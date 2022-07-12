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Подборка занятных диковинок от пользователей сети

Подборка занятных диковинок от пользователей сети

Автор:
12 июля 2022 21:59
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   Диковинки   Занятно   интересное   находки   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
1340
19

Чего только не встретишь в Reddit-сообществе «Довольно занятно»: тут тебе и розовые ананасы, и метровые одуванчики, и даже заново отросшие пальцы. Авторов этих снимков можно понять — такими диковинками грех не поделиться со всем интернетом!

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"Потребление угля влияет на климат. В настоящее время в топках всего мира сжигается около 2 000 000 000 тонн угля в год. Когда он сгорает, соединяясь с кислородом, он ежегодно добавляет в атмосферу около 7 000 000 000 тонн углекислого газа. Это делает воздух более эффективным "покрывалом" для Земли и повышает ее температуру. Эффект может быть заметен через несколько столетий".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Диковинки   Занятно   интересное   находки   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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5  комментариев
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18k
Corvus Corax 9 часов назад
Комментарий к фото
Это что... вот если б дело было в пятницу!!!
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223
adssaf afasffdsga 3 часа назад
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Внутренности... Утка, аффтары, вам что, реально трудно прочитать то, что вы калякаете? Чё, из-за этого поток говна замедлится? Не говорят у нас "внутренности". Внутренности это целый комплекс, в то время как пищеварительная система или хотя-бы желудок - уместно в данном случае. Сраные ленивые гугл переводчики.
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58k
doker 8 часов назад
Гы... Вот теперь понятно.

В ещё советское время у нас мужик лишился стопы. Дали 3 группу, рабочую, с обязательным ежегодным медосмотром. Вдруг отрастёт...

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