FISHKINET
Сообщество RealFishki 937 постов • 70 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Самое старое вино в мире: ему 1700 лет

Самое старое вино в мире: ему 1700 лет

Автор:
23 ноября 2022 17:10
Сообщество : RealFishki
Метки: алкоголь   артефакты   вино   древний рим   интересное   история   
718
7
В могиле римского легионера в 1867 году была обнаружена эта стеклянная бутылка с изящными ручками в форме дельфинов. А внутри было что-то страшное, похожее на творение средневекового колдуна. Но это оказалось виноградное вино.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: алкоголь   артефакты   вино   древний рим   интересное   история   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Corvus Corax Полчаса назад
В 1980 году в гробнице в Синьяне (провинция Хэнань, Китай) обнаружили 2 целые бутылки с вином, разлитым в 1300 г. до н. э. Это вино считается самым старым в мире.
...
Вино Rüdesheimer Apostelwein, немецкое, датируется 1653 годом. К употреблению уже совершенно непригодно. А вот вино этой же марки 1727 года самое старое в мире, которое можно пить. Но... есть все же в этом вине небольшой секрет, который всю атмосферу волшебной древности вокруг него рушит: каждый раз, когда из этой бочки вино сливают, бочку доливают молодым рейнским вином. И хотя сейчас большую часть составляет именно древнее вино, все же не в чистом виде.
(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121364



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Настоящий крупняк не заметить невозможно!
Настоящий крупняк не заметить невозможно!
Примеры находчивости и смекалки русских солдат, вводивших немцев в ступор
Примеры находчивости и смекалки русских солдат, вводивших немцев в ступор
Набирающие популярность в сообществах
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Простые истины от Владимира Даля, которые мы часто забываем
Простые истины от Владимира Даля, которые мы часто забываем
Новогодней ностальгии пост
Новогодней ностальгии пост
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#кино#Прикол#автомобили#фильм#картинки#забавно#Прошлое#Россия
#интересно#интересное#дтп#в мире#животные#Приколы#США#подборка#улыбнуло#знаменитости
#Юмор#факты#история#аварии#позитив#автомир#авто аварии#новости#природа#космос
Новогодней ностальгии пост Новогодней ностальгии пост 25 древних творений рук человека, которые восхищают нас до сих пор 25 древних творений рук человека, которые восхищают нас до сих пор Почему в СССР провалилась идея делать баночное пиво Почему в СССР провалилась идея делать баночное пиво В Древнем Риме женщину могли убить за употребление вина В Древнем Риме женщину могли убить за употребление вина "Бульдог, бегущий у ног Христа": на что способна женщина с топором "Бульдог, бегущий у ног Христа": на что способна женщина с топором "Еда бедняков": откуда берёт своё начало пицца "Еда бедняков": откуда берёт своё начало пицца

На что жалуетесь?

Вернуться