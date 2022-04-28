FISHKINET
Сообщество RealFishki 455 постов • 41 подписчик подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Как капитан французской сборной по футболу стал немецким палачом

Как капитан французской сборной по футболу стал немецким палачом

Автор:
28 апреля 2022 00:33
Сообщество : RealFishki
Метки: Александр Виллаплан   Германия   Гестапо   вторая мировая война   палач   суд   франция   футболист   
390
8

В августе 1944 года Париж окончательно освободили от нацистских войск. Вскоре сотрудничающих с немцами французов отдали под суд. На одной скамье подсудимых оказался руководитель французского отделения гестапо и знаменитый в прошлом футболист. Что их связывало?

Александр Виллаплан родился в Алжире в 1905 году. Его родители были простыми рабочими и особенных денег в семье не водилось. Зато были родственники во Франции, поэтому в 16 лет Александра отправили туда. К тому моменту у него выявились две особенности: он не любил учиться и обожал гонять мяч.

×
×

Его дядя обратил внимание на увлечение паренька и показал его своему знакомому футбольному тренеру. Так Александр оказался в клубе «Сет». Чуть позже одаренный юноша перешёл в команду «Ним». В 21 год Виллаплан дебютировал за сборную Франции, в её составе обыграл сборную Бельгии и стал звездой.

Спустя два года Александр перешёл в «Расинг» и стал неплохо зарабатывать. На эти деньги он кутил, отдыхал в казино и делал ставки на скачках. Постепенно он стал всё больше времени думать о развлечениях и всё меньше - о футболе. Однако способности никуда не делись и в 1930 году он стал капитаном сборной Франции. Талантливый полузащитник выводил свою команду на дебютный матч первого чемпионата мира по футболу в Уругвае и вроде бы даже гордился своим статусом.

Но тогда французы выступили отвратительно, одержали лишь одну победу над сборной Мексики и вылетели из турнира. Виллаплан сразу же ушёл из сборной и продолжил только клубную карьеру. Через два года он уже играл в «Антибе» и там начались первые серьёзные скандалы. Клуб обвинили в договорных матчах, а Виллаплан оказался в самом эпицентре скандала. После расследования, тренеру «Антиба» дали пожизненную дисквалификацию, а Виллаплана уволили.

Однако на этом его карьера не закончилась. Он пришёл в «Ниццу», однако оттуда его быстро вышвырнули - большую часть времени Александр не играл или тренировался, а пил и гулял. Тогда Виллаплан получил последний шанс и оказался в клубе второго дивизиона "Бастидьен де Бордо", но и там ушёл в загул и с ним распрощались.

После этого некогда талантливый и подающий огромные надежды футболист, завершил карьеру.

Теперь у мог полностью посвятить себя гулянкам, но для этого требовались деньги. Зарабатывать он не умел, да и не любил, поэтому связался с преступным миром. Александр стал заниматься фальсификацией скачек и вскоре попался. Так он получил свой первый срок в тюрьме, вскоре после выхода в 1939 году снова попался и опять отправился отбывать наказание.

А в 1940 году во Францию вторглись нацисты.

Большинство французов встретили их без восторга, а вот преступники и маргиналы получили шанс на реабилитацию, поэтому охотно сотрудничали. Они получали должность, статус и неплохие деньги. Понятно, что Виллаплан вскоре оказался в гестапо.

Он подружился с руководителем этой организации, Анри Лафоном и стал вхож в главную штаб-квартиру на улице Лоринстон в Париже. Там он с подельниками пытал лидеров сопротивления и всех, кто осмеливался перечить нацистскому режиму. Однако к 1943 году сопротивление окрепло и «сверху» поступила команда - уничтожить всех противников нового режима. Так был сформирован отряд из иммигрантов, его назвали Nord Africain и его возглавил Виллаплан. Действовал он с особой жестокостью и получил за это звание младшего лейтенанта и кличку "Мохаммед СС".

Как только Виллаплан получил хоть какую-то власть, он совсем слетел с катушек. Вот что писал о его «подвигах» Филипп Азиз:

«Получив наводку, банда французского гестапо во главе с Виллапланом ворвалась в один из домов, где укрывали еврея. Они перевернули все. Алекс схватил за волосы мать шестерых детей и заорал: "Где этот еврей?" Женщина отказалась отвечать. Разозленный Виллаплан схватил ее и вытолкал из дома, избивая прикладом винтовки. Во дворе он заставил женщину наблюдать за жуткой картиной — боевики схватили двух фермеров и бросили на землю. Они долго избивали мужчин, после чего заживо сожгли их. Виллаплан смеялся».

Но время шло, Красная Армия давила немцев по всем фронтам и Виллаплан забеспокоился. Он вдруг понял, что Германия может проиграть и задумался о своём будущем. Иногда Александр даже стал щадить людей из сопротивления, но не из жалости, а в обмен на звонкую монету.

«Приехав в одну из деревень на немецком автомобиль, он сказал: О, в какое время мы живем! О, наша страшная эпоха! До каких суровых крайностей доведен я, француз, вынужденный носить немецкий мундир?! Какие ужасные злодеяния совершили эти дикари?! Я не могу нести за них ответственность. Они собираются убить вас. Но я попытаюсь спасти всех, рискуя собственной жизнью. Я уже многих спас. Пятьдесят четыре, если быть точным. Вы можете стать очередными, если дадите мне 400 тысяч франков».

Позже Виллаплан отпускал людей и бесплатно - он делал всё, чтобы спастись от преследования. Не помогло. В 1944 году он оказался на скамье подсудимых вместе со всеми членами французского гестапо.

«Они грабили, насиловали, убивали, — сказал прокурор. — Они оставили после себя огонь и разруху. Свидетель рассказал нам, как эти сволочи снимали драгоценности с еще дергающихся и окровавленных тел жертв. Виллаплан оставался спокойным и улыбался. Он был веселым, бодрым».

Но скоро он перестал улыбаться. А когда 26 декабря 1944 года его тащили на расстрел, Виллаплан даже завыл. И его «угомонили» в форте Монруж на окраине Парижа. Так закончил свой путь талантливый футболист, который стал мошенником, садистом и убийцей.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Александр Виллаплан   Германия   Гестапо   вторая мировая война   палач   суд   франция   футболист   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Юрьевич 9 часов назад
Интересно, а французы сами об это помнят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Клёст 3 часа назад
Звёзды спорта люто ненавидящие своих соотечественников не такая уж и редкость в нашем подлунном мире.
А стремление к наживе за их счёт, вообще, мне кажется, к этой ненависти обязательно прилагается)
Далеко ли здесь до приветствия геноцида собственного народа...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
614
Макс Дорошенко 6 часов назад
Сам любитель истории и истории футбола в частности но, про этого "хероя" слышу впервые. Благодарен автору! Да, вы обратили внимание на лицо этого деятеля? Явные признаки дебилизма и вырождения. Как и у нынешних бандеровцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Viktor 7 часов назад
Ну что же, достойный конец палача - пусть все мрази об этом помнят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13502



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Бомбическая игра на&nbsp;варгане
Бомбическая игра на варгане
«Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России»: певица Татьяна Буланова высказалась об «уехавших» коллегах
«Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России»: певица Татьяна Буланова...
События на Украине 27- 28 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 27- 28 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Краткие итоги тестирования экспресс-промывок двигателя авто
Краткие итоги тестирования экспресс-промывок двигателя авто
Необычный трёхколесный VW Beetle с передком от Ford Focus
Необычный трёхколесный VW Beetle с передком от Ford Focus
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино
Камера, мотор, поехали: как и кто снимает большое кино
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#в мире#автомобили#люди#мир#картинки#аварии#Приколы#забавно
#фото#прикол#история#автомир#США#Россия#СССР#дети#авто аварии#знаменитости
#интересно#Ватермарк#факты#подборка#кино#дтп#Ynews#новости#собака#комментарии
Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров Максимальное напряжение: «Оффлайн» и ещё 9 отличных триллеров Какие рекорды поставили французские палачи и как им в этом помогла гильотина Какие рекорды поставили французские палачи и как им в этом помогла гильотина Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году Бывший охранник нацистского лагеря предстанет перед судом как соучастник 3518 убийств Бывший охранник нацистского лагеря предстанет перед судом как соучастник 3518 убийств В Германии медсестру приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство четверых пациентов дома по уходу за инвалидами В Германии медсестру приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство четверых пациентов дома... Парижане судятся с мэрией за Нотр-Дам Парижане судятся с мэрией за Нотр-Дам

На что жалуетесь?

Вернуться