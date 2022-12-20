Госдума приняла закон об ответственности за осквернение георгиевских лент

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы России. С сегодняшнего дня за публичное осквернение георгиевской ленты нарушителю может грозить как административная, так и уголовная ответственность.





Физическому лицу в случае правонарушения грозит штраф до трёх миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет. Юрлицу — штраф от трёх до 5 миллионов рублей. Осквернение символа воинской славы, совершенное группой лиц или в интернете, будет караться штрафом до 5 миллионов рублей или колонией сроком до 5 лет.