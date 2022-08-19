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Семейная пара судится с соседями из-за голосистого петуха

Семейная пара судится с соседями из-за голосистого петуха

Автор:
19 августа 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Германия   Очень странные дела   новости   петух   соседи   соседские войны   суд   
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Пожилая семейная пара из Германии подала в суд на своих ближайших соседей из-за их очень активного петуха. По словам немцев, птица кукарекает около 200 раз в день, лишая их возможности отдохнуть.

Источник:

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Метки: Ynews   Германия   Очень странные дела   новости   петух   соседи   соседские войны   суд   
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pinbalist Час назад
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Roman Час назад
Петух по имени "Магда" терроризирует пенсионеров.
Вот они, плоды толерантности!
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