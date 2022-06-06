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17-летний жулик заработал 6 миллионов евро на коронавирусе

17-летний жулик заработал 6 миллионов евро на коронавирусе

Автор:
06 июня 2022 08:32
Сообщество : Криминал
Метки: COVID   Германия   жулик   коронавирус   мошенничество   пандемия   суд   тестирование   
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17-летний гражданин Германии был признан виновным в создании поддельного центра скрининга на коронавирус и незаконном присвоении 5,7 млн евро в виде государственных выплат за тесты, которые, как выяснило следствие, никогда не проводились.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: COVID   Германия   жулик   коронавирус   мошенничество   пандемия   суд   тестирование   
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4  комментария
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70
Zлобная Vатка 57 минут назад
А почему бы и нет? НаВОЗ весь мир развёл с этим ковидлом и нужные люди заработали миллиарды. Пацанчик немного отщипнул.
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13k
ss 15 секунд назад
Самое любопытное в этом не то, что пацан провернул дельце. Самое интересное в том, что никакой особой вспышки "ньюгрипа" в этом регионе не было. А ведь поддельные тесты должны были привести к резкому росту заболевания. Ведь на улице остались тысячи невыявленных т.н. "бессимптомных больных"...
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582
Дмитрий Час назад
германский Остап Бендер
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