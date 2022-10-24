Сбой в матрице: 20+ забавных совпадений в мире животных

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Иногда вокруг нас возникают "сбои в матрице" и разные совпадения, которые заставляют задуматься - а вдруг мы и вправду живём в симуляции реальности?.. Но это отдельный разговор. Сегодня посмотрим на животных, которые так похожи друг на друга и появились рядом в очень подходящий момент, устроив сбой в матрице.
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"Месяц назад мой кот не вернулся с прогулки. Позже я нашла его, и принесла домой. Сегодня мой кот вернулся. Теперь у меня два почти одинаковых кота"
"Мы взяли щенка (справа) из приюта. Недавно к нам во двор забежала эта собачка - они оказались удивительно похожи. Кажется, что это просто пришла его версия из будущего, чтобы предупредить о чём-то"
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы животные забавно подборка природа сбой в матрице смешно смешные животные фото фотографии
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Но сдается мне, мил человек с фотоаппаратом, что это вы их так... соорудили ))