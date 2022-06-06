17-летний жулик заработал 6 миллионов евро на коронавирусе

Если бы не внимательный сотрудник банка, молодой мошенник, вероятно, получил бы еще больше денег от правительства. Однако в июне 2021 года банковский клерк заметил, что счет простого студента раздулся до 6 миллионов долларов, и заподозрил в этом некую форму отмывания денег. Представители банка связались с полицией, и быстрое расследование показало, что состояние было получено незаконным путем. Оно было незамедлительно конфисковано. Недавно мошенник, которому недавно исполнилось 19, был осужден за свое преступление. Поскольку ему еще не исполнилось 18 лет, когда он начал свою схему, он предстал перед судом как несовершеннолетний, поэтому у него было конфисковано только заработанное мошенничеством. Кроме того, ему было назначено выплатить штраф в размере 1500 евро в пользу своей коммуны. Он также будет находиться на испытательном сроке в течение одного года, после чего полиция вновь изучит материалы дела и, в зависимости от поведения осужденного, может применить новые санкции.

2022-06-06T08:32:26+03:00