Четырёхглазый шулер Джонни Столкер

Джон Столкер нашёл для себя идеальный способ заработка. Умение хорошо играть в карты в совокупности с двойным набором глаз позволили парню стать шулером. И не просто шулером, а виртуозом. Конечно, он не выдавал игрокам своей пикантной физиологической особенности – за стол садился в надвинутой на лоб шляпе. Но благодаря дополнительным глазам видел дальше и больше, от него не ускользало ни одно движение.