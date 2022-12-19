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О том, что пьянство иногда может довести и до добра

О том, что пьянство иногда может довести и до добра

Автор:
19 декабря 2022 14:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   алкоголь   интересное   история   происшествия   титаник   
1057
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В 1878 году в семье пресвитериан в Беркенхенде (северо-запад Англии) родился Чарльз Джокин. В 11 лет он впервые вышел в море, но ему там не понравилось и он решил стать пекарем.
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Метки: Жизнь   алкоголь   интересное   история   происшествия   титаник   
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3  комментария
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Copycat Час назад
Я слышал эту историю, но говорят что тут немного приукрашено, мол не на столько много он употреблял, так попивал чутка

но тут уж доказательной базы ни кто ни приводит, так что каждый волен верит в ту версию какая его устраивает

мне нравится эта версия - звучит очень даже ничего и довольно забавно) как сказал один человек на том сайте где я это читал "Лучше бы Дикаприо с пекарем бухал, чем за бабой увивался, был бы жив здоров и отделался бы легким испугом"
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веселый просто 17 минут назад
Пойду напьюсь
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minimalism

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