Сбежавшая из России Екатерина Варнава рассказала, как спивалась на чужбине

Сбежавшая из России в Армению актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» (2008—2020) Екатерина Варнава рассказала, как спивалась на чужбине, оставшись без работы. Она располнела на 25 кг и долгое время сидела на антидепрессантах.

А когда перестала их принимать, пристрастилась к выпивке:

В моей жизни был непростой период. Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм

, — призналась артистка.

Почти каждый день Екатерина выпивала бокал «для хорошего сна». Лишь спустя несколько месяцев она осознала свою зависимость и смогла бросить пить.

ТГ-канал "НеМалахов" запостил фото бросившей пить Варнавы: