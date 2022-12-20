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Госдума приняла закон об ответственности за осквернение георгиевских лент

Госдума приняла закон об ответственности за осквернение георгиевских лент

Автор:
20 декабря 2022 12:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Георгиевская лента   Госдума   закон   наказание   осквернение   символ воинской славы   
1248
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Наказание предполагается очень солидное.

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы России. С сегодняшнего дня за публичное осквернение георгиевской ленты нарушителю может грозить как административная, так и уголовная ответственность.


Физическому лицу в случае правонарушения грозит штраф до трёх миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет. Юрлицу — штраф от трёх до 5 миллионов рублей. Осквернение символа воинской славы, совершенное группой лиц или в интернете, будет караться штрафом до 5 миллионов рублей или колонией сроком до 5 лет.

Авторами законопроекта стали стали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР).


Как пояснял Турчак, документ устанавливает, что ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью.

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Метки: Георгиевская лента   Госдума   закон   наказание   осквернение   символ воинской славы   
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29  комментариев
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1k
Nick Z 17 минут назад
При всем уважении - скоро шага не ступишь, кого-то оскорбишь или унизишь. В СССР даже такой паранойи не было. Воспитанием надо заниматься, тогда в голове и без запретов все в порядке.
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0
ipofbjy706@solo24.tech 7 секунд назад
путин двигал ультиматум а его послали матом.
путин доллару грозил а в итоге рубль добил
пенсионерам отомстил ...
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41k
Игорь 41 секунду назад
"Осквернение" - очень расплывчатая формулировка. С демонстративными действиями всё понятно.

А если с куртки оторвалась и на землю упала, - это осквернил, или ещё нет? А если на лежащую на земле случайно наступил/наехал это уже наверное осквернил?
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26
Александр Шевченко 3 минуты назад
Чем ближе государство к падению, тем безумнее его законы. Оставлю здесь и пойду ибо я хохол и либерал, сейчас тут местные пропагандоны это обоснуют (доказать то не смогут).
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0
ipofbjy706@solo24.tech 3 минуты назад
мой дед воевал
что бы пут лерец воровал ...
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0
ipofbjy706@solo24.tech 3 минуты назад
РУССО Х- УЯСОСО ФЮРО ФАШИСТО ! СКРЕПОСТНОЕ ПОД ЗА/ ЛУПА БЫДЛО !

СДАВАЙТЕСЬ ВЕЛИКИМ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ УКРАИНЫ И ВАША МАМИНА ПЭЗДА БУДЕТ ЦЕЛОЙ !

ИНАЧЕ КАПУТ ! ЯЯ ПОЛНЫЙ КАПУТ !
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6k
workmen77 7 минут назад
Когда примут закон о наказании депутатов за оскорбление здравого смысла?
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12k
harlamov 8 минут назад
Все правильно. В комментах опять обиженные.
Уважайте свою страну, уважайте свою историю, уважайте память предыдущих поколений.
В каждом обществе должны быть святые ценности.
Родители, ветераны, символы воинской славы, да много еще чего.
Раньше и законы не надо было принимать, все было и так очевидно. Соседи или прохожие убили бы, если б увидели, что ссут на вечный огонь или еще что-то подобное вытворяют. Сейчас целенаправленно уничтожают все базовые ценности. Семья, религия, подвиг Советских воинов, уважение к ветеранам...
Можно не верить в Бога, но оскорблять чувства верующих нельзя.
Можно быть геем, но пропагандировать нельзя.
Можно быть малолетним (или великовозрастным) дурачком, не знающим историю и не испытывающим трепетных чувств при виде красной звезды или георгиевской ленты, но тогда надо проходить мимо и не прикасаться к священным символам.
Все просто и не ограничивает ничьих прав. А лишь направлено на защиту здоровых, полноценных людей и их семей.
В России сектантский европейский фашизм не пройдет.
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0
Himars01 11 минут назад
Теперь, от греха подальше.
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1k
Миша 13 минут назад
Это не только символ воинской славы России, а и символ поражениё фашизма в 1945-м. И не надо демагогии сравнивая поступки ребенка с ограниченной ответственностью и подонков которым ничего не стоит помочиться в вечный огонь, срывающих с ветеранов георгиевские ленты, оскверняющих мемориалы свастиками...
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2k
Дикие люди 13 минут назад
НДАаааааааааааааа!
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8k
Борис Карабанов 23 минуты назад
Может быть, теперь неистовые патриоты перестанут привязывать ленточку на грязный бампер или антенну своего немецкого автомобиля?. Хотя, вряд ли. Впрочем, теперь истинных патриотов на автомобилях с ленточками и надписями "Можем повторить" стало поменьше: по казахстанам да грузиям кочуют в длительных служебных командировках.
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8k
GROMOZEKA 45 минут назад
Ну понеслось.
Плакальщики уже вспомнили про сталинские времена
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455
Feto13 55 минут назад
Ну я не знаю, теперь Вам ее лучше даже в руки не брать от греха подальше
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28k
Levyathan 57 минут назад
Вспомнилось почему-то. Книга про сталинские времена-саму книгу не помню. Там ребенок играл с бюстиком Сталина и бросил его в аквариум. Всю семью посадили.
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16k
Booka1a Час назад
ну ппц, это уже до маразма доходит. ребенок уронит эту ленточку с коляски и это уже будет повод докопаться до родителей. или можно привлечь за то, что водители эти ленты к зеркалам или дворникам привязывают и пачкают
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126
dm.star2011 Levyathan 22 минуты назад
если родитель долбанутый путриот,эта ленточка может оказаться где угодно,не только в коляске.
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