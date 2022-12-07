«Не стал гадить на ту страну, которая его взрастила»: актёр Оскар Кучера рассказал о своём уехавшем друге

Он заявил, что тот хоть и покинул Россию, но не сказал о ней ни одного плохого слова и остался настоящим мужчиной.
Оскар Кучера жёстко высказывался о многих уехавших звёздах. Под горячую руку и острый язык актёра попали Алла Пугачёва, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова и другие. Отдельно он отметил Светлану Лободу. В ноябре власти Литвы признали её персоной нон грата:
«После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнительницу в список персон нон грата. «Организаторы частных мероприятий должны знать, что они рискуют, что такое лицо может в любой момент попасть в черный список — уже есть и такая судебная практика. И тогда они рискуют своими инвестициями, мероприятием, а государство будет на стороне правого».
И это немало удивило Кучеру:
«Вы уж меня простите, но как же непонятна позиция этой пИвицы ртом?! Она же очень четко обозначила себя проукраинской воинствующей особой! Обос*** Россию и сказала, что петь для русских не собирается! А теперь сообщает, что будет петь на русском, так как это ее родной язык… Только, надеюсь, и россияне тебя обратно не примут. Жидковата ты, муся…».
А вот своего друга Анатолия Белого он считает настоящим мужчиной. Тот был одним из ведущих актёров в МХТ, участвовал в разных шоу и постановках. А летом уехал в Израиль, но про Россию не сказал ни одного плохого слова.
«Он не сдюжил, не справился с ситуацией, не принял ее. Человек ни слова гадости не сказал — он просто уехал. Молча. Доиграл спектакли, без поклонов. И уехал. И не стал гадить на ту страну, которая его взрастила и сделала тем артистом, которым он сейчас является. Для меня он остался и артистом большим, и человеком. Несмотря на то, что у нас с ним разные взгляды на жизнь».
Сам же Оскар Кучера никуда уезжать не собирается и активно поддерживает Россию.
Источник:
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Расходимся...