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«Не стал гадить на ту страну, которая его взрастила»: актёр Оскар Кучера рассказал о своём уехавшем друге

«Не стал гадить на ту страну, которая его взрастила»: актёр Оскар Кучера рассказал о своём уехавшем друге

Автор:
07 декабря 2022 15:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Израиль   Оскар Кучера   актер   анатолий белый   литва   певица   персона нон грата   светлана лобода   театр   
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Он заявил, что тот хоть и покинул Россию, но не сказал о ней ни одного плохого слова и остался настоящим мужчиной.

Оскар Кучера жёстко высказывался о многих уехавших звёздах. Под горячую руку и острый язык актёра попали Алла Пугачёва, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова и другие. Отдельно он отметил Светлану Лободу. В ноябре власти Литвы признали её персоной нон грата:

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«После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнительницу в список персон нон грата. «Организаторы частных мероприятий должны знать, что они рискуют, что такое лицо может в любой момент попасть в черный список — уже есть и такая судебная практика. И тогда они рискуют своими инвестициями, мероприятием, а государство будет на стороне правого».

И это немало удивило Кучеру:

«Вы уж меня простите, но как же непонятна позиция этой пИвицы ртом?! Она же очень четко обозначила себя проукраинской воинствующей особой! Обос*** Россию и сказала, что петь для русских не собирается! А теперь сообщает, что будет петь на русском, так как это ее родной язык… Только, надеюсь, и россияне тебя обратно не примут. Жидковата ты, муся…».

А вот своего друга Анатолия Белого он считает настоящим мужчиной. Тот был одним из ведущих актёров в МХТ, участвовал в разных шоу и постановках. А летом уехал в Израиль, но про Россию не сказал ни одного плохого слова.

«Он не сдюжил, не справился с ситуацией, не принял ее. Человек ни слова гадости не сказал — он просто уехал. Молча. Доиграл спектакли, без поклонов. И уехал. И не стал гадить на ту страну, которая его взрастила и сделала тем артистом, которым он сейчас является. Для меня он остался и артистом большим, и человеком. Несмотря на то, что у нас с ним разные взгляды на жизнь».

Сам же Оскар Кучера никуда уезжать не собирается и активно поддерживает Россию.

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Метки: artist   Израиль   Оскар Кучера   актер   анатолий белый   литва   певица   персона нон грата   светлана лобода   театр   
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26k
albedo 44 минуты назад
Мне Владимир Семенович Высоцкий вспомнился:
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⚉ ☯ ⚇ 7 минут назад
Лицемерие...
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8k
Tamdima 16 минут назад
Бл а кто это?
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1k
Александр Потёмкин Полчаса назад
Думаю, всё ещё впереди... "Сдристнул", может "активы" какие-то спасая, а может, думая, что "там лучше"... Сейчас останется без заработка, будет пытаться "вылезти" на русофобии...
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14k
Алексей 37 минут назад
По мнениею Кучеры, если его друг крестик к трусам пришил, то все норм.
Расходимся...
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2k
Gleb_Skameikin 44 минуты назад
Бред какой то. Этот Белый такоую дурь несет, а вы пишите,что ни слова не сказал плохого
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