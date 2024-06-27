Сбежавшая из России Екатерина Варнава рассказала, как спивалась на чужбине

Про релокантов, экстренно эвакуировавшихся из России в 2022 году, все уже как-то подзабыли - жизнь идет своим чередом. Многие тихо вернулись обратно, а те, кто не вернулся, Родину забыть так и не могут - нет нет, да и попадают в сеть "истории успеха" мыкающихся по заграничным "райским садам" бедолаг.
Сбежавшая из России в Армению актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» (2008—2020) Екатерина Варнава рассказала, как спивалась на чужбине, оставшись без работы. Она располнела на 25 кг и долгое время сидела на антидепрессантах.
А когда перестала их принимать, пристрастилась к выпивке:
В моей жизни был непростой период. Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм
, — призналась артистка.
Почти каждый день Екатерина выпивала бокал «для хорошего сна». Лишь спустя несколько месяцев она осознала свою зависимость и смогла бросить пить.
ТГ-канал "НеМалахов" запостил фото бросившей пить Варнавы:
А вот еще один крик души: девочка исполнила мечту всей своей жизни и переехала жить в Лондон. Но оказаось, что он ей не нужен:
"Всю жизнь, с самого детства я мечтала уехать из России. И вот я все получила: ВНЖ, живу в Лондоне, говорю на английском языке, у меня друзья - иностранцы... все как я и хотела. Но с...ка, нахождение в этой е...й дыре, где них...я не работает... Я сижу дома и даже не хочу никуда выходить!
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И как вишенка на торте еще одна "история успеха", только из США. Человек вырвался из Мордора, но не очень этому рад:
В общем, добро пожаловать в реальность!
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Ceйчаc ищy любyю pаботy, но пока ничeго нe наxодитcя. Готов на любyю подpаботкy, а ceйчаc дома ecть абcолютно нeчeго. От голода почти тepяю cознаниe. Одолжить пpоcто нe y кого. Одолжитe, пожалyйcта, на eдy pyблeй 100-200. Xоть на бyлкy xлeба, xоть на килогpамм каpтошки.
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Заpанee большоe Вам чeловeчecкоe cпаcибо.
У меня лишь один вопрос: ну почему среди десятков моих знакомых эмигрантов нет ни одного с подобной печальной судьбой, с такими вот настроениями? Почему даже не видел я ни разу таких? Но я уверен - они на самом деле есть!
Которым полагался полный набор всех возможных социальных ништяков и прав, не все из которых даже коренные американцы имеют, и даже чуть-чуть больше.
И разрешение на работу у них сразу было. В отличие от тех же мексов-нелегалов и прочих реальных беженцев, которые годами и десятилетиями его добиваются, а им отказывают, "защищая локальный рынок труда".
Уж если в таких тепличных коммунистических, по сути условиях, когда можно жрать годами вкусно, не работая, не суметь устроиться, то тут я уж не знаю даже что и подумать про умственные способности переезжантов.
Дом в кредит - а как иначе? Альтернатива - снимать жилье и платить владельцу. Вот и покупается дом за миллион, чтобы лет через 15 тот стал полностью твоим. Для врача это идеальный вариант, доход гарантирован, а уровень жизни будет сразу нормальный. Впрочем, тут один вопрос: надо быть уверенным что через год не переедешь. Лизинг для машины (не кредит, а именно лизинг!) - это строго для тех, кто ВСЕГДА хочет ездить на НОВЕНЬКОЙ машине. 3 года лизинга и снова новая машина. Впрочем, многие достаточно крутую машину в кредит покупают чтобы не платить сразу. А так обычный автомобиль у врача оплачивается за два-три месяца работы. Я не очень понимаю о какой дорогой мебели может идти речь в обычном американском доме, мебель стоит вообще ерунду.
Во что охотно верю - многие работают очень и очень сурово, ведь доход прямо зависит от работы. А еще верю в то, что пришлось сурово попахать чтобы подтвердить диплом врача. У резидентов (аналог ординатуры) в США недавно законодательно отменили максимальную длительность рабочей недели - 80 часов. Т.е. теперь можно им работать и больше, и это 3 года после окончания медшколы. Зато после этого враг знает чем он занимается.
В США с момента начала врачебной деятельности никаких финансовых проблем у врача не должно быть (если не спешить моментально выплатить кредит за образование, а растянуть это на несколько лет). Думаю, что Ваш одноклассник просто шутил.