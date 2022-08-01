Позитивные кадры с животными, которые получились неожиданно

Часто на просторах сети мы видим идеальные фото животных в дикой природе, или великолепные снимки в студиях. Но самые лучшие кадры - всегда неожиданные, ведь они вызывают больше всего эмоций! Взгляните на этих пушистиков, и пусть они надолго поднимут вам настроение.

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Кот знает толк в искусстве 0 Источник:

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"Брат, ты ли это?" 0 Источник:

"Хоть чем-то полезен этот двуногий" 0 Источник:

Король драматизма 0 Источник:

Щас, коммент допишу 0 Источник:

"Ой, забыл утюг выключить" 0 Источник:

Такое чудо 0 Источник:

На полном релаксе 0 Источник:

Как занять всех детей сразу 0 Источник:

Удачный кадр! 0 Источник:

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Сплошное умиротворение 0 Источник:

Неловко вышло 0 Источник:

Где-то в матрице 0 Источник:

Р - романтика 0 Источник:

Мы следим за тобой! 0 Источник:

Кошачья мята - мощь! 0 Источник:

"Опять эти папарацци!" 0 Источник:

Чмок 0 Источник:

Пёс сделал фотобомбу 0 Источник:

Когда твоё место заняли 0 Источник:

Так вот для чего это место! 0 Источник:

Коты - это высшие существа 0 Источник:

"Смотри, что нашёл" 0 Источник:

Здравствуйте, я из компании Орифлейм 0 Источник:

А вы сегодня видели что-то милее? 0 Источник:

Милейшее знакомство 0 Источник:

Удалёнка - это вот так 0 Источник: