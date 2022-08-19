Семейная пара судится с соседями из-за голосистого петуха

«Сосед не хочет отказываться от своего петуха, и мы должны либо страдать из-за него, либо выигрывать в суде, — сказал журналистам Фридрих-Вильгельм. - Мы не можем пользоваться садом и не можем открывать окна. Это невыносимо». «Наверное, будет сильным сказать, что это пытка, но для нас это так», — добавила его жена Ютта.

Адвокат пары, Торстен Гизеке, утверждает, что такой гиперактивный петух, как Магда, не должен проживать в тихом жилом комплексе, добавив, что другой сосед был вынужден переехать два года назад из-за его непрекращающегося кукарекания. По словам адвоката, крик Магды по громкости достигает примерно 80 децибел, что сравнимо с оживленным рестораном или улицей с интенсивным движением.