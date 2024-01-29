Царственный карлик Йозеф Борувласки

Мал золотник, да дорог. Пример этого человека точно отражает правдивость пословицы.
Йозеф Борувласки родился в окрестностях Шалеза в ноябре 1739 года. В семье было шестеро детей, пять сыновей и одна дочь. Все достигли роста выше среднего за исключением двоих, которым не посчастливилось дорасти лишь до роста пятилетнего ребёнка.
К концу XVII века среди аристократов и королевских особ стало невероятно модным иметь карлика или лилипута для развлечения. Это было настолько модно, что Екатерина Медичи – королева Франции – попыталась свести пару своих придворных карликов, как животных, чтобы получить потомство. Было много и других попыток, самая заметная из которых была предпринята Петром Великим в 1701 году, когда он устроил грандиозную свадьбу двух карликов – событие, на котором присутствовали не только его придворные, но и иностранные послы.
Поэтому можно было бы ожидать, что жизнь этих маленьких человечков превратится в сплошное несчастье. Однако мемуары и история жизни графа Йозефа Борувласки опровергают это предположение.
Йозеф потерял отца в возрасте девяти лет. И финансовое положение и так бедной семьи ухудшилось ещё больше. Однако по счастливой случайности его мать оказалась не слишком знатного рода и имела покровительницу в лице богатой дворянки Стаорины де Каорлиз. Ей приглянулся крошечный мальчик, и она убедила мать Борувласки отправить юношу жить к ней и получать образование. Мать согласилась, и юный Йозеф жил в роскоши в своем новом доме.
В результате маленький джентльмен овладел правилами поведения в светском обществе, а артистизму и музыкальным талантам позавидовал бы любой мужчина высокого роста.
Когда Стаорина вышла замуж, Йозеф стал протеже другой, ещё более богатой дворянки, графини Гумецкой, и именно с этого момента жизнь Йозефа стала ещё интереснее. Графиня очень любила путешествовать и брала Йозефа с собой. Он смог украсить собой дворы самых высокопоставленных особ дворянского общества. Мария-Тереза – Её Императорское Величество, императрица всей Австрии и Венгрии – была так рада встрече с ним, что подарила ему одно из своих бриллиантовых колец. Принц Кауниц из Мюнхена назначил Йозефу пожизненную пенсию. Он также встречался и развлекался с королем Польши в изгнании Станиславом и герцогом д'Орлеаном в Париже. Когда Станислав II взошел на польский престол, он взял Борувласки под своё покровительство.
В итоге Йозеф покинул графиню и попытался устроить личную жизнь, отчаянно влюбившись в молодую актрису. Но девушка лишь посмеялась над ухажёром ростов 90 сантиметров. Немного погоревав, Йозеф стал ухаживать за другой красавицей из знатного рода.
Та относилась к ухажёру как к ребёнку. Но в результате обходительность, блестящее образование, а также пенсия и титул сыграли свою роль. Изалина Борбутен дала согласие на брак. У пары родились дети нормального роста. Они поселились в Британии, где маленький человек выступал на потеху публике.
Что примечательно, Борувласки был пропорционально сложён, хотя и напоминал больше ребёнка, а не взрослого мужчину. Никаких костных нарушений у него не было, а рост, который у карликов завершается максимум в 20 лет, продолжался примерно до 30 лет. О чём свидетельствуют записи Йозефа.
Последний придворный карлик Европы, доказавший, что на пути к успеху, славе, богатству и счастливой семейной жизни маленький рост не помеха, скончался в Дареме в 1837 году в почтенном возрасте 98 лет.
Источник:
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Я думал он преуспел в науках- а оказалось что игрушкой и шутом был у богатеньких.
Развлекал так сказать своим "недугом".
Прикольно было видно иметь маленького человечка