Семейная пара судится с соседями из-за голосистого петуха

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Пожилая семейная пара из Германии подала в суд на своих ближайших соседей из-за их очень активного петуха. По словам немцев, птица кукарекает около 200 раз в день, лишая их возможности отдохнуть.
76-летний Фридрих-Вильгельм и его жена Ютта, супружеская пара из Бад-Зальцуфлена в Западной Германии, утверждают, что у них давно не было ни единого спокойного дня дома - и все из-за Магды, петуха их соседей. Семейная пара утверждает, что домашняя птица начинает кукарекать каждый день около 8 утра и не прекращается до захода солнца, когда владельцы запирают ее в курятник. После многих лет попыток договориться со своими соседями о Магде Фридрих и Ютта подали на них в суд, чтобы решить этот вопрос.
«Сосед не хочет отказываться от своего петуха, и мы должны либо страдать из-за него, либо выигрывать в суде, — сказал журналистам Фридрих-Вильгельм. - Мы не можем пользоваться садом и не можем открывать окна. Это невыносимо». «Наверное, будет сильным сказать, что это пытка, но для нас это так», — добавила его жена Ютта.
Адвокат пары, Торстен Гизеке, утверждает, что такой гиперактивный петух, как Магда, не должен проживать в тихом жилом комплексе, добавив, что другой сосед был вынужден переехать два года назад из-за его непрекращающегося кукарекания. По словам адвоката, крик Магды по громкости достигает примерно 80 децибел, что сравнимо с оживленным рестораном или улицей с интенсивным движением.
Адвокат пары, Торстен Гизеке, утверждает, что такой гиперактивный петух, как Магда, не должен проживать в тихом жилом комплексе, добавив, что другой сосед был вынужден переехать два года назад из-за его непрекращающегося кукарекания. По словам адвоката, крик Магды по громкости достигает примерно 80 децибел, что сравнимо с оживленным рестораном или улицей с интенсивным движением.
Фридрих и Ютта записали ежедневное кукареканье Магды в качестве доказательства для суда. Они утверждают, что судебный иск остался для них единственным доступным вариантом после того, как они не смогли урезонить владельца Магды.
Майкл Д., которому принадлежит Магда, рассказал журналистам, что петух играет важную роль среди его стаи кур, так как он поддерживает порядок среди других птиц. «Курицам нужен петух, иначе они ощипали бы друг друга», — сказал он.
Судья окружного суда Лемго должен вскоре заслушать дело Фридриха и Ютты и принять решение о дальнейшей судьбе Магды.
Майкл Д., которому принадлежит Магда, рассказал журналистам, что петух играет важную роль среди его стаи кур, так как он поддерживает порядок среди других птиц. «Курицам нужен петух, иначе они ощипали бы друг друга», — сказал он.
Судья окружного суда Лемго должен вскоре заслушать дело Фридриха и Ютты и принять решение о дальнейшей судьбе Магды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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