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Жаба по кличке Тоби - звезда сети с очень насыщенной жизнью

Жаба по кличке Тоби - звезда сети с очень насыщенной жизнью

Автор:
19 декабря 2022 21:54
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   жаба   жабы   животные   забавно   забавные животные   лягушки   фото   фотографии   фотографы   
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Тоби - жаба, которая живёт насыщенной жизнью. Тоби и звезда соцсетей, и предприниматель, и модель, и просто питомец. Его хозяйка-фотограф сделала из него настоящую знаменитость, делая с ним забавные и милейшие кадры на сайте Toby The Toad. Взгляните на это чудо!
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Метки: Питомцы   жаба   жабы   животные   забавно   забавные животные   лягушки   фото   фотографии   фотографы   
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Бабай Полчаса назад
Бедная земноводная...
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