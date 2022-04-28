Как капитан французской сборной по футболу стал немецким палачом

В августе 1944 года Париж окончательно освободили от нацистских войск. Вскоре сотрудничающих с немцами французов отдали под суд. На одной скамье подсудимых оказался руководитель французского отделения гестапо и знаменитый в прошлом футболист. Что их связывало?
Александр Виллаплан родился в Алжире в 1905 году. Его родители были простыми рабочими и особенных денег в семье не водилось. Зато были родственники во Франции, поэтому в 16 лет Александра отправили туда. К тому моменту у него выявились две особенности: он не любил учиться и обожал гонять мяч.
Его дядя обратил внимание на увлечение паренька и показал его своему знакомому футбольному тренеру. Так Александр оказался в клубе «Сет». Чуть позже одаренный юноша перешёл в команду «Ним». В 21 год Виллаплан дебютировал за сборную Франции, в её составе обыграл сборную Бельгии и стал звездой.
Спустя два года Александр перешёл в «Расинг» и стал неплохо зарабатывать. На эти деньги он кутил, отдыхал в казино и делал ставки на скачках. Постепенно он стал всё больше времени думать о развлечениях и всё меньше - о футболе. Однако способности никуда не делись и в 1930 году он стал капитаном сборной Франции. Талантливый полузащитник выводил свою команду на дебютный матч первого чемпионата мира по футболу в Уругвае и вроде бы даже гордился своим статусом.
Но тогда французы выступили отвратительно, одержали лишь одну победу над сборной Мексики и вылетели из турнира. Виллаплан сразу же ушёл из сборной и продолжил только клубную карьеру. Через два года он уже играл в «Антибе» и там начались первые серьёзные скандалы. Клуб обвинили в договорных матчах, а Виллаплан оказался в самом эпицентре скандала. После расследования, тренеру «Антиба» дали пожизненную дисквалификацию, а Виллаплана уволили.
Однако на этом его карьера не закончилась. Он пришёл в «Ниццу», однако оттуда его быстро вышвырнули - большую часть времени Александр не играл или тренировался, а пил и гулял. Тогда Виллаплан получил последний шанс и оказался в клубе второго дивизиона "Бастидьен де Бордо", но и там ушёл в загул и с ним распрощались.
После этого некогда талантливый и подающий огромные надежды футболист, завершил карьеру.
Теперь у мог полностью посвятить себя гулянкам, но для этого требовались деньги. Зарабатывать он не умел, да и не любил, поэтому связался с преступным миром. Александр стал заниматься фальсификацией скачек и вскоре попался. Так он получил свой первый срок в тюрьме, вскоре после выхода в 1939 году снова попался и опять отправился отбывать наказание.
А в 1940 году во Францию вторглись нацисты.
Большинство французов встретили их без восторга, а вот преступники и маргиналы получили шанс на реабилитацию, поэтому охотно сотрудничали. Они получали должность, статус и неплохие деньги. Понятно, что Виллаплан вскоре оказался в гестапо.
Он подружился с руководителем этой организации, Анри Лафоном и стал вхож в главную штаб-квартиру на улице Лоринстон в Париже. Там он с подельниками пытал лидеров сопротивления и всех, кто осмеливался перечить нацистскому режиму. Однако к 1943 году сопротивление окрепло и «сверху» поступила команда - уничтожить всех противников нового режима. Так был сформирован отряд из иммигрантов, его назвали Nord Africain и его возглавил Виллаплан. Действовал он с особой жестокостью и получил за это звание младшего лейтенанта и кличку "Мохаммед СС".
Как только Виллаплан получил хоть какую-то власть, он совсем слетел с катушек. Вот что писал о его «подвигах» Филипп Азиз:
«Получив наводку, банда французского гестапо во главе с Виллапланом ворвалась в один из домов, где укрывали еврея. Они перевернули все. Алекс схватил за волосы мать шестерых детей и заорал: "Где этот еврей?" Женщина отказалась отвечать. Разозленный Виллаплан схватил ее и вытолкал из дома, избивая прикладом винтовки. Во дворе он заставил женщину наблюдать за жуткой картиной — боевики схватили двух фермеров и бросили на землю. Они долго избивали мужчин, после чего заживо сожгли их. Виллаплан смеялся».
Но время шло, Красная Армия давила немцев по всем фронтам и Виллаплан забеспокоился. Он вдруг понял, что Германия может проиграть и задумался о своём будущем. Иногда Александр даже стал щадить людей из сопротивления, но не из жалости, а в обмен на звонкую монету.
«Приехав в одну из деревень на немецком автомобиль, он сказал: О, в какое время мы живем! О, наша страшная эпоха! До каких суровых крайностей доведен я, француз, вынужденный носить немецкий мундир?! Какие ужасные злодеяния совершили эти дикари?! Я не могу нести за них ответственность. Они собираются убить вас. Но я попытаюсь спасти всех, рискуя собственной жизнью. Я уже многих спас. Пятьдесят четыре, если быть точным. Вы можете стать очередными, если дадите мне 400 тысяч франков».
Позже Виллаплан отпускал людей и бесплатно - он делал всё, чтобы спастись от преследования. Не помогло. В 1944 году он оказался на скамье подсудимых вместе со всеми членами французского гестапо.
«Они грабили, насиловали, убивали, — сказал прокурор. — Они оставили после себя огонь и разруху. Свидетель рассказал нам, как эти сволочи снимали драгоценности с еще дергающихся и окровавленных тел жертв. Виллаплан оставался спокойным и улыбался. Он был веселым, бодрым».
Но скоро он перестал улыбаться. А когда 26 декабря 1944 года его тащили на расстрел, Виллаплан даже завыл. И его «угомонили» в форте Монруж на окраине Парижа. Так закончил свой путь талантливый футболист, который стал мошенником, садистом и убийцей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А стремление к наживе за их счёт, вообще, мне кажется, к этой ненависти обязательно прилагается)
Далеко ли здесь до приветствия геноцида собственного народа...