички себя травинку.

За всю историю человечества затонуло лишь 9 атомных подводных лодок. Среди них оказалось 7 русских и 2 американские. Большинство из них по-прежнему находятся на дне океана.


Первая электрическая гирлянда появилась в 19 веке благодаря телеграфисту Ральфу Моррису. Он развесил на ёлке маленькие сигнальные лампочки, использовавшиеся на телефонных пультах.

Оказывается, что смена пола существовала уже давно, правда, не в привычном сегодня понимании. А делали её чукчи. Они верили, что в тело человека может вселиться дух, правда, не всегда нужного пола. Тогда «одухотворённый» (чаще мужчина) начинал носить одежду другого пола и вести себя соответствующим образом.

Акция от британской сети магазинов WHSmith, проходившая в 2009 году, оказалась самой настоящей «чернухой». Ведь там, в качестве подарка ко Дню отца, рекламировали книгу о Йозефе Фритцле. Это человек известен тем, что 24 года держал свою собственную дочь взаперти в подвале. Неудивительно, что за эту выходку сети пришлось очень долго извиняться.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: в мире интересного   интересные факты   истории   обо всём на свете   подборка   расширяем кругозор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Axel Час назад
"Оказалось, что виной всему бюстгальтер, из-за которого мышцы, поддерживающие грудь, быстрее атрофируются"

Наверное это вам английские ученые рассказали?) Видимо в Африке все женщины, всю жизнь по саванне бегают только в лифчиках и снимают их для съемок)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
843
JocKey 7 минут назад
Совсем параноиком стал походу... Мерещится пропаганда ЛГБТ и безлифчикового феминизма...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
koleos72 19 минут назад
В японской традиции как раз попойку оплачивают подчинённые!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман Полчаса назад
не дочку а внучку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо 53 минуты назад
Прочитал пост и задумался. А что я узнал такого необычного?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58247



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Прекрасная любовь и долгое счастье музыкально-семейного дуэта
Прекрасная любовь и долгое счастье музыкально-семейного дуэта
«Эти слова я воспринимаю как глупость пожилой женщины»: Юрий Антонов рассказал о том, как Лайма Вайкуле «кормила весь СССР»
«Эти слова я воспринимаю как глупость пожилой женщины»: Юрий Антонов рассказал о том,...
Набирающие популярность в сообществах
Где же АД? Ученые нашли ответ
Где же АД? Ученые нашли ответ
Белоруска вернулась из США, построила дом на Нарочи и перевезла две столетние хаты
Белоруска вернулась из США, построила дом на Нарочи и перевезла две столетние хаты
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный костюм

Лучшие демотиваторы
Постой, crazy train, не стучите колеса....

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#интересное#картинки#забавно#удивительно#дизайн#творчество#Приморье
#Юмор#животные#Прикол#кино#Жизнь#искусство#снег#новости#фотографии#познавательно
#факты#подборка#история#Приколы#в мире#СССР#дети#Прошлое#футбол#спасение
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника "Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника Остроумие Пушкина, наркотический комикс Disney и другие интересные факты и истории на различные темы Остроумие Пушкина, наркотический комикс Disney и другие интересные факты и истории на различные темы Война из-за финансовых пирамид, качки-кенгуру и другие интересные факты обо всём на свете Война из-за финансовых пирамид, качки-кенгуру и другие интересные факты обо всём на свете Раб по гарантии, английская казнь за цыган и другие интересные факты и истории Раб по гарантии, английская казнь за цыган и другие интересные факты и истории Жестокая «клятва мизинцами», разрушающий семью ремонт и другие интересные истории и факты обо всём на свете Жестокая «клятва мизинцами», разрушающий семью ремонт и другие интересные истории и факты обо... Худеющий мозг, зависимость успеха мужчин и другие любопытные факты и истории Худеющий мозг, зависимость успеха мужчин и другие любопытные факты и истории

На что жалуетесь?

Вернуться