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Президент Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

Президент Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты

Автор:
30 декабря 2022 15:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Георгиевская лента   Путин   закон   наказание   нарушение закона   память   политика   символ России   символ воинской славы   
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За георгиевской лентой закрепляется статус символа воинской славы, а это значит, что за её публичное осквернение последует наказание.

29 декабря президент РФ подписал ряд законов. Среди них - тот, что утверждает статус георгиевской ленты. Теперь она официально является символом воинской славы, и для тех, кто публично осквернит ленту, воспоследует наказание.


Согласно УК РФ, для физлиц публичное осквернение символа грозит наказанием в виде штрафа до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В случае отягчающих условий (к примеру, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета) сумма штрафа может быть увеличена до 5 млн рублей. Также изменится срок тюремного заключения - до пяти лет.


В связи с принятым законом у граждан возникает резонный вопрос: что считать осквернением георгиевской ленты? Можно ли помещать её на капот авто, носить не только на одежде, но и, к примеру, на ручке сумки? Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отвечает на эти вопросы:

  • Под закон попадают любые действия оскорбительного характера — например, если гражданин сжег или растоптал георгиевскую ленту.


    «В вопросе осквернения очень важен мотив. Если, например, гражданин публично растоптал ленту или разместил ее вместе с портретом нацистского преступника, записал это на видео и выложил в соцсети — это правонарушение, и за него предусмотрена ответственность».

  • Ношение ленты на ручке сумки или размещение её в авто - это вопрос скорее вопитания и совести, а не правового регулирования.

    Также подчеркивается, что решение об осквернении ленты будет считаться таковым только при наличии доказанного судом злого умысла.

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Метки: Ynews   Георгиевская лента   Путин   закон   наказание   нарушение закона   память   политика   символ России   символ воинской славы   
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20  комментариев
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4k
4ijik 51 минуту назад
Просто послушать внимательно. И будет понимание, что есть осквернение. Если мозгов хватит конечно...
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7k
Том Джоуд Полчаса назад
Тупой закон. Чтоб не осквернять ГВАРДЕЙСКУЮ!!! ленту, надо изъять её из гражданского обихода. Оставить только на изображениях. Её носить, может тот, кто это заслужил. А не ура-патриотичные п.и.д.о.р.ы.
Награды моего деда, он их заслужил. И имел право носить. Кроме них - никто.
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756
Олег Квирулянт Полчаса назад
Ну хоть так.. хотя, к сожалению, речь идёт о георгиевской ленте, а не гвардейской, с которой у всех эта история и ассоциируется.
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64
Аврашалом Маркович 38 минут назад
Теперь мусора будут подбрасывать не наркотики, а вытащенные из жопы ненаркотики.
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14k
sonic24a 58 минут назад
Что красную ленту приделали к рекламе спида - это вообще никого не волнует.
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13k
Kucher Час назад
Всё на самом деле просто. Осквернением будет считаться всё, что сочтёт, проходящий мимо мусор. Захочет докопаться - осквернение. Не захочет - законное использование.
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1k
TruckerOrphan Час назад
У меня прадед был кавалером, за Первую мировую, ветераны в школе настоящие рассказывали за что на грудь награда. И когда несколько лет назад ленточки начали раздавать с самосвалов, как то примораживать начало, но ладно. Но вот когда ушлепки начали Ленточку вешать на антенны авто (и превращать их там в черт те что естественным путем), сумки (которые по полу раскладывают), на руки себе вязать, вот тогда уже стало понятно, что народ таки стал так себе. И очень тогда уже хотелось уродам наказания. Но вот оно нарядное пришло и уродам так и не обломится, главное не топтать, а так хоть на трусы пришей, сука!
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41k
Игорь Час назад
- Если у меня летна с одежды откололась, и на землю упала, это я осквернил, или ещё нет?

- А если я на лежащую на земле ленту случайно наступил, или наехал, это уже наверное точно осквернил?

Порой мне кажется, что наши властные мужи, - жители другой галактики.
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1k
Mil-ast Час назад
Ну вопрос так и не раскрыт что считается осквернением. Привязал ее на антенну своей машины - это осквернение или нет? По нашим дорогам проехал и лента вся в грязи. это точно ведь будет осквернением? Или нет? Или будет это решать суд? То есть это решит судья в зависимости как ему больше кажется. Вот у нас все такие законы дырявые. Видимо чтобы удобно было решать, неугодный человек или нет. Если неугодный - значит преступник по закону. Если угодный - то не преступник по тому же закону.
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303
OS 2 часа назад
А занавес тихонько опускался....
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165
ruslan d 2 часа назад
Еще бы привить культуру ее ношения в массы ...
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