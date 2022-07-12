Подборка занятных диковинок от пользователей сети

"Потребление угля влияет на климат. В настоящее время в топках всего мира сжигается около 2 000 000 000 тонн угля в год. Когда он сгорает, соединяясь с кислородом, он ежегодно добавляет в атмосферу около 7 000 000 000 тонн углекислого газа. Это делает воздух более эффективным "покрывалом" для Земли и повышает ее температуру. Эффект может быть заметен через несколько столетий".