«Не стал гадить на ту страну, которая его взрастила»: актёр Оскар Кучера рассказал о своём уехавшем друге

«Он не сдюжил, не справился с ситуацией, не принял ее. Человек ни слова гадости не сказал — он просто уехал. Молча. Доиграл спектакли, без поклонов. И уехал. И не стал гадить на ту страну, которая его взрастила и сделала тем артистом, которым он сейчас является. Для меня он остался и артистом большим, и человеком. Несмотря на то, что у нас с ним разные взгляды на жизнь».