Актриса, феминистка, хлебопёк, богатая вдова, неопознанные малыши: как сложились судьбы наиболее известных пассажиров, выживших при крушении «Титаника»?

Джек Тэйер на момент крушения был ещё очень молод, всего 17 лет от роду. И крушение полностью изменило жизнь юноши, разделив на до и после. Во время неразберихи на палубе парня оттеснили от родителей. В итоге он прыгнул в воду, схватился за обломки досок и продержался, пока его не забрали в одну из лодок. Матери Джека тоже удалось спастись. Отец погиб.

Тэйер пытался вычеркнуть из памяти те страшные события, жить как другие. Женился, обзавёлся наследниками, нашёл работу в банке. Единственный раз, когда он вернулся к «Титанику» – это обращение к уже взрослым детям, которым он адресовал письмо. В 1945 году мужчина покончил с собой, незадолго до этого потеряв сына, который погиб при крушении самолёта.