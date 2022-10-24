Сбой в матрице: 20+ забавных совпадений в мире животных

Иногда вокруг нас возникают "сбои в матрице" и разные совпадения, которые заставляют задуматься - а вдруг мы и вправду живём в симуляции реальности?.. Но это отдельный разговор. Сегодня посмотрим на животных, которые так похожи друг на друга и появились рядом в очень подходящий момент, устроив сбой в матрице.

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Синхрон 0 Источник:

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"Нет, ну я многое видел в природе.. Но это..." 0 Источник:

"Месяц назад мой кот не вернулся с прогулки. Позже я нашла его, и принесла домой. Сегодня мой кот вернулся. Теперь у меня два почти одинаковых кота" 0 Источник:

Черных котов много не бывает 0 Источник:

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Опять какой-то сбой в матрице 0 Источник:

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"Мы взяли щенка (справа) из приюта. Недавно к нам во двор забежала эта собачка - они оказались удивительно похожи. Кажется, что это просто пришла его версия из будущего, чтобы предупредить о чём-то" 0 Источник:

Хорошие мальчики 0 Источник:

Каждый на своем месте 0 Источник:

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Кваквы и зимородки стоят в одинаковых позах 0 Источник:

"Меня часто спрашивают, как я различаю своих котов.. Да никак. Я просто знаю" 0 Источник:

Скаты одновременно выпрыгнули из воды 0 Источник:

Возле этого заброшенного дома живут шесть котов с тремя одинаковыми окрасами 0 Источник:

Они не договаривались! 0 Источник:

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Пятнистые товарищи 0 Источник:

Ctrl+C, Ctrl+V 0 Источник:

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"Наша собака тоже нашла своего одноглазого двойника" 0 Источник:

Двоится в глазах.. 0 Источник:

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Есть что-то похожее.. 0 Источник:

Одинаковые птицы сидят под одинаковыми машинами 0 Источник: