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Шнуров высказался о звездах, которые уехали из России: "Уезжать — значит предать своего зрителя"

Шнуров высказался о звездах, которые уехали из России: "Уезжать — значит предать своего зрителя"

Автор:
23 мая 2022 21:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   Шнуров   звезды   ленинград   предатели   сво   собчак   шоу-биз   эмиграция   
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Этой весной, когда перелётные птицы начали возвращаться на родину с юга, многие россияне, в том числе и звезды шоу-бизнеса ринулись в обратном направлении из страны.

В связи со сложной геополитической ситуацией в мире, многие решили переждать это непростое время в тихих и спокойных местах. Многие из российских селебрити обосновались в Израиле, где достаточно большое количество русскоговорящих граждан. Но в целом география обитания селебрити достаточно обширная.

В России такую позицию многие осуждают. Например, лидер группы Ленинград, Сергей Шнуров, высказываясь о таких персонах, сказал:

"Уезжать — значит предать своего зрителя. [...] У каждого свои мотивы. Собчак вот поехала отдыхать на два месяца, потому что сыну обещала…

Впрочем между музыкантом и "светской львицей" в последние несколько месяцев весьма натянутые отношения, которые сопровождаются резкими высказываниям с обеих сторон.

Между тем, фронтмен группы Ленинград, заявил, что они возобновляют концертную деятельность после того, как в 2019 году было объявлено о прекращении выступлений.

Первый концерт состоится в московских "Лужниках".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Шнуров   звезды   ленинград   предатели   сво   собчак   шоу-биз   эмиграция   
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21  комментарий
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1k
Трям 4 часа назад
Шнур уже дааавно не тот, чье мнение кому-либо интересно!
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63
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Лет десять назад он ещё был Шнуром, а сейчас он Сергей Владимирович Шнуров играющий в того самого шнура. Так что ехай накуй Серёжа.
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5k
Дмитрий 50 минут назад
Шнур это такой флюгер либерасьён. Куда ветер дует, туда и флюгер. Вернее от куда ветер дует, там и деньги......там и Шнур. Шнур понял, что приличное количество артистов уехало и тут же решил "бомбить"(возобновить выступление) на пустом месте. По морде видно, что ни какую операцию он не поддерживает(иначе бы. Да и песенок ни одной не сочинил чего то традиционно.
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283
vi4 Дмитрий 24 минуты назад
его работа - стёб. и справляется он с ней прекрасно. тролит быдло на утеху быдла. чернь ноет про фан-ай-ди, поёт куплеты про фан-ай-ди. толпа рвёт пуканы про сбежавших от войны - поёт прощай элита. ну и тд. и тп. все довольны, и гопота ржёт и артист при бабках.
а с пафосным ликом тебе шаман песенки споёт,но цель у него та же что и у шнура - монетизация успеха
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138
Николай Романов 56 минут назад
шнур-коммерческий хайполиз.если бы можно было больше срубить бабла и не попасться,крича-слава укр-он бы так и сделал.нет больше тематики дачников и www.естьwww.есть тематика его жены и оплаты ее счетов за секс с алкашом.
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931
сергей ремизов 2 часа назад
Что то последнее время, уж больно много всяких высказывателей-экспертов появилось.
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738
Виктор Глущенко 2 часа назад
Первый концерт состоится в московских "Лужниках"
А давайте сразу в Кремле . В нужниках не в тему . А уехавшим песню .
Ссылка youtu.be
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2k
NIS 2 часа назад
Правильнее всех об этом высказался Юрий Шевчук. Точка .
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31k
russger 2 часа назад
"ногие решили переждать это непростое время в тихих и спокойных местах"

А в Москве прям каждый день бомбардировки -_-
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6k
Андрей Крылов 3 часа назад
Ну.... Ни чего толком не сказал. хотя и гасдостей тоже. И то хорошо.
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228
Andrew Belaks 3 часа назад
Куцый пост о том, что все давно и так знают...
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4k
bumtester 3 часа назад
Напомните, то те самые Z-патриоты, которые массово начали жаловаться, что им недоплатили денег за Z-концерты?
https://www.google.com/search?q=гонорары за концертhttps://www.google.com/search?q=гонорары за концерт
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1k
emporio_ss 3 часа назад
все кто уехал к неграм - пусть там и живут
Ссылка coub.com
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2k
Motorola 3 часа назад
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14k
Алексей 3 часа назад
Так может кто объяснит наконец, в чем выражается "патриотизм" оставшихся в сытой и беспроблемной Москве и "предательство" уехавших из нее?
Я бы понял, если бы одни уехали из проблемного региона, а другие остались в нем перевязывать раны.
Но по факту я вижу лишь конкурентную PR-борьбу артистов за место у кормушки - где старая когорта борется за последние лучи под софитами, а молодые делают то же самое, попутно пиная старичков - "благо", появился новый рычаг влияния на аудиторию.
Исключение составляют лишь откровенно хулящие нынешнее положение вещей и противоположные им - выступающие в действительно опасныхх регионах для поддержки войск.
И в связи с этим я вААбще не понимаю, почему остальные ведутся на этот хейт/хайп - там нет никакой идейной составляющей, иначе бы тема "отъезда" была острой для любых других публичных групп.
Но нет - по этому поводу "воюют" меж собой только "артисты"
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2k
perekrestok 3 часа назад
Шнуров молодец! Правда когда говорит без мата, то в его речи есть провалы. А так молодец!
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138
Николай Романов perekrestok Час назад
ага,молодец.пиарит себя во всех инстанциях.что с терешковой,что с пугачевой.
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2k
Артур Будкин 4 часа назад
скорее Шнур включился в гонку за дотациями из бюджета, но никто не подсказывает, как "правильно надо лизнуть" вот и ищет "свой путь"
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5k
Shtoppi 4 часа назад
<<Между тем, фронтмен группы Ленинград, заявил, что они возобновляют концертную деятельность после того, как в 2019 году было объявлено о прекращении выступлений.
Первый концерт состоится в московских "Лужниках".>>
Ну конечно же. Пришло время воскреснуть, выкрикивая лозунги, и срубить бабла пока никто не прочухал чо да как. Шнурок уже тупо по коммерческой линии музыку играет.
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1k
Hornet 4 часа назад
А может это АМОРЕ?
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