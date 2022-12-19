Кража года: со дна швейцарского озера похищено 230 литров джина

Швейцарская компания Ginial изобрела необычный способ изготовления джина. В течение трех лет ежегодно производитель помещает алкоголь на дно Боденского озера в специальном стальном шаре. Там напиток созревает около 100 дней и приобретает несравненный аромат.

Возможно, это обычный маркетинговый ход, но джин охотно раскупают и любят. Более того, вся партия, которую готовили к Рождеству (395 бутылок, на минуточку!), уже зарезервирована, и за нее внесена предоплата. Но это предыстория. А история такова: когда пришло время доставать джин со дна озера, оказалось, что шара с алкоголем там нет. Водолазы обследовали большую часть дна водоёма и тоже ничего не обнаружили.