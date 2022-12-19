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Кража года: со дна швейцарского озера похищено 230 литров джина

Кража года: со дна швейцарского озера похищено 230 литров джина

Автор:
19 декабря 2022 14:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ginial   Ynews   Боденское озеро   Швейцария   джин   кража   украли   
3080
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Алкоголь настаивался на дне Боденского озера 100 дней, а когда пришло время поднимать его на поверхность, обнаружилось, что джин тю-тю. Исчез.

Швейцарская компания Ginial изобрела необычный способ изготовления джина. В течение трех лет ежегодно производитель помещает алкоголь на дно Боденского озера в специальном стальном шаре. Там напиток созревает около 100 дней и приобретает несравненный аромат.


Возможно, это обычный маркетинговый ход, но джин охотно раскупают и любят. Более того, вся партия, которую готовили к Рождеству (395 бутылок, на минуточку!), уже зарезервирована, и за нее внесена предоплата. Но это предыстория. А история такова: когда пришло время доставать джин со дна озера, оказалось, что шара с алкоголем там нет. Водолазы обследовали большую часть дна водоёма и тоже ничего не обнаружили.


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Гендиректор Ginial Селло Фиш предполагает, что воры были настоящими профессионалами. А в соцсетях, которые узнали о трагедии Ginial, предполагают, что виновных следует искать в самой компании. Место, куда опускали шар, каждый год меняется и известно лишь узкому кругу лиц. Дата закладки алкоголя в озеро тоже никогда не афишируется - значит, обо всём этом кто-то был извещён. Общий вес груза составляет около одной тонны: 800 кг весит шар с алкоголем, плюс еще вес бетонной платформы, на которой его фиксируют на дне водоёма. Поднять на поверхность эту конструкцию с глубины 23 метра без специального оборудования просто невозможно.


Чтобы найти ценную пропажу подключена полиция, а пока компания готова нести репутационные потери, ведь у кого-то будет испорчено Рождество...

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Метки: Ginial   Ynews   Боденское озеро   Швейцария   джин   кража   украли   
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52  комментария
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32k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Кто-то не учил физику. Шар с алкоголем в воде не весит почти ничего, именно за тем и существует бетонная платформа, будучи демонтирован с неё, шар легко отбуксировать куда угодно
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2k
Ал 22 секунды назад
Будем ждать новостей с счастливой поимкой "воров". Вот тогда они продадут этот джин в два раза дороже.
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567
Rom 5 минут назад
Ладно там, спифдить легко.... два водолаза оттолкают к берегу и перекачают в бочку за пол часа.... Лучше поясните, на какого хрена вообще настаивать в железном шаре, и под водой? Какой вкус это может придать? Консервной банки? Бред..... чисто если реклама....
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41k
Aleksandr 10 минут назад
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5k
V2.Smirnov 14 минут назад
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37k
Mamin Sibiriak 15 минут назад
Технология производства джина (кроме женевера, да и то не всегда) не предусматривает настаивания, тем более в стальном шаре. Первичная перегонка - добавления трав к спиртовой основе - вторичная перегонка - всё. Да и какой аромат может дать стальной шар - настойки на гвоздях?
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21k
BiZ 15 минут назад
по-русски. в отчете утопили, по факту а был ли джин вообще
?
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10k
kaboza 18 минут назад
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35k
Notan Blaine 18 минут назад
Не особо вертится, что это кража, скорее попытка списать недостачу и получить страховку.
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2k
AVATAR 24 минуты назад
Рыбы выпили, стопудов
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17k
Роберт Шекли Полчаса назад
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4k
solovei7 Полчаса назад
Где-то я уже это видел))
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12k
harlamov Полчаса назад
Ну вся эта история с опусканием шара с алкоголем на дно озера выглядит как вызов.
Сидят такие местные мужички и наблюдают год за годом одну и ту же картину - огромный пузырь а бухлом бросают в озеро и оставляют там на 3 месяца... Не, ну а чо, они сами напросились. Не надо было провоцировать. Тут даже трезвенник занырнет с аквалангом. Из принципа.
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704
Lexx Luscus 37 минут назад
Сразу видно, наши поработали.
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12k
кира 52 минуты назад
Кто-то очень весело отпразднует Рождество
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87
Вася Васильев 54 минуты назад
Поднять на поверхность эту конструкцию с глубины 23 метра без специального оборудования просто невозможно.

Да я вас умоляю ))) из оборудования нужно только акваланг фонарь и мешок для подводного подьёма. Дел минут на 10 максимум
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4k
vasilykopkov 55 минут назад
Сигнализацию в Швейцарии видимо ещё не изобрели...
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22k
Алексей Час назад
Справедливости ради стоит упомянуть, что Боденское озеро ну ни разу швейцарское. Большая часть береговой линии принадлежит Германии. Ну и ещё небольшой кусочек - Австрии. Для обследования "большей части дна водоема" водолазам пришлось бы трудиться долгие годы. Так что, сдаётся мне, что это был пиар-ход.
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1k
Максим Макашев Час назад
в кругу ГЕЙродрузей иплом не щёлкай!
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607
Kra Час назад
А почему на последнем фото сфера максимум на 10 бутылок? Где пропавший большой "шар"?
Какие-то маркетинговые игры , похоже )
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2k
vn 2 часа назад
- А давайте не будем опускать в озера шар, а потом скажем, что его украли, шуму поднимется много, вот вам и реклама, а джин сами выпьем?
- А давайте!
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