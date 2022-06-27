В Австралии решили воссоздать вымерший вид, которого нет почти 100 лет

В основном это касалось комфорта человечества и сохранения природы. Но как быть с тем, что безвозвратно было потеряно? Люди за многие годы своей бурной деятельности по освоению недр и территорий нашей планеты иногда сознательно, а иногда и не зная того, стали причиной исчезновения сотен и даже тысяч видов животных и растений.