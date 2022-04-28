Как капитан французской сборной по футболу стал немецким палачом

Он подружился с руководителем этой организации, Анри Лафоном и стал вхож в главную штаб-квартиру на улице Лоринстон в Париже. Там он с подельниками пытал лидеров сопротивления и всех, кто осмеливался перечить нацистскому режиму. Однако к 1943 году сопротивление окрепло и «сверху» поступила команда - уничтожить всех противников нового режима. Так был сформирован отряд из иммигрантов, его назвали Nord Africain и его возглавил Виллаплан. Действовал он с особой жестокостью и получил за это звание младшего лейтенанта и кличку "Мохаммед СС".

Как только Виллаплан получил хоть какую-то власть, он совсем слетел с катушек. Вот что писал о его «подвигах» Филипп Азиз:

«Получив наводку, банда французского гестапо во главе с Виллапланом ворвалась в один из домов, где укрывали еврея. Они перевернули все. Алекс схватил за волосы мать шестерых детей и заорал: "Где этот еврей?" Женщина отказалась отвечать. Разозленный Виллаплан схватил ее и вытолкал из дома, избивая прикладом винтовки. Во дворе он заставил женщину наблюдать за жуткой картиной — боевики схватили двух фермеров и бросили на землю. Они долго избивали мужчин, после чего заживо сожгли их. Виллаплан смеялся».

Но время шло, Красная Армия давила немцев по всем фронтам и Виллаплан забеспокоился. Он вдруг понял, что Германия может проиграть и задумался о своём будущем. Иногда Александр даже стал щадить людей из сопротивления, но не из жалости, а в обмен на звонкую монету.

«Приехав в одну из деревень на немецком автомобиль, он сказал: О, в какое время мы живем! О, наша страшная эпоха! До каких суровых крайностей доведен я, француз, вынужденный носить немецкий мундир?! Какие ужасные злодеяния совершили эти дикари?! Я не могу нести за них ответственность. Они собираются убить вас. Но я попытаюсь спасти всех, рискуя собственной жизнью. Я уже многих спас. Пятьдесят четыре, если быть точным. Вы можете стать очередными, если дадите мне 400 тысяч франков».

Позже Виллаплан отпускал людей и бесплатно - он делал всё, чтобы спастись от преследования. Не помогло. В 1944 году он оказался на скамье подсудимых вместе со всеми членами французского гестапо.