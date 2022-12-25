17 отличных вещичек, которые попались людям на распродажах

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Вы можете часами искать нужную вещь в супермаркете. Но можно заглянуть в комиссионный магазин или блошиный рынок, и наткнуться там на настоящее сокровище. В этом посте вы увидите по-настоящему восхитительные находки.
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Эту странную вазу купила жена на распродаже, но я еще не понял, нравится она мне или пугает
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