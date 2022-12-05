30 фото спящих животных, после которых вы тоже захотите спать

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Сон – это отдых для организма и "подзарядка" мозга. Это актуально и для наших любимых животных, хоть и спят они зачастую больше. Что ни говори, одно несомненно - животные всегда спят просто очаровательно. Мы всегда умиляемся, глядя на этих спящих чудиков. Эту подборку лучше смотреть перед сном!
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Пока на улице стояла жара, владелец магазина пустил бездомных котят, чтобы те поспали на морозильнике
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