Президент Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

29 декабря президент РФ подписал ряд законов. Среди них - тот, что утверждает статус георгиевской ленты. Теперь она официально является символом воинской славы, и для тех, кто публично осквернит ленту, воспоследует наказание.





Согласно УК РФ, для физлиц публичное осквернение символа грозит наказанием в виде штрафа до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В случае отягчающих условий (к примеру, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета) сумма штрафа может быть увеличена до 5 млн рублей. Также изменится срок тюремного заключения - до пяти лет.



