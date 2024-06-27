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Сбежавшая из России Екатерина Варнава рассказала, как спивалась на чужбине

Сбежавшая из России Екатерина Варнава рассказала, как спивалась на чужбине

Автор:
27 июня 2024 23:11
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Екатерина Варнава   Родина   Россия   заграница   релоканты   успех   
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Про релокантов, экстренно эвакуировавшихся из России в 2022 году, все уже как-то подзабыли - жизнь идет своим чередом. Многие тихо вернулись обратно, а те, кто не вернулся, Родину забыть так и не могут - нет нет, да и попадают в сеть "истории успеха" мыкающихся по заграничным "райским садам" бедолаг.

Сбежавшая из России в Армению актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» (2008—2020) Екатерина Варнава рассказала, как спивалась на чужбине, оставшись без работы. Она располнела на 25 кг и долгое время сидела на антидепрессантах.

А когда перестала их принимать, пристрастилась к выпивке:
В моей жизни был непростой период. Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм

, — призналась артистка.
Почти каждый день Екатерина выпивала бокал «для хорошего сна». Лишь спустя несколько месяцев она осознала свою зависимость и смогла  бросить пить.

ТГ-канал "НеМалахов" запостил фото бросившей пить Варнавы:

А вот еще один крик души: девочка исполнила мечту всей своей жизни и переехала жить в Лондон. Но оказаось, что он ей не нужен:

"Всю жизнь, с самого детства я мечтала уехать из России. И вот я все получила: ВНЖ, живу в Лондоне, говорю на английском языке, у меня друзья - иностранцы... все как я и хотела. Но с...ка, нахождение в этой е...й дыре, где них...я не работает... Я сижу дома и даже не хочу никуда выходить!

И как вишенка на торте еще одна "история успеха", только из США. Человек вырвался из Мордора, но не очень этому рад:


В общем, добро пожаловать в реальность!

Источник:

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Метки: Екатерина Варнава   Родина   Россия   заграница   релоканты   успех   
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18  комментариев
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20k
Bill 59 минут назад
Не пониаю чего она недовольна. Судя по подсветке помещения - работа у неё уже есть.
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2k
Corkscrew 6 минут назад
Красивая жизнь на западе бывает только у преступников и в кино, все остальные там должны работать, чтобы преступники и киношники могли жить красиво и снимать об этом кино для лохов.
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2k
Dimon 8 минут назад
Уже для того, чтобы всё гавно смыло с экранов стоило начать СВО!
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64k
Hitokiri 13 минут назад
Там работать надо просто. Никто с золотым подносом за тобой ходить не будет.
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14k
Copycat 18 минут назад
Я хз кто это но... оукей
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831
alex 19 минут назад
Опять халявы не случилось... да что ж такое?
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601
Шэльмавье фон Шольценко 23 минуты назад
Хорошо там где нас нет. Но суровая реальность и будни ,ставит всё на свои места.
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−5
Игорь 24 минуты назад
Здpавcтвyйтe. Извинитe, что пишy здecь, большe нeгдe...

Ceйчаc ищy любyю pаботy, но пока ничeго нe наxодитcя. Готов на любyю подpаботкy, а ceйчаc дома ecть абcолютно нeчeго.
От голода почти тepяю cознаниe. Одолжить пpоcто нe y кого. Одолжитe, пожалyйcта, на eдy pyблeй 100-200. Xоть на бyлкy xлeба, xоть на килогpамм каpтошки.

Ecли оcтавитe контакты, то я готов вepнyть c пepвой заpплаты (пepeвeдy на каpтy или номep тeлeфона). В этом cлyчаe оcтавьтe cвои контакты в личныx cообщeнияx. Я вepнy 100%!

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Заpанee большоe Вам чeловeчecкоe cпаcибо.
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2k
ДК 43 минуты назад
Ну как же тяжело всем тем, кто уехал, как они все сурово страдают на чужбине... Прямо плакать за них, несчастных, хочется.
У меня лишь один вопрос: ну почему среди десятков моих знакомых эмигрантов нет ни одного с подобной печальной судьбой, с такими вот настроениями? Почему даже не видел я ни разу таких? Но я уверен - они на самом деле есть!
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2k
Руслана Тарасова 46 минут назад
Одноклассник, врач по специальность, выиграл грин-карту, переехал в США. Удалось подтвердить диплом врача, потратил на это несколько лет, вспоминает это время с ужасом - столько ушло на это время , денег, здоровья. Сейчас работает в небольшом госпитале, на должности примерно соответствующей врачу приемного покоя. Сумму заработка не говорит, но вроде как сумма вполне достойная. Но в то же время горько шутит над собой, мол я бомж - дом в кредит, машина в лизинг, мебель в кредит. Одни трусы на мне , говорит, мои личные. Отпуск - 7 ( семь) дней в году. Работает так, как не работал дома. Жениться попросту боится, ибо это накладывает множество дополнительных финансовых обязательств.
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5k
Fishki_surfer 51 минуту назад
А чего она "сбежала"? Ей повестка из военкомата пришла?
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100
slaid galaxy 56 минут назад
Ахах- релоктанты, практиканты)))) Первопроходцы ёпта, Деньги -зло. )))))
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19k
Алекс Час назад
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1544 поста (1473 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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