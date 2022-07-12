Подборка занятных диковинок от пользователей сети

Чего только не встретишь в Reddit-сообществе «Довольно занятно»: тут тебе и розовые ананасы, и метровые одуванчики, и даже заново отросшие пальцы. Авторов этих снимков можно понять — такими диковинками грех не поделиться со всем интернетом!
1. Сигнализация на выставке ядовитых змей в зоопарке, которую нужно нажать, если кого-то укусила змея
4. "В моей местной библиотеке сообщают, сколько денег вы сэкономили, одалживая книги, а не покупая их"
11. "Семь лет назад я отрезал топором кончики двух пальцев. Так как это произошло чуть выше матрикса ногтя, они отросли. Все еще можно разглядеть место, куда ударил топор"
12. В этом хозяйственном магазине есть "Ряд смерти" (средства от насекомых и сорняков) и "Ряд жизни" (удобрения, земля, садовый инвентарь)
14. "Шайба для настольного хоккея после четырех с половиной лет использования. Новая слева для сравнения"
"Потребление угля влияет на климат. В настоящее время в топках всего мира сжигается около 2 000 000 000 тонн угля в год. Когда он сгорает, соединяясь с кислородом, он ежегодно добавляет в атмосферу около 7 000 000 000 тонн углекислого газа. Это делает воздух более эффективным "покрывалом" для Земли и повышает ее температуру. Эффект может быть заметен через несколько столетий".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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