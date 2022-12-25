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17 отличных вещичек, которые попались людям на распродажах

17 отличных вещичек, которые попались людям на распродажах

Автор:
25 декабря 2022 23:04
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Восхитительные   Нужная   вещь   магазин   мусор   находки   сокровище   
1530
18
Вы можете часами искать нужную вещь в супермаркете. Но можно заглянуть в комиссионный магазин или блошиный рынок, и наткнуться там на настоящее сокровище. В этом посте вы увидите по-настоящему восхитительные находки.
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Метки: Восхитительные   Нужная   вещь   магазин   мусор   находки   сокровище   
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3  комментария
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7k
newegg 48 минут назад
Популярная фраза - «Мы покупаем мусор и продаем антиквариат».

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24k
pssst Минуту назад
Более-менее только кресла. Но и то - такая задумка лучше бы смотрелась в барных стульях.
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6k
ekarataev Час назад
Я бы это все тоже или выкинул или постарался продать при возможности.
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