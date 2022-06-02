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Найдено самое большое растение на Земле

Найдено самое большое растение на Земле

Автор:
02 июня 2022 20:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Posidonia australis   Австралия   водоросль   грибы   интересно   природа   растения   
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Как вы думаете? Какое самое большое растение в мире?

На ум сразу приходит грибы, хотя их не корректно относить к царству растений. Если ни грибы, то быть может какие-то растения из тропических лесов.

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Вы удивитесь, но самое большое растение находится в Австралии. Вернее, в заливе Шарк-Бей, которое расположено на у побережья зеленого континента.

Ученые выяснили, что водоросли, расположенные в этой акватории на самом деле являются побегами одного растения. Водоросли Posidonia australis, которой по меркам ученых уже больше 4,5 тысяч лет стала полноправным и единоличным хозяином западного побережья Австралии.

Площадь владения "австралийской посейдонии" насчитывает 200 квадратных километров, что делает ее самым большим растением в мире.

Это настолько огромное растение, что обгоняет своих ближайших преследователей в несколько сотен раз. А еще Posidonia australis создала настоящую замкнутую экосистему, которая стала домом для десятков видов рыб, черепах и других морских обитателей.

Растет эта водоросль на 35 сантиметров в год, при этом ей не страшны даже сложные климатические условия, ведь в акватории ее обитания есть крайне соленые участки, а температура варьируется от 15 до 30 градусов по цельсию.

Источник:

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Метки: Posidonia australis   Австралия   водоросль   грибы   интересно   природа   растения   
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Александр Ломовицкий 39 минут назад
вечно в Австралии какая то неведомая херня творится .
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Aleksey 38 минут назад
Тоже думал про грибы, но грибы - это отдельный класс удивительных живых организмов. А вот самым большим растением являются водоросли.
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