Жаба по кличке Тоби - звезда сети с очень насыщенной жизнью

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Тоби - жаба, которая живёт насыщенной жизнью. Тоби и звезда соцсетей, и предприниматель, и модель, и просто питомец. Его хозяйка-фотограф сделала из него настоящую знаменитость, делая с ним забавные и милейшие кадры на сайте Toby The Toad. Взгляните на это чудо!
У жительницы Флориды, США, есть необычный питомец - жаба по кличке Тоби. Его хозяйка занимается фотографией, и однажды она решила приобщить жабу к творчеству. Включив фантазию, создала целый проект. Она фотографирует Тоби в разной обстановке, используя кукольный домик и различные предметы из него.
На ее фотографиях Тоби чем только ни занят - он и цветы поливает, и работает за компьютером, и наслаждается пивом в бассейне, и отмечает новый год, и штангу тягает. В общем, у него насыщенная и интересная жизнь! А еще - он очень фотогеничный парень.
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