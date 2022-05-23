Шнуров высказался о звездах, которые уехали из России: "Уезжать — значит предать своего зрителя"

В связи со сложной геополитической ситуацией в мире, многие решили переждать это непростое время в тихих и спокойных местах. Многие из российских селебрити обосновались в Израиле, где достаточно большое количество русскоговорящих граждан. Но в целом география обитания селебрити достаточно обширная.