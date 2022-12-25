17 отличных вещичек, которые попались людям на распродажах

Вы можете часами искать нужную вещь в супермаркете. Но можно заглянуть в комиссионный магазин или блошиный рынок, и наткнуться там на настоящее сокровище. В этом посте вы увидите по-настоящему восхитительные находки.

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Комод, расцветка которого напоминает колорадского жука 0 Источник:

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Ну разве не прелесть? 0 Источник:

Кто-то связал черепашек-ниндзя 0 Источник:

Туфли, как-будто сшитые из листьев 0 Источник:

Невозможно было пройти мимо 0 Источник:

Жаба - держатель туалетной бумаги 0 Источник:

Это столовый набор: солонка и перечница 0 Источник:

Купил на распродаже стул, под обивкой оказалась эта прелесть 0 Источник:

Теперь этот "ручной" стул мой 0 Источник:

Этот стационарный телефон просто великолепен 0 Источник:

Оказывается, для лысых тоже есть расческа 0 Источник:

Эту странную вазу купила жена на распродаже, но я еще не понял, нравится она мне или пугает 0 Источник:

Надо брать 0 Источник:

Невероятные кресла 0 Источник:

Зонт в виде банана 0 Источник:

Этот журнальный столик сделан из дерева 0 Источник: