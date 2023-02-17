Путь баронессы: от влиятельной фрейлины до заключённой медсестры, выхаживавшей тифозных больных

Эта женщина прошла удивительный путь и успела побыть фрейлиной трёх императриц (Марии Александровны, Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны), библиотекарем, узницей, сестрой милосердия и ангелом-утешителем.
Наталья Фредерикс родилась в 1864 году в семье полковника. Уже в юные годы представлена ко двору и принята во фрейлины. Несмотря на высокое положение, девушка не старалась возвыситься за счёт других. После службы спешила домой, в имение Знаменовка, которое очень любила и строила на его территории больницу, храм и школу для крестьян.
Замуж молодая баронесса не стремилась и все силы отдавала благотворительности. Когда полыхнула революция, Наталья Модестовна не попыталась, как многие дворяне, сбежать за границу. Она работала библиотекарем в институте. Когда её попросили с работы из-за титула и фамилии, Фредерикс стала преподавать на дому.
Женщина жила очень скромно, посещала церковь, политикой не интересовалась совершенно. Но увольнение из-за титула было только первой каплей в чаше жизненных горестей и испытаний. В 1919 году Фредерикс арестовали первый раз. И она провела полгода в подмосковном лагере.
Спустя пять лет последовал новый арест. На этот раз бывшая фрейлина попала на Соловки. Официальной причиной дела были церковные вопросы. Но в действительности сыграло свою роль родство с Владимиром Борисовичем Фредериксом, который был при Николае II министром и один из немногих не покинул императора после отречения.
Что такое женский барак для аристократки? Да, и для обычной женщины тоже? Это ад: воровки, проститутки, «мамки», закоренелые уголовницы очень «тепло» приняли новенькую. Постоянные пинки, щипки, плевки в еду были ещё мягкими проявлениями отношения к вчерашней богачке.
Наталью Модестовну определили на одну из самых тяжёлых работ – на кирпичный завод. И самым сложным было даже не перетаскивание мешков с кирпичами-сырцами, а издевательские выкрики товарок: Эй, баронесса! Фрейлина! Это тебе не за царицей хвост таскать! Трудись по нашему!»
И она трудилась, молча, не позволяя себе срываться. Видя такое отношение, другие узницы постепенно успокоились. Упал градус напряжения, ведь женщина не собиралась никому ничего доказывать и противостоять. К баронессе стали обращаться по разным вопросам, просили советов по уходу за собой, просто рассказать о службе при дворе.
На Соловках в 1926 году вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Наблюдался острый дефицит сестёр милосердия, и глава санчасти Фельдман обратилась с предложением поработать в женский барак. Понятно, что это было равносильно смертному приговору. И даже жалование и усиленный паёк не способствовали желанию поработать медсестрой. А узница Фредерикс согласилась. Хотя было понятно, что на самый дальний остров Анзер отбывают не лечить, а доживать.
Номинально Наталья Модестовна была назначена старшей медсестрой, поскольку у неё имелся опыт работы хирургической сестрой в Царскосельском лазарете. Но фактически она наравне с подчинёнными трудилась, в том числе выполняя самую грязную работу. Это не было каким-то порывом самоотверженности или искуплением. Она просто так жила.
Ожидаемо она довольно скоро заболела. На шее и руках узницы появились пятна. Начальница санчасти пыталась уговорить её лечь в отдельную палату, но Фредерикс только отмахнулась: «К чему? Вы же знаете, что в мои годы от тифа не выздоравливают. Господь призывает меня к Себе, но два-три дня я еще смогу служить Ему...»
Умерла заключённая Фредерикс 30 марта 1926 года прямо у постели больного. В сохранившихся записях баронессы была такая фраза: «Сколько бы ни было тяжёлого в жизни, всегда ещё столько остаётся, причём можно черпать и смысл жизни, и силу, и даже радость жизни». И она нашла смысл и держалась его до конца – пусть хоть немного, но облегчать жизнь других, делая мир чуть добрее.
Источник:
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