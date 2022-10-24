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Сбой в матрице: 20+ забавных совпадений в мире животных

Сбой в матрице: 20+ забавных совпадений в мире животных

Автор:
24 октября 2022 14:43
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   забавно   подборка   природа   сбой в матрице   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
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Иногда вокруг нас возникают "сбои в матрице" и разные совпадения, которые заставляют задуматься - а вдруг мы и вправду живём в симуляции реальности?.. Но это отдельный разговор. Сегодня посмотрим на животных, которые так похожи друг на друга и появились рядом в очень подходящий момент, устроив сбой в матрице.
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Источник:

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Метки: Питомцы   животные   забавно   подборка   природа   сбой в матрице   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
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1  комментарий
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Kra Полчаса назад
Черепахи явно исполняют акробатический этюд...
Но сдается мне, мил человек с фотоаппаратом, что это вы их так... соорудили ))
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