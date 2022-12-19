Жаба по кличке Тоби - звезда сети с очень насыщенной жизнью

На ее фотографиях Тоби чем только ни занят - он и цветы поливает, и работает за компьютером, и наслаждается пивом в бассейне, и отмечает новый год, и штангу тягает. В общем, у него насыщенная и интересная жизнь! А еще - он очень фотогеничный парень.