«Когда вашей родине что-то угрожает – сразу собрали чемоданчики и уехали?»: Марат Башаров рассказал, что думает об артистах, покинувших Россию

Когда началась СВО, часть музыкантов и актёров уехала из России. А другие остались и продолжили спокойно работать. Например, Марат Башаров - довольно популярный актёр, раньше он был известен не только ролями, но и скандалами. Но в последнее время остепенился: снимается в кино, играет в театре и уезжать никуда не собирается.

Вот как он это объясняет: