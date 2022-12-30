Президент Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

За георгиевской лентой закрепляется статус символа воинской славы, а это значит, что за её публичное осквернение последует наказание.
29 декабря президент РФ подписал ряд законов. Среди них - тот, что утверждает статус георгиевской ленты. Теперь она официально является символом воинской славы, и для тех, кто публично осквернит ленту, воспоследует наказание.
Согласно УК РФ, для физлиц публичное осквернение символа грозит наказанием в виде штрафа до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В случае отягчающих условий (к примеру, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета) сумма штрафа может быть увеличена до 5 млн рублей. Также изменится срок тюремного заключения - до пяти лет.
В связи с принятым законом у граждан возникает резонный вопрос: что считать осквернением георгиевской ленты? Можно ли помещать её на капот авто, носить не только на одежде, но и, к примеру, на ручке сумки? Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отвечает на эти вопросы:
- Под закон попадают любые действия оскорбительного характера — например, если гражданин сжег или растоптал георгиевскую ленту.
«В вопросе осквернения очень важен мотив. Если, например, гражданин публично растоптал ленту или разместил ее вместе с портретом нацистского преступника, записал это на видео и выложил в соцсети — это правонарушение, и за него предусмотрена ответственность».
- Ношение ленты на ручке сумки или размещение её в авто - это вопрос скорее вопитания и совести, а не правового регулирования.
Также подчеркивается, что решение об осквернении ленты будет считаться таковым только при наличии доказанного судом злого умысла.
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Награды моего деда, он их заслужил. И имел право носить. Кроме них - никто.
Формулировка Закона должна быть предельно чёткой, чтоб какой-то зачуханый сержант из ПДД не мог его трактовать так, как ему угодно.
- А если я на лежащую на земле ленту случайно наступил, или наехал, это уже наверное точно осквернил?
Порой мне кажется, что наши властные мужи, - жители другой галактики.