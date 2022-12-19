Кража года: со дна швейцарского озера похищено 230 литров джина

Алкоголь настаивался на дне Боденского озера 100 дней, а когда пришло время поднимать его на поверхность, обнаружилось, что джин тю-тю. Исчез.
Швейцарская компания Ginial изобрела необычный способ изготовления джина. В течение трех лет ежегодно производитель помещает алкоголь на дно Боденского озера в специальном стальном шаре. Там напиток созревает около 100 дней и приобретает несравненный аромат.
Возможно, это обычный маркетинговый ход, но джин охотно раскупают и любят. Более того, вся партия, которую готовили к Рождеству (395 бутылок, на минуточку!), уже зарезервирована, и за нее внесена предоплата. Но это предыстория. А история такова: когда пришло время доставать джин со дна озера, оказалось, что шара с алкоголем там нет. Водолазы обследовали большую часть дна водоёма и тоже ничего не обнаружили.
Гендиректор Ginial Селло Фиш предполагает, что воры были настоящими профессионалами. А в соцсетях, которые узнали о трагедии Ginial, предполагают, что виновных следует искать в самой компании. Место, куда опускали шар, каждый год меняется и известно лишь узкому кругу лиц. Дата закладки алкоголя в озеро тоже никогда не афишируется - значит, обо всём этом кто-то был извещён. Общий вес груза составляет около одной тонны: 800 кг весит шар с алкоголем, плюс еще вес бетонной платформы, на которой его фиксируют на дне водоёма. Поднять на поверхность эту конструкцию с глубины 23 метра без специального оборудования просто невозможно.
Чтобы найти ценную пропажу подключена полиция, а пока компания готова нести репутационные потери, ведь у кого-то будет испорчено Рождество...
Источник:
- Британская полиция разыскивает Гринча, который украл рождественские подарки для детей
- "Пока ты спал": житель Подмосковья обратился в полицию из-за кражи телефона, а потом узнал, что его еще и изнасиловали
- По проторенной дорожке: нижегородские чиновники снова украли ёлку для украшения площади
- "Срезали со стены и пытались продать": на Украине задержали любителей живописи, укравших граффити Бэнкси
- Швейцарцам грозят тюрьмой за перегрев жилья
Сидят такие местные мужички и наблюдают год за годом одну и ту же картину - огромный пузырь а бухлом бросают в озеро и оставляют там на 3 месяца... Не, ну а чо, они сами напросились. Не надо было провоцировать. Тут даже трезвенник занырнет с аквалангом. Из принципа.
Да я вас умоляю ))) из оборудования нужно только акваланг фонарь и мешок для подводного подьёма. Дел минут на 10 максимум
Какие-то маркетинговые игры , похоже )
Понимаю, что тебе лень будет, так вот шар в метр диаметром будет вмещать более 500 литров...
Или просто "на разлив" поместили?
- А давайте!
- А давайте опустим, а когда будем доставать - скажем, что не нашли ничего)))