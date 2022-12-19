О том, что пьянство иногда может довести и до добра

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В 1878 году в семье пресвитериан в Беркенхенде (северо-запад Англии) родился Чарльз Джокин. В 11 лет он впервые вышел в море, но ему там не понравилось и он решил стать пекарем.
В 1912 году он работал главным пекарем на "Титанике", получал 12 фунтов в месяц и командовал двенадцатью помощниками.
В ночь с 14 на 15 апреля была не его смена и Чарльз лежал у себя в каюте, попивая виски в свой заслуженный выходной. В 23:40 произошёл удар и вдоль правого борта раздался скрежет.
В ночь с 14 на 15 апреля была не его смена и Чарльз лежал у себя в каюте, попивая виски в свой заслуженный выходной. В 23:40 произошёл удар и вдоль правого борта раздался скрежет.
По коридору началась беготня и Джокин, прихватив алкоголь, пошёл на камбуз. Офицеры начали готовить шлюпки и пекарь распорядился, чтобы помощники взяли хлеб и разнесли в каждую лодку по четыре буханки. На палубе был хаос. Согласно расписанию Чарльз был старшим шлюпки под номером 10. Многие дамы, рыдая в обнимку со своими детьми, отказывались садиться в шлюпки, им казалось, что на огромном "Титанике" будет спокойнее.
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Чарльз, продолжая выпивать, произнёс несколько фраз, которые явно были не для ушей леди и детей, но зато оказались убедительнее вежливых просьб занять в шлюпках свои места. Старший пекарь уступил своё место в лодке помощнику и дождался пока она отчалит.
После чего вернулся в свою каюту, чтобы пополнить флягу горячительным и решил прилечь, после трудов праведных. В лёгкой дрёме он пролежал около часа, пока его не разбудил звук ломающихся перегородок.
После чего вернулся в свою каюту, чтобы пополнить флягу горячительным и решил прилечь, после трудов праведных. В лёгкой дрёме он пролежал около часа, пока его не разбудил звук ломающихся перегородок.
Чарльз нацепил спасательный жилет, по всем карманам рассовал бутылки с алкоголем и вышел на палубу. Второй помощник Лайтоллер, встретившийся ему по пути, вспоминал позже, что Чарльз Джокин был "чертовски пьян" и что он мысленно с ним простился. Нетрезвый пекарь начал выбрасывать за борт деревянные шезлонги - в воде оказалось около 60 штук и впоследствии некоторые из них спасли тонущим людям.
"Титаник" начал крениться и все рванули на кормовую палубу. Когда корма судна стала погружаться, то Чарльз перелез через поручень у кормового флагштока и ухватился так, чтобы оказаться снаружи корабля, когда тот будет опускаться вниз. На фото можно увидеть Джокина - он крайний справа.
Лайнер ушёл под воду, не создав водоворота, аккуратно утянув с собой Чарльза так, что у него даже волосы не намокли.
Лайнер ушёл под воду, не создав водоворота, аккуратно утянув с собой Чарльза так, что у него даже волосы не намокли.
Несколько часов пекарь провёл в воде и из-за алкоголя не чувствовал холода, только ноги сводило судорогой. На рассвете он заметил перевёрнутую шлюпку, на которой сидели спасшиеся люди. Повар Айзек Мейнард схватил Чарльза за руку, за что пекарь угостил его остатками виски.
Следующая шлюпка подобрала Джокина и он оказался на борту "Карпатии". Помощник Лайтоллер не верил своим глазам, когда увидел пекаря.
Следующая шлюпка подобрала Джокина и он оказался на борту "Карпатии". Помощник Лайтоллер не верил своим глазам, когда увидел пекаря.
Некоторые спасшиеся пассажиры "Титаника" говорили, что именно алкоголь помог им спастись. Чарльз не паниковал, не торопился лезть в воду, оставив лайнер последним, сократив максимально пребывание в воде. Голова Джокина была сухой, а в ледяной воде кровь грел мощный запас высококалорийной жидкой еды.
Чарльз Джокин скончался в больнице Патерсона 9 декабря 1956 года, когда ему было 78 лет, от воспаления лёгких.
Чарльз Джокин скончался в больнице Патерсона 9 декабря 1956 года, когда ему было 78 лет, от воспаления лёгких.
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но тут уж доказательной базы ни кто ни приводит, так что каждый волен верит в ту версию какая его устраивает
мне нравится эта версия - звучит очень даже ничего и довольно забавно) как сказал один человек на том сайте где я это читал "Лучше бы Дикаприо с пекарем бухал, чем за бабой увивался, был бы жив здоров и отделался бы легким испугом"