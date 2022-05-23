Шнуров высказался о звездах, которые уехали из России: "Уезжать — значит предать своего зрителя"

Этой весной, когда перелётные птицы начали возвращаться на родину с юга, многие россияне, в том числе и звезды шоу-бизнеса ринулись в обратном направлении из страны.
В связи со сложной геополитической ситуацией в мире, многие решили переждать это непростое время в тихих и спокойных местах. Многие из российских селебрити обосновались в Израиле, где достаточно большое количество русскоговорящих граждан. Но в целом география обитания селебрити достаточно обширная.
В России такую позицию многие осуждают. Например, лидер группы Ленинград, Сергей Шнуров, высказываясь о таких персонах, сказал:
"Уезжать — значит предать своего зрителя. [...] У каждого свои мотивы. Собчак вот поехала отдыхать на два месяца, потому что сыну обещала…
Впрочем между музыкантом и "светской львицей" в последние несколько месяцев весьма натянутые отношения, которые сопровождаются резкими высказываниям с обеих сторон.
Между тем, фронтмен группы Ленинград, заявил, что они возобновляют концертную деятельность после того, как в 2019 году было объявлено о прекращении выступлений.
Первый концерт состоится в московских "Лужниках".
Источник:
АНТИФИШКИ
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а с пафосным ликом тебе шаман песенки споёт,но цель у него та же что и у шнура - монетизация успеха
А давайте сразу в Кремле . В нужниках не в тему . А уехавшим песню .
А в Москве прям каждый день бомбардировки -_-
https://www.google.com/search?q=гонорары за концертhttps://www.google.com/search?q=гонорары за концерт
Я бы понял, если бы одни уехали из проблемного региона, а другие остались в нем перевязывать раны.
Но по факту я вижу лишь конкурентную PR-борьбу артистов за место у кормушки - где старая когорта борется за последние лучи под софитами, а молодые делают то же самое, попутно пиная старичков - "благо", появился новый рычаг влияния на аудиторию.
Исключение составляют лишь откровенно хулящие нынешнее положение вещей и противоположные им - выступающие в действительно опасныхх регионах для поддержки войск.
И в связи с этим я вААбще не понимаю, почему остальные ведутся на этот хейт/хайп - там нет никакой идейной составляющей, иначе бы тема "отъезда" была острой для любых других публичных групп.
Но нет - по этому поводу "воюют" меж собой только "артисты"
Первый концерт состоится в московских "Лужниках".>>
Ну конечно же. Пришло время воскреснуть, выкрикивая лозунги, и срубить бабла пока никто не прочухал чо да как. Шнурок уже тупо по коммерческой линии музыку играет.