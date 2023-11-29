Четырёхглазый шулер Джонни Столкер

Говорят, что глаза – это зеркало души. Пример этого человека доказывает спорность этого утверждения.
Доктор Уильям Друри опубликовал в 1854 году в медицинском журнале «Бостон медикл джорнэл» любопытную статью. Повествующую о человеке с двумя парами глаз, расположенными одна над другой. Что поразительно, он мог открывать и закрывать их в свободном порядке, вращать в разные стороны или поворачивать глазное яблоко по своему желанию.
Этот персонаж родился в середине позапрошлого века в семье пожарного и жил в графстве Уилтшир в Англии. Но пойти по стопам отца и стать огнеборцем отпрыск не захотел – слишком опасная работа. И в возрасте 18 лет отправился в Лондон за лучшей и, главное, необременительной жизнью.
Джон Столкер нашёл для себя идеальный способ заработка. Умение хорошо играть в карты в совокупности с двойным набором глаз позволили парню стать шулером. И не просто шулером, а виртуозом. Конечно, он не выдавал игрокам своей пикантной физиологической особенности – за стол садился в надвинутой на лоб шляпе. Но благодаря дополнительным глазам видел дальше и больше, от него не ускользало ни одно движение.
Постепенно слава об уникуме распространилась по всему городу. И поток желающих обыграть Джонни иссяк. Но Столкер привык жить на широкую ногу. А деньги имеют свойство заканчиваться. Привыкший к лёгкой наживе, он не стал рассматривать способы честного заработка. И решил просто их отнимать, используя опять же свою уникальную физиологическую особенность.
Столкер знакомился с дамами или подыскивал в качестве спутников мужчин под хмельком. Уходил с ними в укромный угол и снимал шляпу. Естественно, первой реакцией любого человека был шок. Пока объект не опомнился, предприимчивый четырёхглазый грабитель избавлял жертву от ненужных ценных вещей и денежных средств. Способ оказался действенный, но не особенно перспективный. В 1921 году труп уникума нашли на улице. Видимо, какая-то потенциальная жертва оказалась не из пугливых и ответила на требование выстрелом.
В память об уникальном человеке, который, видимо, страдал редким отклонением – ишиопагией (поглощение зародышем своего близнеца), остались многочисленные восковые фигуры в разных музеях.
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