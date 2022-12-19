FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7045 постов • 794 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Когда вашей родине что-то угрожает – сразу собрали чемоданчики и уехали?»: Марат Башаров рассказал, что думает об артистах, покинувших Россию

«Когда вашей родине что-то угрожает – сразу собрали чемоданчики и уехали?»: Марат Башаров рассказал, что думает об артистах, покинувших Россию

Автор:
19 декабря 2022 16:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Россия   актер   звезды   марат башаров   родина   роли   сво   театр   эмиграция   
723
4

По словам актёра, он таких поступков не понимает и не принимает.

Когда началась СВО, часть музыкантов и актёров уехала из России. А другие остались и продолжили спокойно работать. Например, Марат Башаров - довольно популярный актёр, раньше он был известен не только ролями, но и скандалами. Но в последнее время остепенился: снимается в кино, играет в театре и уезжать никуда не собирается.

Вот как он это объясняет:

×
×

«Это же всем понятно: Европа и Америка видят, что Россия уже крепко встала на ноги. Русский медведь проснулся и вышел из берлоги. Естественно, они там на Западе испугались – э-э, куда этот мишка собрался? Боятся, что мы у них отнимем их сладкую жизнь агрессоров, их беззаботное существование, их, извините, непотребство прикроем во всем мире - ЛГБТ и так далее. От этого испуга они и начали на нас нападать».

А о тех, кто покинул Россию, он высказался так:

«Я не сужу их. Но не понимаю такого поведения. Родина, Россия, мать твоя, дала тебе жизнь, она тебя воспитала, дала тебе бесплатно образование. В детский сад ты ходил, в школу, медицинская помощь тебе оказывалась – забыли уже всё? И когда этой матери, твоей родине, что-то угрожает – сразу собрали чемоданчики и уехали?»

«Ну если ты так поступаешь со своей родиной, завтра ты поступишь со своими родными, с близкими, со своими детьми, родителями. И в конце концов ты так же можешь поступить сам с собой – вот это самое страшное. Такому человеку я не верю больше. Он себя не уважает. Поэтому Бог им судья. А лично я уезжать никуда не собираюсь».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: artist   Россия   актер   звезды   марат башаров   родина   роли   сво   театр   эмиграция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Владимир 39 минут назад
Они не потому что угрожает, а за то что посмели в ответ ударить. По их мнению Россия права ни на что не имеет, должна платить и каятся, каятся и платить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 10 минут назад
А можно узнать когда запад напал на Россию?
Такое чувство, что я среди слабоумных. Россия нападает на Украину, но такие как башаров видят это как нападение запада на Россию. Как это работает? Что за болезнь мозга?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Элек Мек 14 минут назад
Маратик, потому что воевать это не жён в пьяном угаре п.и.з.д.и.т.ь.
Кстати,добровольцев никто не отменял.Анладым?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
workmen77 Полчаса назад
"Это же всем понятно: Европа и Америка видят, что Россия уже крепко встала на ноги..." - ну да, так крепко встала, что реальные доходы россиян за последние 7 лет только падают. Но наверное с его гонорарными это не заметно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr Полчаса назад
Молодец, от души лизнул, прям до гланд))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
yurgenych dimitr Полминуты назад
Вот почему, если человек выступает за Россию, то он проплаченный кремлебот, а если против, то свободномыслящий ЧЕЛОВЕЧИЩЕ. А ведь как это не грустно признать, но сегодня в кругу творческой интеллигенции нужно обладать мужеством что бы выступать в поддержку СВО и России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

187252



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последствия ударов по энергосистеме Украины засняли с борта самолёта
Последствия ударов по энергосистеме Украины засняли с борта самолёта
В Челябинске задержали&nbsp; кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу одного из ресторанов
В Челябинске задержали  кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу...
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Стало известно, как сборную России будут возвращать в мировой хоккей
Стало известно, как сборную России будут возвращать в мировой хоккей
Предновогодний шопинг на Авито
Предновогодний шопинг на Авито
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#фотографии#кино#животные#полиция#Приколы#новый год#дети#креатив
#люди#история#в мире#красота#факты#задержание#удивительно#подборка#забавно#наука
#интересно#СССР#картинки#страна#Прикол#комментарии#Ynews#интересное#катар#футбол
Предновогодний шопинг на Авито Предновогодний шопинг на Авито «Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как относится к уехавшим артистам и музыкантам «Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как относится к... Актёр театра и кино Державин Михаил Михайлович Актёр театра и кино Державин Михаил Михайлович Российский актёр театра, кино, телевидения Артур Смольянинов Российский актёр театра, кино, телевидения Артур Смольянинов Актёр театра и кино Кирилл Плетнев Актёр театра и кино Кирилл Плетнев Мадянов Роман Сергеевич Мадянов Роман Сергеевич

На что жалуетесь?

Вернуться