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В Австралии решили воссоздать вымерший вид, которого нет почти 100 лет

В Австралии решили воссоздать вымерший вид, которого нет почти 100 лет

Автор:
27 июня 2022 22:12
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   волк   воскрешение   животные   зоология   интересно   новости   природа   
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Мы не раз общались к теме влияния современных технологий на нашу жизнь и среду.

В основном это касалось комфорта человечества и сохранения природы. Но как быть с тем, что безвозвратно было потеряно? Люди за многие годы своей бурной деятельности по освоению недр и территорий нашей планеты иногда сознательно, а иногда и не зная того, стали причиной исчезновения сотен и даже тысяч видов животных и растений.

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На фоне тренда на сохранения нашей планеты и природы, учёные задумались о возрождении животных, которые казалось навсегда исчезли с лица земли.

В Австралии научная команда специалистов решила возродить тасманских волков - единственный вид сумчатых-волков, последняя особь которых погибла в 1936 году в австралийском зоопарке.

Таким образом, австралийские учёные хотят помочь восстановлению экосистемы Австралии.

Глядя на фауну зелёного континента, только сумчатых волков местным жителям не хватало.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Австралия   волк   воскрешение   животные   зоология   интересно   новости   природа   
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2  комментария
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4k
Нуи Хусим 44 минуты назад
Так и не понял, как они собираются их возродить?
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Ну да, ну да...а в 2023 году это собака трахнет кенгуру и новых вид мутантов, точно захерачит всю Австралию
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