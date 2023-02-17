Путь баронессы: от влиятельной фрейлины до заключённой медсестры, выхаживавшей тифозных больных

На Соловках в 1926 году вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Наблюдался острый дефицит сестёр милосердия, и глава санчасти Фельдман обратилась с предложением поработать в женский барак. Понятно, что это было равносильно смертному приговору. И даже жалование и усиленный паёк не способствовали желанию поработать медсестрой. А узница Фредерикс согласилась. Хотя было понятно, что на самый дальний остров Анзер отбывают не лечить, а доживать.

Номинально Наталья Модестовна была назначена старшей медсестрой, поскольку у неё имелся опыт работы хирургической сестрой в Царскосельском лазарете. Но фактически она наравне с подчинёнными трудилась, в том числе выполняя самую грязную работу. Это не было каким-то порывом самоотверженности или искуплением. Она просто так жила.

Ожидаемо она довольно скоро заболела. На шее и руках узницы появились пятна. Начальница санчасти пыталась уговорить её лечь в отдельную палату, но Фредерикс только отмахнулась: «К чему? Вы же знаете, что в мои годы от тифа не выздоравливают. Господь призывает меня к Себе, но два-три дня я еще смогу служить Ему...»