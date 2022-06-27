В Австралии решили воссоздать вымерший вид, которого нет почти 100 лет

Мы не раз общались к теме влияния современных технологий на нашу жизнь и среду.
В основном это касалось комфорта человечества и сохранения природы. Но как быть с тем, что безвозвратно было потеряно? Люди за многие годы своей бурной деятельности по освоению недр и территорий нашей планеты иногда сознательно, а иногда и не зная того, стали причиной исчезновения сотен и даже тысяч видов животных и растений.
На фоне тренда на сохранения нашей планеты и природы, учёные задумались о возрождении животных, которые казалось навсегда исчезли с лица земли.
В Австралии научная команда специалистов решила возродить тасманских волков - единственный вид сумчатых-волков, последняя особь которых погибла в 1936 году в австралийском зоопарке.
Таким образом, австралийские учёные хотят помочь восстановлению экосистемы Австралии.
Глядя на фауну зелёного континента, только сумчатых волков местным жителям не хватало.
Источник:
АНТИФИШКИ
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