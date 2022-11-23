Самое старое вино в мире: ему 1700 лет

Белое вино ценили меньше красного. Его настаивали на ежевике, вишне или бузине, чтобы сделать его цвет более дорогим. Ну и конечно же его нужно было разбавлять, чтобы пить не поморщившись. То, что разбавленное вино спасает от алкоголизма - это все пиар. Но это не помешало винной традиции Древнего Рима войти не только в историю, но и даже будни. Немец, когда говорит при поднятии бокала "прозит!" - это он говорит на латыни "пусть будет тебе на пользу!".

Парадоксально, но тост "за здоровье!" - это самый древний тост в мире.