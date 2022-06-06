17-летний жулик заработал 6 миллионов евро на коронавирусе

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17-летний гражданин Германии был признан виновным в создании поддельного центра скрининга на коронавирус и незаконном присвоении 5,7 млн евро в виде государственных выплат за тесты, которые, как выяснило следствие, никогда не проводились.
В разгар пандемии коронавируса в Германии спрос на тесты был настолько велик, что государство возмещало лабораториям расходы на проведение тестов на COVID на основании одних лишь выставленных счетов. Большинство частных поставщиков медицинских услуг получили большую выгоду, но некоторым удалось заработать небольшие состояния, фактически не предоставляя никаких услуг. Так было с молодым немецким студентом, который исключительно на бумаге создал собственный центр тестирования на COVID, а затем ежедневно выставлял счета за тысячи тестов, получая значительные выплаты от правительства. Молодому человеку было всего 17 лет, когда он придумал эту идею в 2020 году. Он сумел заработать почти 6 миллионов евро, не выполняя никакой работы.
По данным прокуратуры, жулика удалось задержать после проверки информации, предоставленной 17-летним юношей из Фрайбурга, который утверждал, что руководит центром тестирования на COVID. В период с марта по июнь 2021 года молодой человек, имя которого не разглашается, выставлял счета за проведение до 5000 тестов в день, хотя его центра тестирования в реальности не существовало.
По данным прокуратуры, жулика удалось задержать после проверки информации, предоставленной 17-летним юношей из Фрайбурга, который утверждал, что руководит центром тестирования на COVID. В период с марта по июнь 2021 года молодой человек, имя которого не разглашается, выставлял счета за проведение до 5000 тестов в день, хотя его центра тестирования в реальности не существовало.
В 2020 и 2021 годах, чтобы ускорить тестирование, правительство Германии поручило ассоциации врачей Kassenärtzlichen Vereinigung, утвержденной немецкими службами медицинского страхования, контролировать тестирование на COVID и обрабатывать платежи, отправленные частными центрами тестирования. К сожалению, отсутствие надзора сделало систему легкой мишенью для сообразительных мошенников. Менее чем за четыре месяца молодой жуликвыставил счета за полмиллиона тестов на COVID и, несмотря на невероятную ежедневную норму тестирования, так и не получил ни одного вопроса от ассоциации Вместо этого он получил своевременный платеж в размере 5,7 миллионов евро на свой банковский счет.
Если бы не внимательный сотрудник банка, молодой мошенник, вероятно, получил бы еще больше денег от правительства. Однако в июне 2021 года банковский клерк заметил, что счет простого студента раздулся до 6 миллионов долларов, и заподозрил в этом некую форму отмывания денег. Представители банка связались с полицией, и быстрое расследование показало, что состояние было получено незаконным путем. Оно было незамедлительно конфисковано.
Недавно мошенник, которому недавно исполнилось 19, был осужден за свое преступление. Поскольку ему еще не исполнилось 18 лет, когда он начал свою схему, он предстал перед судом как несовершеннолетний, поэтому у него было конфисковано только заработанное мошенничеством. Кроме того, ему было назначено выплатить штраф в размере 1500 евро в пользу своей коммуны. Он также будет находиться на испытательном сроке в течение одного года, после чего полиция вновь изучит материалы дела и, в зависимости от поведения осужденного, может применить новые санкции.
Недавно мошенник, которому недавно исполнилось 19, был осужден за свое преступление. Поскольку ему еще не исполнилось 18 лет, когда он начал свою схему, он предстал перед судом как несовершеннолетний, поэтому у него было конфисковано только заработанное мошенничеством. Кроме того, ему было назначено выплатить штраф в размере 1500 евро в пользу своей коммуны. Он также будет находиться на испытательном сроке в течение одного года, после чего полиция вновь изучит материалы дела и, в зависимости от поведения осужденного, может применить новые санкции.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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