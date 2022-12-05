30 фото спящих животных, после которых вы тоже захотите спать

Сон – это отдых для организма и "подзарядка" мозга. Это актуально и для наших любимых животных, хоть и спят они зачастую больше. Что ни говори, одно несомненно - животные всегда спят просто очаровательно. Мы всегда умиляемся, глядя на этих спящих чудиков. Эту подборку лучше смотреть перед сном!

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Белые совы спят так, будто тусили всю ночь 0 Источник:

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"Вот как спит моя кошка, пока я работаю на удалёнке" 0 Источник:

Пока на улице стояла жара, владелец магазина пустил бездомных котят, чтобы те поспали на морозильнике 0 Источник:

Когда упахался 0 Источник:

Объятия мамы - самые тёплые 0 Источник:

Милота! 0 Источник:

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Сплошной релакс 0 Источник:

Лисица уснула на срубе дерева 0 Источник:

Девушка спасла утёнка-сиротку, и он заснул у нее на руке 0 Источник:

И как они умудряются так засыпать? 0 Источник:

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Утро начинается не с кофе.. 0 Источник:

"Ещё пять минут!..." 0 Источник:

Пожилая кошка спит со своей игрушкой из детства 0 Источник:

Сон на природе 0 Источник:

Это любовь 0 Источник:

Ящерка уснула в суккуленте 0 Источник:

Ассистент решил отдохнуть от работы 0 Источник:

Крайне удобная поза 0 Источник:

"Эта птица просто села мне на волосы и решила поспать" 0 Источник:

Каждый на своём месте 0 Источник:

Все мы в 7 утра в метро.. 0 Источник:

"Ну хватит работать! Давай поспим" 0 Источник:

Ну почти копия 0 Источник:

Дети спят, мама отдыхает от детей 0 Источник:

"Мы взяли это счастье неделю назад. Вот как он полюбил спать" 0 Источник:

Сплошная пушистость 0 Источник:

Спящая домашняя ящерка 0 Источник: