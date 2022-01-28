Британец раскрасил фотографии жертв Холокоста к 77-летию освобождения узников Освенцима

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января — в день освобождения узников Освенцима советскими войсками в 1945 году. В этом году британский фотоколорист Том Маршалл отреставрировал и раскрасил к этой дате пронзительные кадры из концлагерей, в том числе и те, что сделал его прадед в лагере Берген-Бельзен.
31-летний Маршалл из Ноттингема рассказал, что работа над проектом была «мучительной»:
«Изображения служат ярким напоминанием о способности человека быть человечным. Пока я работал над этими фотографиями, мне приходилось давать себе время заняться чем-то другим и попытаться отключиться, потому что эти фотографии злили меня, и я чувствовал себя еще хуже по мере того, как они оживали, — сказал он. — Но это было важно сделать, чтобы напомнить людям, особенно молодому поколению, что это произошло и что это было не так уж и давно».
Осторожно,
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Думаю информация не будет лишний.....
Разве в Освенциме были ТОЛЬКО евреи?!
Евреев там было мизер по сравнению с остальными народами.
У автора есть одна фотография - так вот - там не еврейка, там РУССКАЯ.
Евреи просто делают свой гешефт на Второй Мировой и на крови предков.
Торгашами, ростовщиками без чести и совести они были, будут и останутся.
СССР потерял 17 миллионов МИРНЫХ жителей, из которых 90 % РУССКИЕ, а не евреи (просто перепись населения СССР)
Любитель кисок в Москве (врач гинеколог) и таксист Нью Йорка.
Ты мне, недорезок, можешь объяснить, почему блокаднику еврею Германия платит компенсацию, а русскому блокаднику - нет?
Ответ очевидный - вы, сионисты.. ЗАРАБАТЫВАЕТЕ на ЧУЖОЙ крови.