Найдено самое большое растение на Земле

Как вы думаете? Какое самое большое растение в мире?
На ум сразу приходит грибы, хотя их не корректно относить к царству растений. Если ни грибы, то быть может какие-то растения из тропических лесов.
Вы удивитесь, но самое большое растение находится в Австралии. Вернее, в заливе Шарк-Бей, которое расположено на у побережья зеленого континента.
Ученые выяснили, что водоросли, расположенные в этой акватории на самом деле являются побегами одного растения. Водоросли Posidonia australis, которой по меркам ученых уже больше 4,5 тысяч лет стала полноправным и единоличным хозяином западного побережья Австралии.
Площадь владения "австралийской посейдонии" насчитывает 200 квадратных километров, что делает ее самым большим растением в мире.
Это настолько огромное растение, что обгоняет своих ближайших преследователей в несколько сотен раз. А еще Posidonia australis создала настоящую замкнутую экосистему, которая стала домом для десятков видов рыб, черепах и других морских обитателей.
Растет эта водоросль на 35 сантиметров в год, при этом ей не страшны даже сложные климатические условия, ведь в акватории ее обитания есть крайне соленые участки, а температура варьируется от 15 до 30 градусов по цельсию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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