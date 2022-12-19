«Когда вашей родине что-то угрожает – сразу собрали чемоданчики и уехали?»: Марат Башаров рассказал, что думает об артистах, покинувших Россию

По словам актёра, он таких поступков не понимает и не принимает.
Когда началась СВО, часть музыкантов и актёров уехала из России. А другие остались и продолжили спокойно работать. Например, Марат Башаров - довольно популярный актёр, раньше он был известен не только ролями, но и скандалами. Но в последнее время остепенился: снимается в кино, играет в театре и уезжать никуда не собирается.
Вот как он это объясняет:
«Это же всем понятно: Европа и Америка видят, что Россия уже крепко встала на ноги. Русский медведь проснулся и вышел из берлоги. Естественно, они там на Западе испугались – э-э, куда этот мишка собрался? Боятся, что мы у них отнимем их сладкую жизнь агрессоров, их беззаботное существование, их, извините, непотребство прикроем во всем мире - ЛГБТ и так далее. От этого испуга они и начали на нас нападать».
А о тех, кто покинул Россию, он высказался так:
«Я не сужу их. Но не понимаю такого поведения. Родина, Россия, мать твоя, дала тебе жизнь, она тебя воспитала, дала тебе бесплатно образование. В детский сад ты ходил, в школу, медицинская помощь тебе оказывалась – забыли уже всё? И когда этой матери, твоей родине, что-то угрожает – сразу собрали чемоданчики и уехали?»
«Ну если ты так поступаешь со своей родиной, завтра ты поступишь со своими родными, с близкими, со своими детьми, родителями. И в конце концов ты так же можешь поступить сам с собой – вот это самое страшное. Такому человеку я не верю больше. Он себя не уважает. Поэтому Бог им судья. А лично я уезжать никуда не собираюсь».
Источник:
- Актёр театра и кино Державин Михаил Михайлович
- Актёр театра и кино Кирилл Плетнев
- «Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как относится к уехавшим артистам и музыкантам
- Мадянов Роман Сергеевич
- Российский актёр театра, кино, телевидения Артур Смольянинов
Такое чувство, что я среди слабоумных. Россия нападает на Украину, но такие как башаров видят это как нападение запада на Россию. Как это работает? Что за болезнь мозга?
Кстати,добровольцев никто не отменял.Анладым?
Может, что-то там и осталось с прошлых времён, но сейчас никуда вроде не приглашают.
Отсюда и бешеный патриотизм - то в Луганск прокатится, то уехавших коллег "не осуждает". Прям ором орёт - "я свой, я за СВО, примите обратно, деньги-то кончаются!"