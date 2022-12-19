О том, что пьянство иногда может довести и до добра

Чарльз, продолжая выпивать, произнёс несколько фраз, которые явно были не для ушей леди и детей, но зато оказались убедительнее вежливых просьб занять в шлюпках свои места. Старший пекарь уступил своё место в лодке помощнику и дождался пока она отчалит.

После чего вернулся в свою каюту, чтобы пополнить флягу горячительным и решил прилечь, после трудов праведных. В лёгкой дрёме он пролежал около часа, пока его не разбудил звук ломающихся перегородок.