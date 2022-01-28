Британец раскрасил фотографии жертв Холокоста к 77-летию освобождения узников Освенцима

31-летний Маршалл из Ноттингема рассказал, что работа над проектом была «мучительной»:

«Изображения служат ярким напоминанием о способности человека быть человечным. Пока я работал над этими фотографиями, мне приходилось давать себе время заняться чем-то другим и попытаться отключиться, потому что эти фотографии злили меня, и я чувствовал себя еще хуже по мере того, как они оживали, — сказал он. — Но это было важно сделать, чтобы напомнить людям, особенно молодому поколению, что это произошло и что это было не так уж и давно».

Осторожно,