Актриса, феминистка, хлебопёк, богатая вдова, неопознанные малыши: как сложились судьбы наиболее известных пассажиров, выживших при крушении «Титаника»?

В это путешествие, обещавшее стать грандиозным, отправились пассажиры в количестве более 2 тысяч человек. В живых остались единицы.
Джек Тэйер на момент крушения был ещё очень молод, всего 17 лет от роду. И крушение полностью изменило жизнь юноши, разделив на до и после. Во время неразберихи на палубе парня оттеснили от родителей. В итоге он прыгнул в воду, схватился за обломки досок и продержался, пока его не забрали в одну из лодок. Матери Джека тоже удалось спастись. Отец погиб.
Тэйер пытался вычеркнуть из памяти те страшные события, жить как другие. Женился, обзавёлся наследниками, нашёл работу в банке. Единственный раз, когда он вернулся к «Титанику» – это обращение к уже взрослым детям, которым он адресовал письмо. В 1945 году мужчина покончил с собой, незадолго до этого потеряв сына, который погиб при крушении самолёта.
Мадлен Астор – юная аристократка отправилась в путешествие вместе с супругом. И овдовела, превратившись в состоятельную вдову. Однако завещание мужа требовало сохранять вдовство и налагало запрет на повторный брак. Только так можно было пользоваться средствами наследодателя. Но в 18 лет сердце хочет любви. И Мадлер не выдержала и с головой окунулась в новую любовь и вышла замуж за друга детства. Правда, вскоре сбежала и сожительствовала с темпераментным итальянцем, который регулярно лупил возлюбленную.
С трудом откупившись от садиста, она взяла с него в обмен на солидную сумму обещание, что история никогда нигде не всплывёт. Жадный парень пообещал и тут же побежал в газету, чтобы повыгоднее продать историю. Мадлен не стало в 1940 году. По некоторым данным, причиной стала передозировка снотворным.
Этим крохам – братьям Навратиль было от роду всего 2 и 4 года. Отец выкрал их у матери, чтобы под вымышленными именами вывезти в США. Сыновей он посадил в лодку, а сам остался на палубе и погиб. Мишель и Эдмонд оказались единственными детьми, спасшимися без родных. Братья были слишком малы, чтобы внятно что-то объяснить. К тому же не знали английского.
Мать опознала детей на фото в газете. Женщина понятия не имела, куда бывший муж увёз малышей. Семья воссоединилась. Братья прожили долгую и вполне успешную жизнь.
Известная актриса Дороти Гибсон не только спаслась, но и увидела в этом шанс: после крушения незамедлительно приступила к съёмкам в картине, посвящённой этому событию. Играла она саму себя, даже одежду для достоверности использовала ту, в которой её спасли.
На съёмках она познакомилась с коллегой Жюлем Брюлатуром, за которого вышла замуж. Правда, брак продержался недолго, и после развода Дороти перебралась в Европу. Зря, поскольку попала в нацистский концлагерь, но выжила. В 1946 году актриса скончалась. Видимо, свою лепту внесла череда суровых жизненных испытаний.
Эта женщина стала историей, ведь медсестра Виолетт Джессоп ухитрилась выжить в трёх исторических крушениях – «Титаника», «Олимпика» и «Британика». При этом она не потеряла бодрости духа и не приобрела страха перед морем. Продолжала работать на разных судах вплоть до 50-х, то есть до выхода на пенсию.
Чарли Джохина тоже не сломило испытание в виде катастрофы. Он трудился на «Титанике» пекарем. А спасся, по его собственному признанию, после болтания в ледяной воде исключительно благодаря тому, что был мертвецки пьян. Не исключено, что именно опьянение предупредило переохлаждение и панику. Ещё одно судно, на котором впоследствии работал Чарли, загорелось, а на закате карьеры пекарю снова удалось выжить, когда корабль, на котором он находился, протаранил другое судно.
Масабуми Хосоно стал единственным представителем Японии, спасшимся после крушения. На родине его обвинили в трусости, поскольку хорошо известно, что офицеры «Титаника» максимально ответственно подходили к спуску шлюпок, помещая туда детей и женщин.
Несчастному Масабуми пришлось доживать остаток дней с этим позорным клеймом, а фамилию «добрые» соотечественники даже превратили во фразеологизм и стали использовать для обозначения несмываемого позора.
Молли Браун вела себя очень хладнокровно и храбро: помогала размещать пассажиров в шлюпках, успокаивала паникующих. О себе она, кажется, совершенно забыла. И матросы просто насильно выбросили её в одну из лодок.
Едва попав на борт «Карпатии» – судна, принимавшего пострадавших, Молли снова развернула бурную деятельность, теперь уже по размещению, поиску одеял, тёплой одежды, еды. И, конечно, оказанию психологической поддержки.
В последующем миссис Браун стала активным борцом за права женщин – голосовать, избираться, учиться. Во время войны она вступила в Красный Крест, впоследствии участвовала в устранении разрушений во Франции. Скончалась в 1932 году, немного не дожив до 70 лет. Многие выжившие до конца жизни называли Браун своим ангелом-хранителем.
Как вы считаете, можно без последствий пережить такого плана стрессовую ситуацию? Или рано или поздно стресс всё же даст о себе знать и спровоцирует физические или психологические проблемы?
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