Самое старое вино в мире: ему 1700 лет

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В могиле римского легионера в 1867 году была обнаружена эта стеклянная бутылка с изящными ручками в форме дельфинов. А внутри было что-то страшное, похожее на творение средневекового колдуна. Но это оказалось виноградное вино.
Забавно, что бутылку вина обнаружили, когда разбивали новый виноградник на окраине немецкого городка Шпайер. Во время власти римлян это был город Новиомаг и здесь проходила дорога вдоль Рейна. Саркофаг был захоронен примерно 300 г. н. э. То есть это самый старый алкогольный напиток, который сохранился в жидком состоянии.
Интересный факт: у этого вина целый час был конкурент. В 1838 году в городе Гроскарльбах также нашли бутылку с вином. Но по сообщениям историков, рабочие его тут же открыли и выпили. Ну как говорится, кто не рискует - тот не пьёт просроченное шампанское...
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"Бутылку из Шпайера" (официальное название) открывать строго запрещено. Она долгие годы стоит в витрине Исторического музея Пфальца и даже не ездит на выставки. Но исследователи бутылку уже и простукали и просветили не один раз.
Перед похоронами легионера в полуторалитровую бутыль залили красное виноградное вино с большим количество специй. Сверху налили для сохранности слой оливкового масла и запечатали всё это воском.
Перед похоронами легионера в полуторалитровую бутыль залили красное виноградное вино с большим количество специй. Сверху налили для сохранности слой оливкового масла и запечатали всё это воском.
Специи, красящие вещества и масло образовали тугой комок в верхней части бутылки. А жидкость на самом дне - это и есть то самое вино. Почему вино положили в могилу? Скорее всего римляне предполагали, что дорога души на тот свет занимает очень много времени (иногда даже и до ста лет), а как же легионеру в пути да без вина?
Вино было стратегическим товаром империи. В самом начале завоеваний Рим даже запрещал производство напитка на новых территориях, чтобы обогатиться на экспорте своего. Но потом легионеров, что выходили в отставку стали селить по окраинам империи. А чем ему заниматься? Не землю же пахать, правильно?
Ветераны породнились потом с местным населением, их дети унаследовали право отцов на виноградарство. К уже упомянутому 300 году земли вдоль Рейна входили в число крупнейших винодельческих регионов империи.
Ветераны породнились потом с местным населением, их дети унаследовали право отцов на виноградарство. К уже упомянутому 300 году земли вдоль Рейна входили в число крупнейших винодельческих регионов империи.
Но то, что римляне называли вином сейчас нам бы показалось странным. Частенько этот напиток имел консистенцию патоки: летом его разбавляли ледяной водой, а зимой - кипятком.
Виноград давили кистями, не отделяя веточки от ягод, поэтому напиток получался горьковатый. Чтобы сделать его послаще - выдерживали в больших свинцовых резервуарах или же просто добавляли свинцовый порошок.
При брожении добавляли мёд, чтобы повысить градус (таким образом было проще его транспортировать). Вино иногда коптили, чтобы ускорить процесс старения. Римский поэт Марциал даже жаловался в своих произведениях на неприятное послевкусие такого продукта.
Виноград давили кистями, не отделяя веточки от ягод, поэтому напиток получался горьковатый. Чтобы сделать его послаще - выдерживали в больших свинцовых резервуарах или же просто добавляли свинцовый порошок.
При брожении добавляли мёд, чтобы повысить градус (таким образом было проще его транспортировать). Вино иногда коптили, чтобы ускорить процесс старения. Римский поэт Марциал даже жаловался в своих произведениях на неприятное послевкусие такого продукта.
Белое вино ценили меньше красного. Его настаивали на ежевике, вишне или бузине, чтобы сделать его цвет более дорогим. Ну и конечно же его нужно было разбавлять, чтобы пить не поморщившись. То, что разбавленное вино спасает от алкоголизма - это все пиар. Но это не помешало винной традиции Древнего Рима войти не только в историю, но и даже будни. Немец, когда говорит при поднятии бокала "прозит!" - это он говорит на латыни "пусть будет тебе на пользу!".
Парадоксально, но тост "за здоровье!" - это самый древний тост в мире.
Парадоксально, но тост "за здоровье!" - это самый древний тост в мире.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вино Rüdesheimer Apostelwein, немецкое, датируется 1653 годом. К употреблению уже совершенно непригодно. А вот вино этой же марки 1727 года самое старое в мире, которое можно пить. Но... есть все же в этом вине небольшой секрет, который всю атмосферу волшебной древности вокруг него рушит: каждый раз, когда из этой бочки вино сливают, бочку доливают молодым рейнским вином. И хотя сейчас большую часть составляет именно древнее вино, все же не в чистом виде.
(с)