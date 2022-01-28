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Британец раскрасил фотографии жертв Холокоста к 77-летию освобождения узников Освенцима

Британец раскрасил фотографии жертв Холокоста к 77-летию освобождения узников Освенцима (11 фото)

Автор:
28 января 2022 22:49
Сообщество : Военное
Метки: вторая мировая война   исторические фотографии   концлагерь   освенцим   ужасы войны   холокост   
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Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января — в день освобождения узников Освенцима советскими войсками в 1945 году. В этом году британский фотоколорист Том Маршалл отреставрировал и раскрасил к этой дате пронзительные кадры из концлагерей, в том числе и те, что сделал его прадед в лагере Берген-Бельзен.

31-летний Маршалл из Ноттингема рассказал, что работа над проектом была «мучительной»:

«Изображения служат ярким напоминанием о способности человека быть человечным. Пока я работал над этими фотографиями, мне приходилось давать себе время заняться чем-то другим и попытаться отключиться, потому что эти фотографии злили меня, и я чувствовал себя еще хуже по мере того, как они оживали, — сказал он. — Но это было важно сделать, чтобы напомнить людям, особенно молодому поколению, что это произошло и что это было не так уж и давно».

Осторожно,

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вторая мировая война   исторические фотографии   концлагерь   освенцим   ужасы войны   холокост   
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8  комментариев
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17k
ЦСКА 2 часа назад
Освенцим (Аушвиц) освобождён 27 января 1945 года войсками 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева во взаимодействии с войсками 38-й армии 4-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Ивана Петрова в ходе Висло-Одерской операции.

Думаю информация не будет лишний.....
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16k
albedo Час назад
А какая связь между холокостом (гибелью евреев) и Освенцимом?
Разве в Освенциме были ТОЛЬКО евреи?!
Евреев там было мизер по сравнению с остальными народами.
У автора есть одна фотография - так вот - там не еврейка, там РУССКАЯ.

Евреи просто делают свой гешефт на Второй Мировой и на крови предков.
Торгашами, ростовщиками без чести и совести они были, будут и останутся.
СССР потерял 17 миллионов МИРНЫХ жителей, из которых 90 % РУССКИЕ, а не евреи (просто перепись населения СССР)

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babuby 2 часа назад
Не удивлюсь если этому британцу, иски судебные посыпятся, из-за того что на фото нет афроамериканцев!
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Porky Pig

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