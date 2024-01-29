Царственный карлик Йозеф Борувласки

Поэтому можно было бы ожидать, что жизнь этих маленьких человечков превратится в сплошное несчастье. Однако мемуары и история жизни графа Йозефа Борувласки опровергают это предположение.

Йозеф потерял отца в возрасте девяти лет. И финансовое положение и так бедной семьи ухудшилось ещё больше. Однако по счастливой случайности его мать оказалась не слишком знатного рода и имела покровительницу в лице богатой дворянки Стаорины де Каорлиз. Ей приглянулся крошечный мальчик, и она убедила мать Борувласки отправить юношу жить к ней и получать образование. Мать согласилась, и юный Йозеф жил в роскоши в своем новом доме.

В результате маленький джентльмен овладел правилами поведения в светском обществе, а артистизму и музыкальным талантам позавидовал бы любой мужчина высокого роста.