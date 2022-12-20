Госдума приняла закон об ответственности за осквернение георгиевских лент

Наказание предполагается очень солидное.
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы России. С сегодняшнего дня за публичное осквернение георгиевской ленты нарушителю может грозить как административная, так и уголовная ответственность.
Физическому лицу в случае правонарушения грозит штраф до трёх миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет. Юрлицу — штраф от трёх до 5 миллионов рублей. Осквернение символа воинской славы, совершенное группой лиц или в интернете, будет караться штрафом до 5 миллионов рублей или колонией сроком до 5 лет.
Авторами законопроекта стали стали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР).
Как пояснял Турчак, документ устанавливает, что ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью.
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путин доллару грозил а в итоге рубль добил
пенсионерам отомстил ...
А если с куртки оторвалась и на землю упала, - это осквернил, или ещё нет? А если на лежащую на земле случайно наступил/наехал это уже наверное осквернил?
что бы пут лерец воровал ...
СДАВАЙТЕСЬ ВЕЛИКИМ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ УКРАИНЫ И ВАША МАМИНА ПЭЗДА БУДЕТ ЦЕЛОЙ !
ИНАЧЕ КАПУТ ! ЯЯ ПОЛНЫЙ КАПУТ !
Уважайте свою страну, уважайте свою историю, уважайте память предыдущих поколений.
В каждом обществе должны быть святые ценности.
Родители, ветераны, символы воинской славы, да много еще чего.
Раньше и законы не надо было принимать, все было и так очевидно. Соседи или прохожие убили бы, если б увидели, что ссут на вечный огонь или еще что-то подобное вытворяют. Сейчас целенаправленно уничтожают все базовые ценности. Семья, религия, подвиг Советских воинов, уважение к ветеранам...
Можно не верить в Бога, но оскорблять чувства верующих нельзя.
Можно быть геем, но пропагандировать нельзя.
Можно быть малолетним (или великовозрастным) дурачком, не знающим историю и не испытывающим трепетных чувств при виде красной звезды или георгиевской ленты, но тогда надо проходить мимо и не прикасаться к священным символам.
Все просто и не ограничивает ничьих прав. А лишь направлено на защиту здоровых, полноценных людей и их семей.
В России сектантский европейский фашизм не пройдет.
Плакальщики уже вспомнили про сталинские времена
Потому что рождественские каникулы в Иуропке, вот и минусят
Ложка дорога к обеду. Так же и лента - к празднику. Повесил ее за недельку до праздника, через недельку после - снял.
Почему-то ту же новогоднюю елку все убирают через пару недель после НГ. Да и относятся к ней с бОльшим трепетом, откровенно говоря...